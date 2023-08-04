Лицензирование отдельных видов деятельности

Правительство дополнило список видов деятельности, подлежащих обязательному лицензированию

Деятельность по оказанию услуг по обработке от насекомых, обработке от вирусов, в целях достижения достойного состояния общественного здоровья и минимизации влияния опасных и вредных факторов на организм человека, можно будет осуществлять только если у компании будет соответствующая лицензия.

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Органом, выдающим лицензии, будет Роспотребнадзор.

Федеральный орган исполнительной власти, выдающий лицензии на указанный вид деятельности, предложил указать срок вступления в силу федерального закона на месяц позже, с 1 апреля 2024 года. Ранее проект федерального закона должен был вступить в силу в марте 2024 года.

Обсуждение данного предложения завершат в августе 2023 года.