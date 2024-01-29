Платежные системы в современном понимании. Открытие счета в платежке как альтернатива банковскому счету Материал редакции

В современном контексте платежные системы стали неотъемлемой частью нашей финансовой жизни, играя ключевую роль в обеспечении удобства и мобильности денежных операций. В свете стремительного развития технологий и появления новых игроков в секторе финтеха, мы ежедневно сталкиваемся с ростом количества решений и инновациями в данной сфере, которые оказывают непосредственное влияние на наш образ жизни и формируют наш финансовый ландшафт.

Когда мы впервые заговорили о платежных системах?

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Платежные системы берут свое начало еще с 50-х годов XX века[1], но как об альтернативе классическим банкам о них заговорили только в начале 2000-х. Если быть точнее, то после 2018 года, когда в результате заявления американского агентства FinCEN прекратил свою деятельность, а впоследствии и подал на добровольное банкротство, один небезызвестный прибалтийский банк.

Эта ситуация дала новый виток развития платежных систем, с которыми мы по сей день активно работаем. За период с 2018 по 2023 год сотрудники GSL изучили не менее трехсот (300) платежных систем, из которых отобрали для работы не менее семидесяти (70). Порядка тридцати (30) платежных систем мы непосредственно протестировали на себе. К сожалению, накопленная экспертиза однозначно демонстрирует: количество существующих платежных систем на рынке избыточно по отношению к качеству предоставляемых услуг, общему уровню сервиса и надежности.

Платежные системы смогли тогда предложить открытие счета, в том числе, на оффшорную компанию, в максимально короткие сроки, дистанционно, с предоставлением индивидуального IBAN (то есть реквизиты счета в платежке были неотличимы от банковских) и возможностью выпуска карты. Это, конечно, стало хорошей альтернативой счету в банке (отметим, что речь в большей степени идет про расчетные счета, а не сберегательные – все-таки хранить остатки все предпочитали и предпочитают в банках).

Платежные системы, так же, как и банки, действуют на основании лицензии, выданной регулятором. В каких-то странах у обоих финансовых институтов регулирующий орган вообще совпадает (как например, в Литве и на Кипре это Центральный банк), а в других – платежки подчиняются специальному органу: например, в Великобритании это Financial Conduct Authority, FCA, в Сингапуре это Major Payment Institution by the Monetary Authority of Singapore, MAS и др.

Основное отличие платежных систем от банков состоит в усеченной лицензии на ведение финансовой деятельности, что проявляется в отсутствии механизма выдачи кредитов, размещения депозитов и зачастую отсутствии сети физических офисов для обслуживания клиентов. Разумеется, ослабленные регуляторные требования делают платежные системы бюрократически гибче и оперативнее.

Какие существуют виды платежных систем?

Когда мы говорим о платежных системах, то речь идет в целом о Поставщиках платежных услуг (Payment Service Providers, PSPs).

PSP — это сторонняя финтех компания, которая изначально давала возможность бизнесу принимать платежи по кредитным и дебетовым картам, выступая платежным шлюзом для интернет-эквайринга, и обеспечивала более гибкую и эффективную инфраструктуру приема оплат по сравнению с классическими банками. Открытие счета и интеграция программного обеспечения на сайт стали тогда проще и оперативнее, а методов вывода накопившейся выручки заметно прибавилось.

Затем уже в начале 2000-х у PSP стал появляться функционал открытия «классических» счетов с IBAN и проведения онлайн-платежей между физическими и юридическими лицами, в т.ч. международных транзакций. В данной статье мы рассмотрим два основных типа таких платежных систем:

Авторизованное платежное учреждение (Authorised Payment Institution, API) и

Эмитент электронных денег (Electronic Money Institution, EMI).

Авторизованное платежное учреждение (Authorised Payment Institution, API) — это организация, уполномоченная осуществлять платежи, функционал которой охватывает несколько областей финансов: эквайринг, проведение денежных переводов, обмен валют, открытие счетов/кошельков, выпуск карт и др. Предоставление услуг платежными организациями, например в ЕС, регулируется директивой PDS2 Directive (Directive 2015/2336/EU).

Что касается Эмитентов электронных денег Electronic Money Institutions (EMIs), то в отличие от платежного учреждения (PI), EMIs могут также осуществлять выпуск электронных денег, их деятельность в ЕС регулируется директивой EMI (Directive 2009/110/EC), а получение подобной лицензии требует большего уставного капитала.

