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Полина Мостепан
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Цифровой рубль- третья форма национальной валюты в России

Центральный банк двигался в этом направлении уже давно и вот свершилось: в России появилась третья форма национальной валюты помимо действующего наличного и безналичного рубля - цифровой рубль.

Полина Мостепан
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Теперь это официально свершившийся факт благодаря Госдуме, которая приняла закон сразу во втором и третьем чтении 11 июля. Основные положения закона вступят в силу 1 августа 2023 года, однако, обращение цифрового рубля стартует не раньше 2025 года, в связи с тем, что данная инициатива пока доступна, исключительно, в тестовом режиме.

Цифровой рубль будет равноправен привычному рублю, то есть наличному и безналичному и будет иметь уникальный код.

Цифровая валюта позволит гражданам иметь доступ к средствам через любой банк и высокий уровень безопасности. Предприятия, в свою очередь, смогут удешевить расчеты за счет уменьшения издержек за переводы. Однако, для государства тоже существует ряд преимуществ с введением цифровой валюты, такие как борьба с теневой экономикой, коррупцией и контроль расходов бюджета. Также не исключается факт, что цифровой рубль может быть применен в оптимизации торговли с дружественными странами в будущем.

В основном цифровой рубль предназначен для осуществления платежей и переводов, поэтому на законодательном уровне утверждено, что другие виды финансовых операций, такие как открытие вкладов, получение кредитов, либо начисление процентов и кэшбеков в цифровом рубле невозможны.

Важно уточнить, что функцию по открытию и ведению счетов цифрового рубля будет выполнять Центральный Банк России. Храниться валюта будет в цифровых кошельках россиян и компаний, открываемых банками на платформе Банка России. Однако, доступ банков к данной платформе будет происходить не сразу, а поэтапно.

По материалам: Телеграм канал "Деньги24"

#банковская система#валюта#Центробанк
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Полина Мостепан (подробнее)
Автор статьи,
Бухгалтер отдела аудита и консалтинга резидентов
+7 495 234 38 33
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Полина Мостепан (подробнее)
Автор статьи,
Бухгалтер отдела аудита и консалтинга резидентов
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#банковская система#валюта#Центробанк