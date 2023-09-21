Представлен бюджет и налоговый план Нидерландов на 2024 год

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Еще одна важная мера, которая вступает в силу с 1 января 2024 года, хотя и не является частью Налогового плана на 2024 год, — это условный налог, удерживаемый у источника с дивидендов, выплачиваемых юрисдикциям с низкими налогами. Условный удерживаемый налог равен высшему корпоративному налогу и уже применяется к выплатам процентов и роялти в юрисдикциях с низкими налогами.