Представлен бюджет и налоговый план Нидерландов на 2024 год

Увеличение базовой ставки индивидуального подоходного налога для доходов Блока 1 (трудовая деятельность и некоторые другие доходы) с 36,93% до 36,97%, а также снижение порога верхней налоговой категории (49,50%) с 73 031 евро до 75 624 евро;
Увеличение общего налогового кредита с 3070 евро до 3374 евро и увеличение налогового кредита по трудоустройству (труду) с 5062 евро до 5553 евро;
Увеличение ставки индивидуального подоходного налога для доходов Блока 3 (облагаемый налогом доход от сбережений и инвестированных активов) с 32% до 34% вместо 33%, как планировалось ранее, с сохранением необлагаемой налогом скидки на уровне 57 000 евро;
Отмена скидки при уплате предварительных расчетов подоходного налога, предоставляемой в случае, если предварительный расчет подоходного налога уплачивается единовременно до истечения первого срока уплаты (уже отменено для целей корпоративного подоходного налога);
Снижение налога на прибыль для МСП с 14% до 12,7%;
Введение с 1 января 2025 года новых методик классификации иностранных юридических лиц и товариществ по прозрачности для целей налогообложения;
И многое другое.
Еще одна важная мера, которая вступает в силу с 1 января 2024 года, хотя и не является частью Налогового плана на 2024 год, — это условный налог, удерживаемый у источника с дивидендов, выплачиваемых юрисдикциям с низкими налогами. Условный удерживаемый налог равен высшему корпоративному налогу и уже применяется к выплатам процентов и роялти в юрисдикциях с низкими налогами.