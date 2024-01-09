Новое налоговое соглашение между Оманом и Россией вступило в силу

Новое соглашение об избежании двойного налогообложения между Оманом и Россией вступило в силу 28 декабря 2023 года. Документ был подписан 8 июня 2023 года. Предыдущее налоговое соглашение между странами было подписано в 2001 году, но так и не было ратифицировано.
Договор распространяется на налог на прибыль Омана и российский налог на прибыль компаний и налог на доходы физических лиц.
Если лицо, не являющееся физическим лицом, считается резидентом в обоих Договаривающихся государствах, компетентные органы определяют его резидентство для целей договора по взаимному согласию, принимая во внимание место его эффективного управления, место, где оно инкорпорировано или иным образом учреждено, и любые другие соответствующие факторы. Если соглашение не достигнуто, такое лицо не имеет права на какие-либо льготы или освобождение от налога, предусмотренные договором, кроме как в той степени и таким образом, которые могут быть согласованы компетентными органами Договаривающихся государств.
Договор включает положение о том, что постоянное представительство будет считаться созданным, если предприятие оказывает услуги в Договаривающемся государстве через работников или другой привлеченный персонал для того же или связанного проекта в течение периода или периодов, составляющих в совокупности более 6 месяцев в течение любого 12-месячного периода.
Следующие доходы от прироста капитала, полученные резидентом одного Договаривающегося государства, могут облагаться налогом в другом государстве:
Прибыль от отчуждения другого имущества резидентом Договаривающегося государства может облагаться налогом только в этом государстве.
Обе страны применяют кредитный метод для устранения двойного налогообложения.
Статья 26 (Право на льготы) предусматривает, что льгота по договору не предоставляется в отношении статьи дохода, если с учетом всех соответствующих фактов и обстоятельств можно сделать разумный вывод о том, что получение этой льготы было одной из основных целей любого соглашения или сделки, которые прямо или косвенно привели к получению этой льготы, если только не будет установлено, что предоставление льготы соответствовало бы объекту и цели соответствующих положений договора.
Договор применяется с 1 января 2024 года.
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