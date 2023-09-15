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Карина Каримова
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Обязательный досудебный порядок урегулирования спора, касающийся лицензии

В Госдуму внесли соответствующий законопроект

Карина Каримова
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Согласно вносимым правкам, компании и ИП, в случае нарушения их прав в сфере лицензионной деятельности, смогут обратиться с иском в суд, только после соблюдения досудебного порядка урегулирования спора.

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Досудебный порядок состоит в направлении жалобы в течении 30 дней с момента, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении его права.

Жалобу можно представить лично на бумажном носителе в соответствующий орган, либо подать на сайте Госуслуг.

Жалоба должна содержать:

- наименование разрешительного органа, решение или действие которого обжалуется;

- данные заявителя;

- доводы и основания представления жалобы;

-требования лица.

Также, лицу предоставляется возможность отозвать жалобу, однако, повторное обращение по тем же основаниям не допускается.

Срок рассмотрения жалобы разрешительным органом составляет 15 рабочих дней.

#законопроект#лицензирование
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Карина Каримова (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
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Карина Каримова (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#законопроект#лицензирование