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Карина Каримова
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Недружественность того или иного государства не может быть поводом разрешить вводить в заблуждение российских потребителей

Постановление Президиума СИП

Карина Каримова
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Истец обратился в Роспатент с заявкой на регистрацию знака обслуживания в отношении услуг 38 класса МКТУ. Класс включает телекоммуникационные услуги. Роспатент, рассмотрев заявку, принял решение отказать, по причине схожести словесного элемента с обозначением иностранной компании, которая предоставляет уже услуги связи на территории иностранного государства, но ввиду давности предоставления таких услуг, является широко известным среди граждан РФ. Помимо словесного соответствия, уполномоченный орган счел знак тождественным до степени смешения в другим знаком, имеющий более ранний приоритет.

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Истец, не согласившись с мнением суда первой инстанции, который поддержал выводы Роспатента, обратился в Президиум СИП с кассационной жалобой. Заявитель указал, что обозначение принадлежит компании, зарегистрированной в США, которая признается недружественным государством, а следовательно, американская компания не намерена применять обозначение на территории РФ.

СИП выводы истца не поддержал, указав на то, что норма ГК РФ об отказе в регистрации знаков, которые могут ввести в заблуждение потребителя, направлена на защиту публичного интереса. И недружественность каких-либо стран не может быть основанием введения граждан РФ в заблуждение.

#защита прав потребителя#судебная практика
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Карина Каримова (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
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Карина Каримова (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#защита прав потребителя#судебная практика