Новое налоговое соглашение между Оманом и Россией вступило в силу

Новое соглашение об избежании двойного налогообложения между Оманом и Россией вступило в силу 28 декабря 2023 года. Документ был подписан 8 июня 2023 года. Предыдущее налоговое соглашение между странами было подписано в 2001 году, но так и не было ратифицировано.

Охватываемые налоги

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Договор распространяется на налог на прибыль Омана и российский налог на прибыль компаний и налог на доходы физических лиц.

Резиденство

Если лицо, не являющееся физическим лицом, считается резидентом в обоих Договаривающихся государствах, компетентные органы определяют его резидентство для целей договора по взаимному согласию, принимая во внимание место его эффективного управления, место, где оно инкорпорировано или иным образом учреждено, и любые другие соответствующие факторы. Если соглашение не достигнуто, такое лицо не имеет права на какие-либо льготы или освобождение от налога, предусмотренные договором, кроме как в той степени и таким образом, которые могут быть согласованы компетентными органами Договаривающихся государств.

Постоянное представительство

Договор включает положение о том, что постоянное представительство будет считаться созданным, если предприятие оказывает услуги в Договаривающемся государстве через работников или другой привлеченный персонал для того же или связанного проекта в течение периода или периодов, составляющих в совокупности более 6 месяцев в течение любого 12-месячного периода.

Ставки удерживаемого налога

Дивиденды - 10%, если бенефициарным владельцем является компания, которая непосредственно владела не менее 20% капитала компании-плательщика в течение периода не менее 365 дней, заканчивающегося на дату объявления дивидендов; в противном случае - 15%.

Проценты - 10%.

Роялти - 10%.



Прибыль от прироста капитала

Следующие доходы от прироста капитала, полученные резидентом одного Договаривающегося государства, могут облагаться налогом в другом государстве:

прибыль от отчуждения недвижимого имущества, находящегося в другом государстве;

прибыль от отчуждения движимого имущества, составляющего часть коммерческой собственности постоянного представительства в другом государстве; и

прибыль от отчуждения акций или сопоставимых долей участия, если в любое время в течение 365 дней, предшествующих отчуждению, акции или сопоставимые доли участия получали не менее 50% стоимости прямо или косвенно от недвижимого имущества, расположенного в другом государстве, если только такие акции или сопоставимые доли участия не обращаются на признанной фондовой бирже и резидент и связанные с ним лица владеют в совокупности 5% или менее от класса таких акций или сопоставимых долей участия.

Прибыль от отчуждения другого имущества резидентом Договаривающегося государства может облагаться налогом только в этом государстве.

Лготы при двойном налогообложении

Обе страны применяют кредитный метод для устранения двойного налогообложения.

Право на льготы

Статья 26 (Право на льготы) предусматривает, что льгота по договору не предоставляется в отношении статьи дохода, если с учетом всех соответствующих фактов и обстоятельств можно сделать разумный вывод о том, что получение этой льготы было одной из основных целей любого соглашения или сделки, которые прямо или косвенно привели к получению этой льготы, если только не будет установлено, что предоставление льготы соответствовало бы объекту и цели соответствующих положений договора.

Дата вступления в силу