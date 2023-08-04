Лицензирование отдельных видов деятельности

Правительство дополнило список видов деятельности, подлежащих обязательному лицензированию
Деятельность по оказанию услуг по обработке от насекомых, обработке от вирусов, в целях достижения достойного состояния общественного здоровья и минимизации влияния опасных и вредных факторов на организм человека, можно будет осуществлять только если у компании будет соответствующая лицензия.
Органом, выдающим лицензии, будет Роспотребнадзор.
Федеральный орган исполнительной власти, выдающий лицензии на указанный вид деятельности, предложил указать срок вступления в силу федерального закона на месяц позже, с 1 апреля 2024 года. Ранее проект федерального закона должен был вступить в силу в марте 2024 года.
Обсуждение данного предложения завершат в августе 2023 года.
После, оказывать такие услуги можно будет оказывать только с лицензией с осени 2024 года.
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