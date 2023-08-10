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Карина Каримова
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Камера видеонаблюдения в комнате отдыха персонала

Суды указали на нарушение неприкосновенности частной жизни

Карина Каримова
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Сотрудница клиники обратилась с иском в суд к работодателю с требованием демонтировать камеру видеонаблюдения, установленную в комнате отдыха и приема пищи персонала лаборатории.

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Раннее сотрудница самостоятельно отключила камеру видеонаблюдения, однако за такое самостоятельное и несогласованное действие получила предупреждение, что последующее такое же действие, направленное на демонтаж камеры, будет сопровождаться мерами дисциплинарного воздействия.

Суд встал на сторону работника, указав, что камеры видеонаблюдения работодателем должны устанавливаться с такими целями как:

- контроль эффективности работы;

- контроль и учет рабочего времени сотрудника;

- правильное использование рабочего времени;

- повышение эффективности труда.

Цели установления видеокамер должны быть связаны с контролем за исполнением работников их должностных обязанностей.

Установление камер в комнате отдыха персонала не служит указанным целям, а также нарушает права неприкосновенности частной жизни, что недопустимо.

#суд#трудовое законодательство
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Карина Каримова (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
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Карина Каримова (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#суд#трудовое законодательство