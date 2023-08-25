Судебная неустойка: правовая природа

Кассация отменила назначенную судами судебную неустойку и указала цели ее взыскания

В деле о банкротстве ответчик обратилась в суд кассационной инстанции с жалобой, в которой просит отменить решения нижестоящих судов о взыскании судебной неустойки либо ее снижение из-за сложного материального положения.

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Как следует из материалов дела, конкурсный управляющий в 2020 году обратился в суд с требованием обязать Ответчика предоставить следующую документацию: книга учета доходов и расходов за 2015 год, оборотно-сальдовые ведомости, карточки складского сырья и так далее.

Ответчик указала на невозможность исполнения определения суда в связи с отсутствием указанных документов, более того документы утратили свою актуальность и не способны повлиять на формирование конкурсной массы.

Полагая, что непредставление указанных документов, является основанием для взыскания судебной неустойки, конкурсный управляющий обратился в суд.

Суды первой и апелляционной инстанции поддержали требования управляющего, указав на наличие доказательств неисполнения определения суда.

Суд кассационной инстанции с выводами нижестоящих судов не согласился, указав следующее:

Управляющий не обосновал значимость истребуемой документации, что, по мнению суда, является важным. Таким образом, управляющий рассматривал неустойку как источник пополнения конкурсной массы, что противоречит ее правовой природе.