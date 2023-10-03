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Кристина Егорова
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Аудит в ИндииМатериал редакции

Аудит в Индии является важной регулярной процедурой, помогающей оценить финансовое положение компании. Необходимость проведения аудита регулируется Законом о компаниях. В Индии существует несколько типов аудитов.

Кристина Егорова

Содержание

  1. Обязательный аудит в Индии
    1. Кто может быть аудитором в Индии?
      1. Внутренний аудит в Индии
        1. Полномочия и обязанности аудитора в Индии
          1. Налоговый аудит в Индии
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            Обязательный аудит в Индии

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            Целью обязательного аудита является определение того, подает ли компания достоверную информацию о своем финансовом положении. Обязательный аудит проводится путем изучения бухгалтерских книг, финансовой отчетности и первичных учетных документов компании.

            Проведение обязательного аудита в Индии регламентировано Законом о компаниях и Правилами об аудите и аудиторах.

            Все государственные и частные компании должны проходить обязательный аудит каждый финансовый год независимо от вида деятельности и оборота.

            При этом партнерство с ограниченной ответственностью (LLP) должно проводить аудит только в том случае, если

            1. его оборот за любой финансовый год превышает 4 миллиона индийских рупий (48 000 долларов США) или
            2. его уставный капитал превышает 2,5 миллиона индийских рупий (30 000 долларов США).
            Иностранные инвестиции и типы компаний в Индии | GSL

            публикация Иностранные инвестиции и типы компаний в Индии

            gsl.org

            Невыполнение компанией требований по проведению аудита приводит к наложению штрафов от 25 000 до 500 000 рупий. Для каждого должностного лица, виновного в невыполнении обязательств, предусмотрено тюремное заключение сроком до 1 года или штраф от 10 000 до 100 000 рупий.

            В 2020 г. Министерство по корпоративным делам объявило о новом формате обязательного аудита.

            Новые положения требуют, чтобы аудитор отчитывался о таких аспектах деятельности компании, как

            • основные средства,
            • запасы,
            • внутренний контроль,
            • обязательные взносы и др.

            На каждом ежегодном собрании акционеров назначается аудитор, который занимает свою должность до следующего собрания акционеров. Один и тот же аудитор может назначаться не более пяти раз подряд.

            Кто может быть аудитором в Индии?

            Аудитором компании может быть независимая сертифицированная бухгалтерская компания, сертифицированный бухгалтер или партнерство, большинство членов которого являются практикующими в Индии аудиторами (бухгалтерами).

            Закон о компаниях регламентирует запрет на проведение аудита для следующих лиц:

            • юридических лиц, отличных от ООО, зарегистрированных в соответствии с Законом о партнерствах с ограниченной ответственностью 2008 года;
            • должностных лиц или сотрудников компании;
            • лиц, которые являются партнерами или работают на сотрудника компании;
            • лиц, имеющих задолженность перед компанией на сумму, превышающую 1 000 индийских рупий (12 долларов США);
            • любых лиц, владеющих ценными бумагами компании по истечении одного года с даты вступления в силу Поправки к Закону о компаниях 2000 года;
            • любых лиц, которые были осуждены за преступление, связанное с мошенничеством, в течение 10 лет со дня вынесения такого обвинительного приговора.

            Внутренний аудит в Индии

            Для некоторых компаний, попадающих в установленные пороги, предусмотрено проведение внутреннего аудита (статья 138 Закона о компаниях 2013 года).

            Его основная цель – оценить финансовое положение и операционную эффективность компании.

            Внутренний аудит тесно связан с менеджментом. Он должен постоянно оценивать операции, проводимые компанией и уделять особое внимание областям, в которых необходимо усовершенствовать управление.

            Институт сертифицированных бухгалтеров Индии определяет роль внутреннего аудитора как оценку того, насколько эффективно работают процессы, управление и внутренний контроль компании.

            Внутренний аудит проводится сертифицированным бухгалтером или бухгалтером по затратам.

            В соответствии с Законом о компаниях 2013 года и Правилом 13 Правил об отчетности компаний, следующие компании должны проводить внутренний аудит:

            • все компании, чьи акции торгуются на бирже;
            • не торгующие на бирже публичные компании, капитал которых превышает 500 миллионов индийских рупий (6 миллионов долларов США);
            • не торгующие на бирже публичные компании, оборот которых превышает 2 миллиарда индийских рупий (24 миллиона долларов США);
            • не торгующие на бирже публичные компании с обязательствами, превышающими 1 миллиард индийских рупий (12 миллионов долларов США);
            • не торгующие на бирже публичные компании, имеющие депозиты, превышающие 250 миллионов индийских рупий (3 миллиона долларов США);
            • частные компании, оборот которых превышает 2 миллиарда индийских рупий (24 миллиона долларов США);
            • частные компании с обязательствами, превышающими 1 миллиард индийских рупий (12 миллионов долларов США).

