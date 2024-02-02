Недружественность того или иного государства не может быть поводом разрешить вводить в заблуждение российских потребителей

Истец обратился в Роспатент с заявкой на регистрацию знака обслуживания в отношении услуг 38 класса МКТУ. Класс включает телекоммуникационные услуги. Роспатент, рассмотрев заявку, принял решение отказать, по причине схожести словесного элемента с обозначением иностранной компании, которая предоставляет уже услуги связи на территории иностранного государства, но ввиду давности предоставления таких услуг, является широко известным среди граждан РФ. Помимо словесного соответствия, уполномоченный орган счел знак тождественным до степени смешения в другим знаком, имеющий более ранний приоритет.

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Истец, не согласившись с мнением суда первой инстанции, который поддержал выводы Роспатента, обратился в Президиум СИП с кассационной жалобой. Заявитель указал, что обозначение принадлежит компании, зарегистрированной в США, которая признается недружественным государством, а следовательно, американская компания не намерена применять обозначение на территории РФ.