Защита граждан от финансовых мошенников: проект прошел финальное чтение

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На банки будут наложены дополнительные обязанности, связанные с проверкой переводов денежных средств.

Банк России и иные кредитные организации, осуществляющие перевод денежных средств, теперь должны проверять характер операции по переводу денежных средств. А именно наличие признаков недобровольного согласия клиента. При этом недобровольное согласие включает в себя либо полностью несогласие клиента, либо согласие, но полученное под влиянием обмана или при злоупотреблении доверием.

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Признаки будут установлены Банком России и размещены на его официальном сайте.

При выявлении указанных признаков организация, которой приходит соответствующее распоряжение от клиента, может:

- приостановить прием к исполнению распоряжения на два дня;

- отказать в совершении операции.

После этого, организация обращается к клиенту и предоставляет информацию о совершенных действиях, рекомендацию по снижению рисков, и возможность клиента подтвердить перевод денежных средств либо повторно совершить указанную операцию.