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Карина Каримова
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Автоматическое возобновление договора аренды

Можно ли отказаться от автоматического продления?

Карина Каримова
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ИП обратилась в суд с требованием признать договор аренды истекшим и обязать другую сторону принять помещение.

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Исходя из материалов дела было установлено, что между сторонами был заключен договор аренды, содержащий пункт о первоначальном сроке аренды, а также дальнейшей пролонгацией договора на тот же срок и на тех же условиях. Сторонами было согласовано количество пролонгаций- 3 раза. После первой автоматической пролонгации, Истец изъявил желание отказаться от последующего второго продления и направил стороне заявление. Ответчик, с заявлением истца не согласился, и указал на отсутствие в Договоре условий, предусматривающие право Истца отказаться от пролонгации.

Суды первой и апелляционной инстанции в удовлетворении иска отказали.

Кассация направила дело на новое рассмотрение, указав следующие выводы:

Пункт договора предусматривающий автоматическое продление договора, предполагает обоюдное согласие двух сторон, и нельзя его толковать как явно выраженную обязанность арендатора заключить договор на новый срок.

Судами был сделан ошибочный вывод об отсутствии права на отказ от автоматического продление договора.

#аренда#договор#судебная практика
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Карина Каримова (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
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Карина Каримова (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#аренда#договор#судебная практика