Неудовлетворительные результаты испытательного срока

Суд указал на невозможность установления испытательного срока более чем на 3 месяца и признал увольнение незаконным

Гражданин обратился с иском к компании о признании его увольнения не соответствующим закону и взыскании компенсации за вынужденный прогул.

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Между компанией и работником неоднократно заключались трудовые договоры, каждый из которых предусматривал испытательный срок 3 месяца, последний договор был расторгнут в мае по инициативе работодателя, в связи с неудовлетворительным результатом испытания.

Работник, полагая, что компанией были нарушены его трудовые права, выражающиеся в намерении компании каждый раз продлевать испытательный срок, обратился в суд.

Суд первый инстанции доводы истца не поддержал и отказал в удовлетворении исковых требований.

Суд первой инстанции исходил из доказанности работодателем факта неудовлетворительного результата испытания и соблюдение процедуры увольнения.

Однако, вышестоящий суд с выводами суда первой инстанции не согласился, и пришёл к следующим выводам: