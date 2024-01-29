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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
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Налоговая администрация Швейцарии выпустила рекомендации по трансфертному ценообразованию

23 января 2024 года Федеральная налоговая администрация Швейцарии опубликовала новое Руководство по трансфертному ценообразованию.

Ксения Шилкина
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В руководстве учитывается швейцарское законодательство по состоянию на 1 января 2024 года и предусмотрено:

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  • Обзор принципа «вытянутой руки» и последствий несоблюдения принципа «вытянутой руки» согласно швейцарскому законодательству, в том числе в случае выплаты чрезмерного вознаграждения связанным сторонам (или получения недостаточного вознаграждения) это рассматривается как скрытое распределение прибыли, которая реинтегрируется в налогооблагаемую прибыль швейцарской компании, а также облагается подоходным налогом;
  • Обзор анализа сопоставимости, включая девятиэтапный процесс, основанный на Руководящих принципах ОЭСР, который считается хорошей, но не обязательной практикой, при этом другие процессы также принимаются при условии обеспечения надежности их результатов, а также необходимые факторы сопоставимости, которые необходимо учитывать при анализе:

· договорные условия контролируемой сделки;

· функции, выполняемые каждой из сторон сделки с учетом используемых активов и принимаемых рисков (функциональный анализ);

· характеристики передаваемого имущества или оказанных услуг;

· экономическое положение сторон и рынок, на котором стороны осуществляют свою коммерческую деятельность; и

· экономические стратегии, проводимые сторонами;

  • Обзор методов трансфертного ценообразования, включая пять традиционных методов, основанных на транзакциях, и методы получения прибыли от транзакций в соответствии с Руководящими принципами ОЭСР, с дополнительным примечанием, что приоритет должен быть отдан методам, признанным в Руководящих принципах ОЭСР, с использованием других методов только в тех случаях, когда это оправдано обстоятельствами дела, и цены, установленные таким образом другими методами, соответствуют принципу «вытянутой руки»;
  • Документация по трансфертному ценообразованию, в которой отмечается, что швейцарское законодательство требует только отчета по странам для охватываемых групп и не требует генерального или локального файла, хотя обязательство сотрудничать предусматривает, что налогоплательщики должны по запросу компетентного налогового органа предоставлять информацию и документы, необходимые для налогообложения, что также применяется в сфере трансфертного ценообразования в отношении демонстрации соблюдения принципа коммерческой выгоды.

По материалам orbitax.com

#трансфертное ценообразование#Швейцария
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#трансфертное ценообразование#Швейцария