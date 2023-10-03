Аудитор должен иметь доступ к бухгалтерским книгам и первичным учетным документам компании, которые, как правило, хранятся в ее регистрационном офисе. Если проводится аудит холдинговой компании, то аудитор должен иметь также доступ к бухгалтерским книгам всех дочерних компаний. Первичные документы должны храниться не менее восьми лет.

Аудитор имеет право запрашивать пояснения у должностных лиц компании по интересующим его вопросам.

Если в ходе своей работы аудитор выявил случаи нарушения закона или мошенничества, он обязан сообщить об этом органам государственной власти.