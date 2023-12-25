Рассматривается внедрение нового налога у источника на внутригрупповые услуги

В Госдуме на рассмотрении законопроект, подразумевающий 15 % налога у источника с внутригрупповых услуг, которые оказываются зарубежными взаимозависимыми лицами, с начала следующего года, то есть с 01 января 2024 года.

Ведомство ранее упоминало о возможности внедрения данного налога, чтобы предотвратить распределение прибыли под видом выполнение услуг. Таким образом, в случае принятия этих нововведений, внутригрупповые услуги будут автоматически облагаться налогом и будут исключены все сомнительные выводы, касательно характера предоставляемой услуги.

Эти внедрения больше всего повлияют на иностранные компании, относящиеся к недружественным странам в связи с тем, что договор об избежание двойного налогообложения ДИДН) с ними был приостановлен. Важно напомнить, что благодаря ДИДН резиденты из недружественных стран были освобождены от уплаты налогов с доходов от оказания услуг.

Но зато компании, относящиеся к дружественным территориям с действующим ДИДН, могут быть спокойны, так как последствия от внесенных поправок будут менее заметны для них.