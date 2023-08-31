Неудовлетворительные результаты испытательного срока

Суд указал на невозможность установления испытательного срока более чем на 3 месяца и признал увольнение незаконным
Гражданин обратился с иском к компании о признании его увольнения не соответствующим закону и взыскании компенсации за вынужденный прогул.
Между компанией и работником неоднократно заключались трудовые договоры, каждый из которых предусматривал испытательный срок 3 месяца, последний договор был расторгнут в мае по инициативе работодателя, в связи с неудовлетворительным результатом испытания.
Работник, полагая, что компанией были нарушены его трудовые права, выражающиеся в намерении компании каждый раз продлевать испытательный срок, обратился в суд.
Суд первый инстанции доводы истца не поддержал и отказал в удовлетворении исковых требований.
Суд первой инстанции исходил из доказанности работодателем факта неудовлетворительного результата испытания и соблюдение процедуры увольнения.
Однако, вышестоящий суд с выводами суда первой инстанции не согласился, и пришёл к следующим выводам:
Неоднократное заключение трудовых договоров с работником расценивается как злоупотребление правом со стороны работодателя, и лишает работника гарантии ограничения испытательного срока, который по ТК РФ не может превышать три месяца. Суд апелляционной инстанции признал увольнение работника незаконным и удовлетворил исковые требования в полном объеме.
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