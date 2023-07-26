News
Введите фразу для поиска...
Войти
Профиль
Черновики
Запланированные
Закладки
Настройки
Выход
Лента Материалы GSL
Новая запись
Зарубежное право
Зарубежные налоги
Российские налоги
Российское право
Медиатека GSL Комментарии GSL
Редакция GSL Контакты
Telegram-канал
Российские налоги
Полина Мостепан
0

20 июля Тинькофф банк был внесен в санкционные списки США и Канады

На этой неделе Тинькофф банк разместил информацию на официальной странице банка о том, что 20 июля он попал в санкционные списки США и Канады.

Полина Мостепан
Обсудить

Тинькофф банк уведомил, что изучает решение американских властей, чтобы окончательно озвучить все возможные ограничения работы банка и последствия для действующих клиентов из-за введенных санкций.

Информация будет обновляться, но уже известно следующее:

  1. Выпуск карт UnionРay приостановлены. Ранее выпущенные карты на территории РФ функционируют в штатном режиме, но, к сожалению, за пределами России карты работать перестали.
  2. Механизм торгов зарубежными ценными бумагами в Тинькофф Инвестициях осуществляются через посредников.
  3. Валютные переводы, используя банковские реквизиты счета, можно осуществлять в Армению, Белоруссию, Китай, Индию, Казахстан и в ряд других стран. Международные переводы, осуществляемые при помощи номера телефона либо номера карты, работают в обычном режиме.
  4. Валютные переводы для юридических лиц осуществляются без нареканий только в случае бесперебойной работы банков - корреспондентов.
  5. Ранее скаченные мобильные приложения Тинькофф работают без перебоев. Владельцы телефонов Android могут скачивать мобильное приложение в привычном Google Pay, а клиенты с iPhone могут воспользоваться помощью представителя Тинькофф для настройки мобильного приложения, используя альтернативный ресурс, нежели Apple Pay.

По материалам: Тинькофф

#банковская система#Канада#Соединенные Штаты Америки (США)
Обсудить
Полина Мостепан (подробнее)
Автор статьи,
Бухгалтер отдела аудита и консалтинга резидентов
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Комментариев нет
Популярные
По порядку

Ваш комментарий отправлен на модерацию!

После проверки администратором он появится здесь

Написать комментарий...
Написать комментарий...
Отменить
Отправить
Полина Мостепан (подробнее)
Автор статьи,
Бухгалтер отдела аудита и консалтинга резидентов
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Еще по теме
#банковская система#Канада#Соединенные Штаты Америки (США)