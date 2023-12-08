Деловая репутация врачей и клиник

Возможно ли истребовать удалить свои данные в сети Интернет?
Врач УЗИ обратилась в суд с иском к Обществу с требованием удалить ее данные с сайта, который содержит информацию с отзывами на врачей. Отзывы, оставляемые пациентами, в большинстве случаев носили негативный характер, выражающийся в оскорблении. Кроме того они опубликовывались без дополнительной проверки.
Суды, учитывая тот факт, что у истца отсутствовали возможности опровергнуть отзыв или удалить его самостоятельно, исковые требования были удовлетворил частично.
Ответчик обратился в КС РФ.
1. Сетевое издание может размещать персональные данные врача, без его согласия, если указанные данные были размещены на сайте соответствующей клиники;
2. Отзывы должны касаться исключительно профессиональной деятельности врача;
3. Издание должно проверять сведения публикующиеся на сайте на основании обращения врача, изменять и удалять их, в случае выявления отзывов, не относящихся к деятельности врача;
4. Судом может быть наложен запрет на размещение персональных данных медицинского работника, в случае выявления нарушения его прав систематически.
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