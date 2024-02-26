Где открыть счет на оффшорную компанию для граждан России в текущих реалиях? Материал редакции

Долгое время оффшорные юрисдикции превосходствовали в списке удобных стран для регистрации компаний и ведения международного бизнеса. Такое решение всегда отличалось удобством – низкой стоимостью услуг, легкостью и скоростью организации юридического лица. Конечно, предприниматели по всему миру, так или иначе, когда-то взаимодействовали с оффшорными компаниями, получая доступ ко всем преимуществам, включая отсутствие налога на прибыль для оффшорных компаний, не работающих в стране регистрации.

Сейчас трудно в это поверить, но некоторое время назад оффшорные компании были нормой для предпринимательской среды и финансовых институтов, и имели возможность открывать счета за 1 день с предоставлением минимального пакета документов.

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В текущих реалиях обслуживание компаний в оффшорных зонах усложняется вопросом возможности открытия счета на такие организации, особенно остро этот вопрос стоит перед гражданами России из-за действующих санкций и ограничений. Несмотря на все сложности, решения все же есть, сейчас разберем, какие.

Почему действуют ограничения в адрес оффшорных компаний?

Те тенденции, которые мы наблюдаем в последние несколько лет – активное проявление такого явления как «деоффшоризация». Процесс деоффшоризации набирает обороты на фоне ужесточения требований к финансовой прозрачности. Этот процесс описывает тенденцию к снижению использования оффшорных компаний и счетов для более эффективного контроля предотвращения налоговых уклонений.

К сожалению, оффшорные компании успели поучаствовать в мировых скандалах, связанных с уклонением от уплаты налогов и отмыванием денежных средств, из-за чего мы наблюдаем ужесточение налогового законодательства во многих странах, включая внедрение мер, таких как Общий стандарт отчетности (CRS) и Закон о налоговой отчетности об иностранных счетах (FATCA) и более строгие требования к финансовой прозрачности.

Европейские банки, реагируя на эти тренды, все чаще отказываются от обслуживания оффшорных компаний. Это связано с рисками нарушения законодательства по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, сложностями в проведении KYC процедуры и давлением со стороны регуляторов.

Считаем важным также отметить требования со стороны банков-корреспондентов, которые играют ключевую роль в глобальной финансовой системе, обеспечивая связь и обработку платежей между различными финансовыми учреждениями по всему миру.

Банки-корреспонденты обеспечивают возможность межбанковских переводов и расчетов, особенно в случае международных транзакций, когда участвуют банки из разных стран. Это позволяет банкам и их клиентам осуществлять международную торговлю, инвестировать за границей и осуществлять другие виды финансовой деятельности.

Однако банки-корреспонденты также подвержены риску и регуляторным требованиям. В связи с ужесточением мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, банки все строже следят за тем, с кем они поддерживают корреспондентские отношения. Это является причиной того, что банки-корреспонденты часто диктуют условия банкам в силу нескольких факторов, включая регуляторные требования, риск соблюдения и стоимость обслуживания клиентов.

Регуляторные требования

Многие банки-корреспонденты находятся в странах с жесткими регуляторными нормами, такими как США и Евросоюз. Они подчиняются требованиям, предъявляемым регуляторами США и ЕС. Эти нормы включают в себя требования к борьбе с отмыванием денег, борьбе с финансированием терроризма и соблюдению санкционных режимов. Банки-корреспонденты могут передавать эти требования своим контрагентам, чтобы обеспечить соответствие всей цепочки обработки платежей.

Риск соблюдения

Поскольку банки-корреспонденты несут ответственность за соблюдение регуляторных требований, связанных с платежами, они стремятся сотрудничать только с банками, которые также строго следят за соблюдением этих требований. Это включает проверку клиентов на предмет возможных подозрительных операций, а также может быть причиной отказа в проведении платежей.

Стоимость обслуживания

Обслуживание корреспондентских счетов может быть дорогостоящим процессом для банков-корреспондентов из-за необходимости обеспечения безопасности и соблюдения регуляторных требований. Это включает в себя затраты на технологические решения для мониторинга транзакций, обучение персонала по вопросам соблюдения и управление рисками. Поэтому банки-корреспонденты могут устанавливать строгие требования к своим клиентам, чтобы минимизировать риски и затраты, связанные с обслуживанием их счетов.

В итоге, банки-корреспонденты играют важную роль в глобальной финансовой системе, а их требования оказывают значительное влияние на деятельность других банков. Отсюда мы видим ужесточение требований банков, отказ в обслуживании оффшорных компаний или предоставления услуг с определенными ограничениями.

