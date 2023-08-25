Судебная неустойка: правовая природа

Кассация отменила назначенную судами судебную неустойку и указала цели ее взыскания
В деле о банкротстве ответчик обратилась в суд кассационной инстанции с жалобой, в которой просит отменить решения нижестоящих судов о взыскании судебной неустойки либо ее снижение из-за сложного материального положения.
Как следует из материалов дела, конкурсный управляющий в 2020 году обратился в суд с требованием обязать Ответчика предоставить следующую документацию: книга учета доходов и расходов за 2015 год, оборотно-сальдовые ведомости, карточки складского сырья и так далее.
Ответчик указала на невозможность исполнения определения суда в связи с отсутствием указанных документов, более того документы утратили свою актуальность и не способны повлиять на формирование конкурсной массы.
Полагая, что непредставление указанных документов, является основанием для взыскания судебной неустойки, конкурсный управляющий обратился в суд.
Суды первой и апелляционной инстанции поддержали требования управляющего, указав на наличие доказательств неисполнения определения суда.
Суд кассационной инстанции с выводами нижестоящих судов не согласился, указав следующее:
Управляющий не обосновал значимость истребуемой документации, что, по мнению суда, является важным. Таким образом, управляющий рассматривал неустойку как источник пополнения конкурсной массы, что противоречит ее правовой природе.
Также суд указал, что судебная неустойка направлена на стимулирование должника к исполнению обязательств вовремя, а не взыскание компенсации. То есть неустойка не может, рассматривается как мера гражданско-правовой ответственности, а поэтому не может носить компенсационный характер.
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