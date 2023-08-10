Камера видеонаблюдения в комнате отдыха персонала

Суды указали на нарушение неприкосновенности частной жизни
Сотрудница клиники обратилась с иском в суд к работодателю с требованием демонтировать камеру видеонаблюдения, установленную в комнате отдыха и приема пищи персонала лаборатории.
Раннее сотрудница самостоятельно отключила камеру видеонаблюдения, однако за такое самостоятельное и несогласованное действие получила предупреждение, что последующее такое же действие, направленное на демонтаж камеры, будет сопровождаться мерами дисциплинарного воздействия.
Суд встал на сторону работника, указав, что камеры видеонаблюдения работодателем должны устанавливаться с такими целями как:
- контроль эффективности работы;
- контроль и учет рабочего времени сотрудника;
- правильное использование рабочего времени;
- повышение эффективности труда.
Цели установления видеокамер должны быть связаны с контролем за исполнением работников их должностных обязанностей.
Установление камер в комнате отдыха персонала не служит указанным целям, а также нарушает права неприкосновенности частной жизни, что недопустимо.
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