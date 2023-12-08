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Российское право
Карина Каримова
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Деловая репутация врачей и клиник

Возможно ли истребовать удалить свои данные в сети Интернет?

Карина Каримова
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Врач УЗИ обратилась в суд с иском к Обществу с требованием удалить ее данные с сайта, который содержит информацию с отзывами на врачей. Отзывы, оставляемые пациентами, в большинстве случаев носили негативный характер, выражающийся в оскорблении. Кроме того они опубликовывались без дополнительной проверки.

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Суды, учитывая тот факт, что у истца отсутствовали возможности опровергнуть отзыв или удалить его самостоятельно, исковые требования были удовлетворил частично.

Ответчик обратился в КС РФ.

КС РФ указал на необходимость пересмотра решения по делу по следующий основаниям:

1. Сетевое издание может размещать персональные данные врача, без его согласия, если указанные данные были размещены на сайте соответствующей клиники;

2. Отзывы должны касаться исключительно профессиональной деятельности врача;

3. Издание должно проверять сведения публикующиеся на сайте на основании обращения врача, изменять и удалять их, в случае выявления отзывов, не относящихся к деятельности врача;

4. Судом может быть наложен запрет на размещение персональных данных медицинского работника, в случае выявления нарушения его прав систематически.

#Конституционный суд#персональные данные#судебная практика
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Карина Каримова (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
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Карина Каримова (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Конституционный суд#персональные данные#судебная практика