Защита прав лиц при возврате просроченного долга

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Истец обратился в ВС РФ. Исходя из материалов дела, административный орган привлек АО к ответственности с наложением штрафа. Основанием наложения штрафа послужило направление клиенту СМС с напоминанием о наличии просроченной задолженности. Получателем - клиентом было получено СМС с буквенным идентификатором «RSHB», данное обозначение не позволяет установить личность отправителя, а именно АО - банк.

ВС РФ с мнением нижестоящих судов не согласился и указал на право Банка взаимодействовать с клиентом - должником лично через встречи, текстовые, голосовые сообщения, почтовые отправления. ВС РФ установил, что отправка СМС может происходить не только посредством телефонных номеров, но также посредством специально предназначенных платформ. При этом Банк действовал в соответствии с установленной инструкцией, то есть в тексте сообщения было указано наименование банка, а также контактный телефон. Таким образом, исходя из обстоятельств дела, должник однозначно мог идентифицировать банк как отправителя.