20 июля Тинькофф банк был внесен в санкционные списки США и Канады

На этой неделе Тинькофф банк разместил информацию на официальной странице банка о том, что 20 июля он попал в санкционные списки США и Канады.

Тинькофф банк уведомил, что изучает решение американских властей, чтобы окончательно озвучить все возможные ограничения работы банка и последствия для действующих клиентов из-за введенных санкций.

Информация будет обновляться, но уже известно следующее:

Выпуск карт UnionРay приостановлены. Ранее выпущенные карты на территории РФ функционируют в штатном режиме, но, к сожалению, за пределами России карты работать перестали. Механизм торгов зарубежными ценными бумагами в Тинькофф Инвестициях осуществляются через посредников. Валютные переводы, используя банковские реквизиты счета, можно осуществлять в Армению, Белоруссию, Китай, Индию, Казахстан и в ряд других стран. Международные переводы, осуществляемые при помощи номера телефона либо номера карты, работают в обычном режиме. Валютные переводы для юридических лиц осуществляются без нареканий только в случае бесперебойной работы банков - корреспондентов. Ранее скаченные мобильные приложения Тинькофф работают без перебоев. Владельцы телефонов Android могут скачивать мобильное приложение в привычном Google Pay, а клиенты с iPhone могут воспользоваться помощью представителя Тинькофф для настройки мобильного приложения, используя альтернативный ресурс, нежели Apple Pay.