            Полномочия и обязанности аудитора в Индии

            В процессе своей работы аудитор следует определенным аудиторским стандартам. Аудиторские стандарты для индийских аудиторов определены Институтом сертифицированных бухгалтеров Индии.

            Аудитор должен иметь доступ к бухгалтерским книгам и первичным учетным документам компании, которые, как правило, хранятся в ее регистрационном офисе. Если проводится аудит холдинговой компании, то аудитор должен иметь также доступ к бухгалтерским книгам всех дочерних компаний. Первичные документы должны храниться не менее восьми лет.
            Аудитор имеет право запрашивать пояснения у должностных лиц компании по интересующим его вопросам.
            Если в ходе своей работы аудитор выявил случаи нарушения закона или мошенничества, он обязан сообщить об этом органам государственной власти.
            По результатам своей работы аудитор готовит аудиторское заключение к финансовой отчетности. В заключении содержится информация о том, соответствует ли финансовая отчетность принципам бухгалтерского учета и достоверно ли она представляет финансовое положение компании.
            Регистрация ООО в Индии. Учреждение частной компании с ограниченной ответственностью в Индии | GSL
            gsl.org

            Аудиторское заключение может содержать информацию о следующих аспектах:

            1. получил ли аудитор всю необходимую информацию для оценки. И если нет, то как отсутствие такой информации повлияло на финансовую отчетность;
            2. ведет ли компания бухгалтерские записи, требуемые законом, и содержат ли они всю необходимую информацию по деятельности компании для целей аудита;
            3. соответствуют ли бухгалтерские баланс и отчеты о прибылях и убытках бухгалтерским записям;
            4. соответствует ли составленная финансовая отчетность бухгалтерским стандартам;
            5. комментарии аудитора о том, как те или иные операции влияют на финансовое положение компании;
            6. оговорки, замечания, касающиеся ведения бухгалтерских записей;
            7. есть ли у компании надлежащая система внутреннего финансового контроля и др.

            Аудиторское заключение может быть:

            • положительное,
            • условно-положительное,
            • отрицательное и
            • отказ аудитора в выражении мнения.

            Аудитор не может оказывать компании, для которой проводит аудит, бухгалтерские услуги, услуги по внутреннему аудиту, проводить финансовый и инвестиционный консалтинг.

            Налоговый аудит в Индии

            Закон о подоходном налоге обязывает налогоплательщиков, отвечающих определенным критериям, проводить налоговый аудит.

            Цель налогового аудита – проверить, как налогоплательщик выполняет требования законодательства о подоходном налоге, и проверить правильность отражения и исчисления подоходного налога.

            Налоговый аудит должны проходить налогоплательщики, чья выручка превышает 10 миллионов рупий в год, а также физические лица, занимающиеся профессиональной деятельностью, чья валовая выручка превышает 5 миллионов рупий.

            К физическим лицам, занимающимся профессиональной деятельностью, относятся архитекторы, инженеры, дизайнеры, юристы и т.д.

            Налоговый аудит также производится сертифицированным аудитором или аудиторской фирмой.

            Формы аудиторского заключения для налогового аудита определены налоговыми органами для разных категорий налогоплательщиков. Заключение по налоговому аудиту подается аудитором в налоговые органы Индии электронно.

            Срок подачи – до 30 сентября года, следующего за отчетным периодом.

            Для лиц, нарушающих требования налогового аудита, Законом о подоходном налоге предусмотрен штраф в размере меньшей из сумм:

            • 150 000 индийских рупий или
            • 5% от общего оборота.
            Понимание процедуры и требований аудита помогают к нему заранее подготовиться. Во многом успех прохождения аудита зависит от самой компании. Однако не менее важно обратиться к квалифицированному и опытному аудитору.
            #аудит#Индия#Материал редакции
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            Кристина Егорова (подробнее)
            Автор статьи
            +7 495 234 38 33
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            Кристина Егорова (подробнее)
            Автор статьи
            +7 495 234 38 33
            Задать вопрос
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            #аудит#Индия#Материал редакции