Молдова предоставляет руководство по возможности отсрочки уплаты налога на прибыль

Государственная фискальная служба Молдовы опубликовала приказ ГФС №. 207 от 19 июня 2023 г., в котором содержится руководство по возможности отсрочки уплаты налога на прибыль для микро-, малых и средних предприятий на налоговые периоды с 2023 по 2025 год.

Налогоплательщики, воспользовавшиеся отсрочкой, также освобождаются от уплаты ежеквартального авансового налога. Для этого предприятия подразделяются на следующие категории:

Микропредприятие – предприятия, в которых занято не более 9 человек, с годовым оборотом до 18 миллионов леев или совокупными активами до 18 миллионов леев;

Малое предприятие – предприятия, в которых занято не более 49 человек, с годовым оборотом до 50 миллионов леев или совокупными активами до 50 миллионов леев; и

Среднее предприятие – предприятия, в которых занято не более 249 человек, с годовым оборотом до 100 миллионов леев или совокупными активами до 100 миллионов леев.

Однако некоторые налогоплательщики исключены, в том числе:

· Индивидуальные предприятия;

· Сельскохозяйственные фермы;

· Резиденты свободных экономических зон;

· Резиденты Международного свободного порта Джурджулешть;

· Резиденты Международного свободного аэропорта Мэркулешть;

· Резиденты парков информационных технологий;

· Налогоплательщики, применяющие специальный режим налогообложения, установленный для субъектов малого и среднего предпринимательства главой 7-1 Налогового кодекса; и

· Налогоплательщики, осуществляющие финансовую и страховую деятельность.

Вариант на отсрочку необходимо использовать для каждого налогового периода при подаче декларации по налогу на прибыль (форма ВЕН12) за соответствующий период.