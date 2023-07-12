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Карина Каримова
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Защита граждан от финансовых мошенников: проект прошел финальное чтение

На банки будут наложены дополнительные обязанности, связанные с проверкой переводов денежных средств.

Карина Каримова
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Банк России и иные кредитные организации, осуществляющие перевод денежных средств, теперь должны проверять характер операции по переводу денежных средств. А именно наличие признаков недобровольного согласия клиента. При этом недобровольное согласие включает в себя либо полностью несогласие клиента, либо согласие, но полученное под влиянием обмана или при злоупотреблении доверием.

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Признаки будут установлены Банком России и размещены на его официальном сайте.

При выявлении указанных признаков организация, которой приходит соответствующее распоряжение от клиента, может:

- приостановить прием к исполнению распоряжения на два дня;

- отказать в совершении операции.

После этого, организация обращается к клиенту и предоставляет информацию о совершенных действиях, рекомендацию по снижению рисков, и возможность клиента подтвердить перевод денежных средств либо повторно совершить указанную операцию.

Если все же после исполнения операции выяснится, что у Банка плательщика была информация из базы данных о попытках переводов без добровольного согласия клиента, то банк возмещает всю сумму в течении месяца после получения заявления от гражданина.

#банк#законопроект#перевод
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Карина Каримова (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
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Карина Каримова (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#банк#законопроект#перевод