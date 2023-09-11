Корпоративный налог ОАЭ Материал редакции

Недавнее изменение в налоговом законодательстве ОАЭ вызвало немало вопросов в отношении корпоративного налога. Были опубликованы все разъяснения. И теперь можно разобраться, кто должен платить налог, с какой прибыли, когда и кто должен отчитываться. В статье ниже попробуем рассмотреть, что же нового было введено.

Кто должен платить корпоративный налог в ОАЭ?

Все услуги по этой теме:

Согласно Федеральному закону №47 от 2022 года налогоплательщиками являются:

Юридические лица из ОАЭ

Физические лица, которые ведут бизнес в ОАЭ



Юридические лица-нерезиденты, имеющие постоянное представительство в ОАЭ



Юридические лица из свободных экономических зон ОАЭ также являются налогоплательщиками и к ним применимы требования по корпоративному налогообложению.

Регистрация на сайте Налоговой службы ОАЭ

Все налогоплательщики обязаны зарегистрироваться на сайте Налоговой службы для получения налогового номера (TRN) и для подачи налоговых деклараций.

Если компания уже ранее была зарегистрирована, то для постановки на налоговый учет необходимо будет пройти в соответствующий раздел, подать электронное заявление и приложить следующие документы:

Для физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность:

Emirates ID или копию паспорта налогоплательщика.

Для юридических лиц:

Emirates ID управляющего директора или копию паспорта представителя компании;

Копию документа, подтверждающего полномочия подписывающего лица.



Применимые ставки корпоративного налога в ОАЭ

Применимые ставки: 0% и 9%.

Корпоративный налог будет взиматься по общей ставке 9% с налогооблагаемого дохода, превышающего 375 000 дирхамов ОАЭ. Налогооблагаемый доход, не превышающий данный порог, будет облагаться ставкой корпоративного налога в размере 0%.

Резидент – налогоплательщик

Налогооблагаемых доход, не превышающий сумму 375 000 дирхамов ОАЭ 0% Налогооблагаемый доход, превышающий 375 000 дирхамов ОАЭ 9%

Квалифицированные лица в свободной экономической зоне

Квалифицируемый доход 0% Налогооблагаемый доход, который не соответствует определению квалифицируемого дохода 9%

Квалифицированные лица в СЭЗ – это лица, которые выполняют следующие условия:

имеют реальное присутствие в ОАЭ (офис, сотрудники и т.д.);

получают квалифицируемый доход;



не выбрали общий режим налогообложения с применением стандартной ставки;



соответствуют требованиям законодательства в части ТЦО.



Если лицо, зарегистрированное в СЭЗ, не выполняет одно из перечисленных условий, оно не может быть признано квалифицированным и тогда на такое лицо распространяется общий режим налогообложения.

Квалифицируемый доход

Долгожданное дополнительное Постановление Кабинета министров № 55 от 2023 г. «Об определении квалифицированного дохода» и Постановления министров № 139 от 2023 г. «О квалифицированной деятельности и исключенной деятельности» дает некоторую ясность в отношении характера дохода лица в свободной зоне, который будет облагаться налогом по ставке 0%, а также дохода, который полностью лишит лицо СЭЗ права претендовать на налоговую ставку 0%.

Доход, полученный от квалифицированной деятельности, будет признаваться квалифицируемым доходом и к такому доходу будет применима ставка корпоративного налога 0%.

Согласно Министерскому решению № 139 «квалифицированная деятельность» включает следующие виды доходов (Статья 2(а)):

Производство товаров или материалов;

Обработка товаров или материалов;



Владение акциями и другими ценными бумагами;



Владение, управление и эксплуатация судов;



Услуги по перестрахованию, подлежащие регулирующему надзору со стороны компетентного органа в ОАЭ;



Услуги по управлению фондами, подлежащие регулирующему надзору со стороны компетентного органа в ОАЭ;



Услуги по управлению капиталом и инвестициями, подлежащие регулирующему надзору со стороны компетентного органа в ОАЭ;



Услуги, оказываемые материнской компанией своим дочерним предприятиям;



Казначейские и финансовые услуги связанным сторонам;



Финансирование и лизинг воздушных судов, включая двигатели и вращающиеся компоненты;



Распространение товаров или материалов в Обозначенной зоне или из нее покупателю, который перепродает такие товары или материалы или их части, или перерабатывает или изменяет такие товары или материалы или их части для целей продажи или перепродажи;



Логистические услуги;



Любые действия, которые являются вспомогательными по отношению к действиям, перечисленным выше.



Льгота для малых и средних предприятий

Дополнительно существует льгота, которая предоставляется малым и средним предприятиям. Данная льгота распространяется как на местные компании (Mainland), так и на компании из СЭЗ.

В апреле 2023 года Министерство финансов опубликовало Министерское постановление № 73 от 2023 г. «О помощи малому бизнесу» в рамках Федерального закона № 47 от 2022 года «О налогообложении корпораций и предприятий», согласно которому введены льготы по корпоративному налогу в ОАЭ для малых и средних предприятий.

Характерными чертами послаблений, объявленных для малого бизнеса в ОАЭ в соответствии с Законом о CT, являются:

Налогоплательщики, являющиеся резидентами ОАЭ, могут претендовать на полное освобождение от корпоративного налога, если их выручка в соответствующем налоговом периоде и предыдущих налоговых периодах составляет менее 3 миллионов AED;

Малые предприятия, которые вправе использовать льготу, по-прежнему должны будут зарегистрироваться в качестве налогоплательщика и подавать декларации по корпоративному налогу;



Льгота предоставляется только в течение 3-летнего периода, начиная с 1 июня 2023 года и заканчивая налоговым периодом, заканчивающимся 31 декабря 2026 года или ранее;



Если выручка в течение любого из налоговых периодов (до истечения срока, указанного выше) превышает 3 миллиона AED, льгота больше не предоставляется;



Льгота для малого бизнеса не будет доступна для компаний из СЭЗ, применяющих 0% корпоративного налога или для группы компаний с совокупной выручкой группы свыше 3,15 млрд AED;



Налогоплательщики, применяющие льготу для малого бизнеса, не имеют права переносить налоговые убытки, относящиеся к налоговому периоду, в котором предоставляется льгота;



Если предприятия занимаются искусственным разделением бизнеса и это приводит к тому, что каждое предприятие имеет право на получение льготы для малого бизнеса, Федеральная налоговая служба будет рассматривать это как нарушение Правил борьбы со злоупотреблениями льготами в соответствии со статьей 50 Федерального закона № 47 от 2022 года;



Если компания превышает (или рассчитывает превысить) порог, установленный для обязательной регистрации, она может запросить освобождение от регистрации, если она продает налогооблагаемые товары/услуги исключительно по ставке 0%. Тем не менее, Федеральная налоговая служба не обязана одобрять все такие запросы и может одобрять их по своему усмотрению;



Если Федеральная налоговая служба принимает заявление об освобождении от регистрации, компания должна уведомить ее, если она начинает продавать товары/услуги, облагаемые НДС по стандартной ставке 5%.



Сроки подачи налоговых деклараций и уплаты корпоративного налога в ОАЭ

Как было описано выше, все налогоплательщики (включая лиц свободной экономической зоны) должны будут зарегистрироваться для корпоративного налога и получить налоговый номер.

Крайний срок постановки на учет привязан к дате подачи первой декларации. Ее нужно подать в течение 9 месяцев с даты окончания финансового года, приходящийся на период после 01/06/2023 г.

Далее налогоплательщики обязаны подавать налоговую декларацию за каждый налоговый период в течение 9 месяцев с момента его окончания. Тот же крайний срок применяется для уплаты корпоративного налога.

Налоговый период совпадает с периодом финансовой отчетности.

Первый налоговый год по компаниям, зарегистрированным до 01/06/2023 г., будет полный финансовый год, приходящийся после 01/06/2023 г.