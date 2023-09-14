Новый закон Китая об иммунитете иностранных государств приведет его в соответствие с западной практикой

Согласно новому закону, суверенные государства больше не будут обладать полным иммунитетом от судебного преследования в Китае. Ожидается, что закон, обеспечивающий более надежную правовую защиту участников международной торговли, будет распространяться и на Гонконг.

Пекин принял беспрецедентное решение разрешить рассмотрение некоторых дел против иностранных государств в китайских судах, что приведет его точку зрения на «иммунитет иностранного государства» в соответствие с общепринятой западной практикой.

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Китай уже давно придерживается позиции, что государства и их собственность не подпадают под юрисдикцию судов других государств. Ранее в Китае никогда не допускалось рассмотрение исков, предъявляемых иностранным государством или правительством, а также исков, связанных с иностранными государствами или их собственностью.

Однако Закон об иммунитете иностранных государств, принятый Постоянным комитетом Всекитайского собрания народных представителей в начале сентября, отменяет такой иммунитет со следующего года.

По мнению экспертов в области права, «давно назревший» закон может обеспечить более надежную правовую защиту частного бизнеса, участвующего в международной торговле, поскольку Китай стремится восстановить доверие к бизнесу.

С 1 января 2024 года суверенные государства или уполномоченные действовать от их имени организации, вовлеченные в определенные территориальные деликты или коммерческую деятельность, больше не будут иметь иммунитета от судебного преследования в Китае.

Под коммерческой деятельностью в законопроекте понимается «любая сделка или инвестиция с товарами или услугами или иное действие коммерческого характера, не являющееся осуществлением суверенных полномочий».

Закон направлен на «совершенствование системы иммунитета иностранных государств" и "уточнение юрисдикции судов КНР в отношении гражданских дел, связанных с иностранными государствами и их собственностью».

На этом же заседании постоянный комитет внес поправки в Закон о гражданском судопроизводстве, разрешив посольствам собирать доказательства в зарубежных странах, если истцу в китайском суде необходимо истребовать доказательства за рубежом и суд сочтет это необходимым.

Иммунитет государств от юрисдикции иностранных внутренних судов является давним и общепризнанным принципом международного права.