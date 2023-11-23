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Зарубежные налоги
Ольга Кутяева
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HRMC опубликовало Руководство об отчетности по трансфертному ценообразованияюдля постоянных представительств

Управление об налоговым и таможенным сборам Великобритании (HRMC) опубликовало Руководство по отчетности по трансфертному ценообразованию для постоянных представительств в Великобритании в контексте изменений, внесенных Законом о финансах (№ 2) 2023 года.

Ольга Кутяева
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Законодательство об отчетности в области трансфертного ценообразования не применяется к постоянным представительствам, входящим в группу MNE , которая соответствует пороговому значению CbCR ("тест группы MNE " - см. INTM450020).

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Это связано с тем, что в Приложении 5 к Закону о финансах (№ 2) от 2023 года соответствующие отчеты по трансфертному ценообразованию определяются как отчеты, которые могут относиться к расчету прибыли или убытков в соответствии с частью 4 Закона о налогообложении 2010 года (Taxation (International and Other Provisions) Act 2010). Расчет налогооблагаемой прибыли нерезидента, осуществляющего торговую деятельность через постоянное представительство в Великобритании, производится в соответствии с разделами 19-32 главы 4 Закона о налоге на прибыль 2009 года. Дополнительные указания по отнесению прибыли к постоянным представительствам содержатся в документе INTM267000 и далее.

Таким образом, для постоянных представительств не существует специальных требований к ведению учета, помимо общей обязанности вести и сохранять такие записи, которые необходимы для составления и представления правильной и полной декларации.

Тем не менее, отнесение прибыли к постоянному представительству в значительной степени опирается на принципы, изложенные в Руководстве по трансфертному ценообразованию. Поэтому HMRC считает, что стандарты документации, изложенные в Руководстве по трансфертному ценообразованию 2022 года, представляют собой надлежащий способ демонстрации того, что прибыль постоянного представительства была рассчитана в соответствии с принципом «вытянутой руки» и правильно отнесена к данному предприятию, и поэтому группы могут включить детали операций, касающихся постоянных представительств, в свой локальный файл, чтобы иметь единый комплект документов по операциям со связанными сторонами.

Для регистрации факта существования постоянного представительства, а также характеристики и условий любых сделок между постоянным представительством и остальными подразделениями предприятия потребуется дополнительная документация, выходящая за рамки стандарта ОЭСР. HMRC считает, что в момент определения цены любой сделки должны быть предприняты разумные усилия для того, чтобы установить и документально подтвердить, соответствует ли эта прибыль принципу «вытянутой руки». Это соответствует рекомендациям, изложенным в разделе D-4 Отчета ОЭСР 2010 года об отнесении прибыли к постоянным представительствам (Attribution of Profits to Permanent Establishments, AOA).

Дополнительное руководство по постоянным представительствам можно найти в документе INTM260000.

По материалам HRMC

#Великобритания#трансфертное ценообразование
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Великобритания#трансфертное ценообразование