«Электронные деньги» — это хранящиеся в электронном виде единицы денежной стоимости, которые используются для осуществления платежных операций и принимаются в качестве платежного средства в обмен на «классические» денежные средства. Платежки (EMIs) являются в данном случае эмитентами таких электронных денег. При этом важно отметить, что электронные деньги в данном случае мы не отождествляем с криптовалютой. Криптовалюта является типом цифровой валюты, но не разновидностью электронных денег, т.к. не регулируется и не выпускается банком или платежной системой.

Какие еще примеры платежных систем можно назвать?

1. Платежный процессор (Payment processor) — это система, с помощью которой происходит обработка операций по банковским картам. Он обеспечивает прием оплат по картам онлайн-магазинами, а также координирует все расчеты между банком-эмитентом, магазином, покупателем/владельцем карты и банком-эквайером.

Здесь речь идет об операциях по мерчант-счету. Примерами таких платежных систем/процессоров можно назвать Paypal, Stripe и др. Подробнее о данном типе счетов и особенностях расчетов по нему можно почитать в нашей статье:

2. Сервисы денежных переводов (Money Transfer Services) – это компании, специализирующиеся на международных и внутренних переводах, как правило между физическими лицами. Например, Western Union and MoneyGram.

3. Провайдеры Мобильных Платежей (Mobile Payment Providers) – это финансовые институты, предоставляющие мобильные платежные решения, позволяя пользователям совершать транзакции посредством смартфонов. Например, Apple Pay и Google Pay.

В чем же преимущества платежной системы по сравнению с банком?

Платежные системы по функционалу, как мы обсуждали выше, схожи с банками, но при этом могут обладать рядом преимуществ. Перечислим самые основные:

1. Упрощенная процедура идентификации (личный визит не потребуется) – чаще всего это онлайн-идентификация по специальной ссылке, пройдя по которой необходимо будет показать свой паспорт/ID и сделать селфи с ним.

2. Платежные системы готовы работать с бизнесом повышенного уровня риска (криптовалюты, форекс, БАДы, азартные игры и пр.). При этом тщательная проверка источника средств, владельцев, лицензии и квалификационного соответствия персонала не исключается.

3. Возможность открытия счета гражданам РФ – но здесь сразу стоит отметить, что для открытия счета в европейских платежках зачастую потребуется наличие резидентства/ВНЖ ЕС, но до сих пор есть варианты, где возможно также пройти комплаенс с ВНЖ ОАЭ, Турции, Казахстана и др.

4. Вариативность доступных валют по входящим и исходящим транзакциям – порой через т.н. непрямой IBAN.

5. Открытие счета в платежной системе происходит зачастую быстрее, чем в банке по аналогичному кейсу – можно рассчитывать на срок от 3-х недель до 2-х месяцев в среднем, тогда как в банке в принципе сроки идут от 1-2 месяцев.

6. Высокая скорость обработки платежей: внутри самой платежки транзакция может быть осуществлена моментально, а для перевода на банковские счета и в другие платежные системы потребуется чуть больше времени, но всё равно средства могут прийти в тот же день или на следующий.

7. Удобный доступ к своим счетам 24/7: практически у всех платежных систем есть свое мобильное приложение.

На что следует обратить внимание при выборе платежной системы?

Вот несколько моментов, которым, на наш взгляд, следует уделить внимание:

1. Наличие финансовой лицензии у платежной системы. Наиболее узнаваемые и широко используемые юрисдикции – это Великобритания (регулирующий орган: Financial Conduct Authority, FCA), Кипр (Central Bank of Cyprus), Литва (Lithuanian Central Bank), Сингапур (Major Payment Institution by the Monetary Authority of Singapore, MAS) и др.

2. Репутация финансового учреждения и его владельцев – необходимо подробно изучить доступную информацию в интернете, цитируемость на профильных форумах и телеграм-каналах.

3. Наличие мобильного приложения.

4. Готовность платежной системы проявлять гибкость комплаенс процедур, способность обеспечить индивидуальный подход. Зачастую это прослеживается на этапе первичной подачи документов.

5. Тарифы/комиссии. Довольно часто комиссия устанавливается индивидуально для каждого кейса в зависимости от категории риска профайла клиента, но в любом случае сравниваем базовые тарифы подходящих платежек.

6. Выпускает ли платежная система карты, доступны ли они в вашем регионе.

7. Общее взаимодействия с платежной системой: наличие личного менеджера, широта спектра и доступность контактов (почта, телефон, онлайн-чат, приложение и т. п.), оперативность коммуникаций при отработке заявки на открытие счета, и т. д.

Это лишь самые базовые критерии, от которых стоит отталкиваться при выборе платежной системы. Мы всегда рады проконсультировать вас по открытию счета и подобрать вместе оптимальный вариант. Подробнее ознакомиться с нашими услугами по подбору платежных систем/банков и сопровождению открытия счетов можно здесь на нашем сайте: