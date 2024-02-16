Автоматическое возобновление договора аренды

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Исходя из материалов дела было установлено, что между сторонами был заключен договор аренды, содержащий пункт о первоначальном сроке аренды, а также дальнейшей пролонгацией договора на тот же срок и на тех же условиях. Сторонами было согласовано количество пролонгаций- 3 раза. После первой автоматической пролонгации, Истец изъявил желание отказаться от последующего второго продления и направил стороне заявление. Ответчик, с заявлением истца не согласился, и указал на отсутствие в Договоре условий, предусматривающие право Истца отказаться от пролонгации.