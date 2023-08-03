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Зарубежные налоги
Ольга Кутяева
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БВО призывают налогоплательщиков зарегистрироваться в новой системе налогового администрирования

Премьер-министр и министр финансов БВО Наталио Уитли призывает частных лиц и компании зарегистрироваться для работы со Стандартной интегрированной системой администрирования государственных налогов (Standard Integrated Government Tax Administration System, SIGTAS 3.0).

Ольга Кутяева
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Уитли заявил, что система SIGTAS 3.0 - это программное решение, которое помогает правительствам управлять налоговыми поступлениями и соблюдением налогового законодательства. Он сказал, что эта инициатива является «важной вехой для нашей системы налогового администрирования», и еще раз подчеркнул важность регистрации.

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«Пользуясь случаем, я хотел бы обратиться ко всем налогоплательщикам (физическим и юридическим лицам) с призывом зарегистрироваться, поскольку в настоящее время присваиваются новые уникальные идентификационные номера налогоплательщиков (Tax Identifier Numbers, TIN), что необходимо для полноценного запуска системы», - сказал премьер.

Ввод системы в эксплуатацию запланирован на третий квартал 2023 года и будет включать в себя ряд преимуществ для налогоплательщиков, в том числе улучшенный удобный интерфейс и навигацию, повышенную безопасность и защиту данных, расширенную функциональность и гибкость, а также повышенную автоматизацию и интеграцию. Эти компоненты имеют решающее значение для совершенствования налоговой системы БВО.

Реализация этой инициативы началась в октябре 2021 года в рамках совместной работы Департамента внутренних доходов и Департамента информационных технологий. Премьер-министр Уитли выразил благодарность проектной группе, которая добилась значительного прогресса в запуске новой системы.

Правительство также направило в Департамент внутренних доходов группу экспертов для оказания помощи налогоплательщикам в процессе регистрации.

В настоящее время SIGTAS 3.0 используется более чем в 30 странах мира, в том числе и на БВО. Данное программное решение также является последней версией системы налогового администрирования, предлагающей ряд новых функций и усовершенствований, которые будут полезны как налоговым органам, так и налогоплательщикам.

Для регистрации налогоплательщикам необходимо предоставить действующий паспорт или водительское удостоверение, а также карточку социального страхования и адрес электронной почты. Регистрация в режиме онлайн также доступна на сайте eRegistration.

По материалам Government of the Virgin Islands

#Британские Виргинские Острова
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Британские Виргинские Острова