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Российское право
Карина Каримова
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Лицензирование отдельных видов деятельности

Правительство дополнило список видов деятельности, подлежащих обязательному лицензированию

Карина Каримова
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Деятельность по оказанию услуг по обработке от насекомых, обработке от вирусов, в целях достижения достойного состояния общественного здоровья и минимизации влияния опасных и вредных факторов на организм человека, можно будет осуществлять только если у компании будет соответствующая лицензия.

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Органом, выдающим лицензии, будет Роспотребнадзор.

Федеральный орган исполнительной власти, выдающий лицензии на указанный вид деятельности, предложил указать срок вступления в силу федерального закона на месяц позже, с 1 апреля 2024 года. Ранее проект федерального закона должен был вступить в силу в марте 2024 года.

Обсуждение данного предложения завершат в августе 2023 года.

После, оказывать такие услуги можно будет оказывать только с лицензией с осени 2024 года.

#законопроект#лицензирование
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+7 495 234 38 33
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Карина Каримова (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#законопроект#лицензирование