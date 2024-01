Все услуги по этой теме:

Платежные системы, так же, как и банки, действуют на основании лицензии, выданной регулятором. В каких-то странах у обоих финансовых институтов регулирующий орган вообще совпадает (как например, в Литве и на Кипре это Центральный банк), а в других – платежки подчиняются специальному органу: например, в Великобритании это Financial Conduct Authority, FCA, в Сингапуре это Major Payment Institution by the Monetary Authority of Singapore, MAS и др.

