Аудит в Индии является важной регулярной процедурой, помогающей оценить финансовое положение компании. Необходимость проведения аудита регулируется Законом о компаниях. В Индии существует несколько типов аудитов.
Целью обязательного аудита является определение того, подает ли компания достоверную информацию о своем финансовом положении. Обязательный аудит проводится путем изучения бухгалтерских книг, финансовой отчетности и первичных учетных документов компании.
Проведение обязательного аудита в Индии регламентировано Законом о компаниях и Правилами об аудите и аудиторах.
Все государственные и частные компании должны проходить обязательный аудит каждый финансовый год независимо от вида деятельности и оборота.
При этом партнерство с ограниченной ответственностью (LLP) должно проводить аудит только в том случае, если
Невыполнение компанией требований по проведению аудита приводит к наложению штрафов от 25 000 до 500 000 рупий. Для каждого должностного лица, виновного в невыполнении обязательств, предусмотрено тюремное заключение сроком до 1 года или штраф от 10 000 до 100 000 рупий.
В 2020 г. Министерство по корпоративным делам объявило о новом формате обязательного аудита.
Новые положения требуют, чтобы аудитор отчитывался о таких аспектах деятельности компании, как
На каждом ежегодном собрании акционеров назначается аудитор, который занимает свою должность до следующего собрания акционеров. Один и тот же аудитор может назначаться не более пяти раз подряд.
Аудитором компании может быть независимая сертифицированная бухгалтерская компания, сертифицированный бухгалтер или партнерство, большинство членов которого являются практикующими в Индии аудиторами (бухгалтерами).
Закон о компаниях регламентирует запрет на проведение аудита для следующих лиц:
Для некоторых компаний, попадающих в установленные пороги, предусмотрено проведение внутреннего аудита (статья 138 Закона о компаниях 2013 года).
Внутренний аудит тесно связан с менеджментом. Он должен постоянно оценивать операции, проводимые компанией и уделять особое внимание областям, в которых необходимо усовершенствовать управление.
Институт сертифицированных бухгалтеров Индии определяет роль внутреннего аудитора как оценку того, насколько эффективно работают процессы, управление и внутренний контроль компании.
Внутренний аудит проводится сертифицированным бухгалтером или бухгалтером по затратам.
В соответствии с Законом о компаниях 2013 года и Правилом 13 Правил об отчетности компаний, следующие компании должны проводить внутренний аудит:
В процессе своей работы аудитор следует определенным аудиторским стандартам. Аудиторские стандарты для индийских аудиторов определены Институтом сертифицированных бухгалтеров Индии.
Аудиторское заключение может содержать информацию о следующих аспектах:
Аудиторское заключение может быть:
Аудитор не может оказывать компании, для которой проводит аудит, бухгалтерские услуги, услуги по внутреннему аудиту, проводить финансовый и инвестиционный консалтинг.
Закон о подоходном налоге обязывает налогоплательщиков, отвечающих определенным критериям, проводить налоговый аудит.
Налоговый аудит должны проходить налогоплательщики, чья выручка превышает 10 миллионов рупий в год, а также физические лица, занимающиеся профессиональной деятельностью, чья валовая выручка превышает 5 миллионов рупий.
К физическим лицам, занимающимся профессиональной деятельностью, относятся архитекторы, инженеры, дизайнеры, юристы и т.д.
Налоговый аудит также производится сертифицированным аудитором или аудиторской фирмой.
Формы аудиторского заключения для налогового аудита определены налоговыми органами для разных категорий налогоплательщиков. Заключение по налоговому аудиту подается аудитором в налоговые органы Индии электронно.
Срок подачи – до 30 сентября года, следующего за отчетным периодом.
Для лиц, нарушающих требования налогового аудита, Законом о подоходном налоге предусмотрен штраф в размере меньшей из сумм:
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