Молдова предоставляет руководство по возможности отсрочки уплаты налога на прибыль

Государственная фискальная служба Молдовы опубликовала приказ ГФС №. 207 от 19 июня 2023 г., в котором содержится руководство по возможности отсрочки уплаты налога на прибыль для микро-, малых и средних предприятий на налоговые периоды с 2023 по 2025 год.
Налогоплательщики, воспользовавшиеся отсрочкой, также освобождаются от уплаты ежеквартального авансового налога. Для этого предприятия подразделяются на следующие категории:
Однако некоторые налогоплательщики исключены, в том числе:
· Индивидуальные предприятия;
· Сельскохозяйственные фермы;
· Резиденты свободных экономических зон;
· Резиденты Международного свободного порта Джурджулешть;
· Резиденты Международного свободного аэропорта Мэркулешть;
· Резиденты парков информационных технологий;
· Налогоплательщики, применяющие специальный режим налогообложения, установленный для субъектов малого и среднего предпринимательства главой 7-1 Налогового кодекса; и
· Налогоплательщики, осуществляющие финансовую и страховую деятельность.
Вариант на отсрочку необходимо использовать для каждого налогового периода при подаче декларации по налогу на прибыль (форма ВЕН12) за соответствующий период.
По материалам orbitax.com
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