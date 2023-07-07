News
Введите фразу для поиска...
Войти
Профиль
Черновики
Запланированные
Закладки
Настройки
Выход
Лента Материалы GSL
Новая запись
Зарубежное право
Зарубежные налоги
Российские налоги
Российское право
Медиатека GSL Комментарии GSL
Редакция GSL Контакты
Telegram-канал
Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
2

Молдова предоставляет руководство по возможности отсрочки уплаты налога на прибыль

Государственная фискальная служба Молдовы опубликовала приказ ГФС №. 207 от 19 июня 2023 г., в котором содержится руководство по возможности отсрочки уплаты налога на прибыль для микро-, малых и средних предприятий на налоговые периоды с 2023 по 2025 год.

Ксения Шилкина
Обсудить

Налогоплательщики, воспользовавшиеся отсрочкой, также освобождаются от уплаты ежеквартального авансового налога. Для этого предприятия подразделяются на следующие категории:

  • Микропредприятие – предприятия, в которых занято не более 9 человек, с годовым оборотом до 18 миллионов леев или совокупными активами до 18 миллионов леев;
  • Малое предприятие – предприятия, в которых занято не более 49 человек, с годовым оборотом до 50 миллионов леев или совокупными активами до 50 миллионов леев; и
  • Среднее предприятие – предприятия, в которых занято не более 249 человек, с годовым оборотом до 100 миллионов леев или совокупными активами до 100 миллионов леев.

Однако некоторые налогоплательщики исключены, в том числе:

· Индивидуальные предприятия;

· Сельскохозяйственные фермы;

· Резиденты свободных экономических зон;

· Резиденты Международного свободного порта Джурджулешть;

· Резиденты Международного свободного аэропорта Мэркулешть;

· Резиденты парков информационных технологий;

· Налогоплательщики, применяющие специальный режим налогообложения, установленный для субъектов малого и среднего предпринимательства главой 7-1 Налогового кодекса; и

· Налогоплательщики, осуществляющие финансовую и страховую деятельность.

Вариант на отсрочку необходимо использовать для каждого налогового периода при подаче декларации по налогу на прибыль (форма ВЕН12) за соответствующий период.

По материалам orbitax.com

#Молдова#налог на прибыль (Corporation Tax)
Обсудить
Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Комментариев нет
Популярные
По порядку

Ваш комментарий отправлен на модерацию!

После проверки администратором он появится здесь

Написать комментарий...
Написать комментарий...
Отменить
Отправить
Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Еще по теме
#Молдова#налог на прибыль (Corporation Tax)