Обязательный досудебный порядок урегулирования спора, касающийся лицензии

В Госдуму внесли соответствующий законопроект
Согласно вносимым правкам, компании и ИП, в случае нарушения их прав в сфере лицензионной деятельности, смогут обратиться с иском в суд, только после соблюдения досудебного порядка урегулирования спора.
Досудебный порядок состоит в направлении жалобы в течении 30 дней с момента, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении его права.
Жалобу можно представить лично на бумажном носителе в соответствующий орган, либо подать на сайте Госуслуг.
Жалоба должна содержать:
- наименование разрешительного органа, решение или действие которого обжалуется;
- данные заявителя;
- доводы и основания представления жалобы;
-требования лица.
Также, лицу предоставляется возможность отозвать жалобу, однако, повторное обращение по тем же основаниям не допускается.
Срок рассмотрения жалобы разрешительным органом составляет 15 рабочих дней.
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