Где можно открыть счет на оффшорную компанию?

Исходя из вышесказанного, следует отметить, что на текущий момент список банков, готовых обслуживать оффшорные компании, существенно уменьшился по уже понятным нам причинам.

Банки юго-восточной Азии

Поддерживая все требования регуляторов и стремясь обойти все нежелательные списки, ограничения и санкции, банки Азии на протяжении уже долгого периода обслуживают только резидентные компании. Кроме страны регистрации важным пунктов для банков является целесообразность открытия счета в Азии, поэтому юридическому лицу потребуется полная локализация и признание ее резидентной компанией.

Банки Ближнего Востока

Данная категория банков никогда не славилась обслуживанием международного бизнеса и иностранных организаций. Банки стран Ближнего Востока продолжают придерживаться своих традиций и обслуживают только резидентов страны – физические и юридические лица.

Банки Европы

Банки большинства стран Европы никогда не имели аппетитов для обслуживания нерезидентных компаний, тем более из оффшорных юрисдикций. Однако, долгое время приват-банкинг в наиболее развитых финансовых центрах Европы был доступен для разной категории клиентов, включая оффшорные компании.

Конечно, будучи автором многих законов, санкций и реформ, Европа уже не так гостеприимна к международным организациям, но желая поддерживать обширный список услуг, все еще может принимать компании из разных стран.

Банки этого региона имеют ряд требований к заявителям и основное требование заключается в том, чтобы компания-клиент была зарегистрирована в финансово-отчетной юрисдикции. Соответственно, оффшорные компании сразу выходят за список возможных клиентов европейского банка.

В редких случаях возможно согласование открытия счета для сберегательных целей с размещением внушительных депозитов и покупкой инвестиционных продуктов банка. Но даже в этом случае учитывается множество факторов, влияющих на прозрачность финансового контроля, поэтому такая опция сильно индивидуальна.

Оффшорные банки

Оффшорные банки – это банки, зарегистрированные в любой стране классического оффшора. Несмотря на это, банки в оффшорных странах также вынуждены следовать последним тенденциям и отвечать требованиям международных организаций и банков-корреспондентов во избежании блокировки их работы. Каким бы странным это не казалось, среди оффшорных юрисдикций имеется большой список стран, банки которых также придерживаются принципа в обслуживании резидентов, отказывая любым иностранным заявителям.

Долгое время оффшорные банки «славились» облегченным процессом проведения комплаенс процедуры, широким спектром услуг и короткими сроками открытия счета. Сегодня картина иная. И она продолжает меняться. Сегодня комплаенс в оффшорных банках находится на том же уровне, что и в европейских, список услуг у оффшорных банков для нерезидентных заявителей сузился, а сроки открытия счета во всех юрисдикциях сравнялись до 1-2 месяца. Среди оффшорных банков, с которыми мы сотрудничаем, есть и те, которые стараются исключить работу с так называемыми shell companies, требуя предъявить договор аренды офиса в стране регистрации или в стране ведения деятельности.

Также важно понимать, что оффшорные банки пользуются услугами тех же банков-корреспондентов, что и остальные банки, поэтому в свой черед подвергаются ужесточению требований к клиентам-заявителям. Более того, банки-корреспонденты тщательнее проверяют операции, совершаемые с оффшорной компанией, что отражается на сроках проведения платежей и дополнительных проверок.

Несмотря на все сложности, оффшорные банки все еще работают с оффшорными нерезидентными компаниями, доступные опции и их сравнение можно увидеть здесь:

Платежные системы

Платежные системы отличаются от банков более облегченной лицензией. Такую лицензию выдает тот же орган, что регулирует банки и все финансовые услуги в стране. Однако данный тип лицензии позволяет платежным системах обслуживать расчетные счета, но не дает права предоставлять полный спектр банковских услуг (кредитование, страхование, инвестиционные счета и депозиты и пр.). Имея ограниченную лицензию, платежные системы могут похвастаться более гибким подходом к клиентам и менее тяжелым процессом проверки клиента (KYC).

Но все же, каждая такая организация дорожит своим именем и лицензией, поэтому также активно следит за всеми тенденциями и подчиняется всем правилам регуляторов. Отсюда мы можем наблюдать сильное различие между правилами работы разных платежных систем:

некоторые из них отказывают в обслуживании оффшорных компаний, и продолжают работать с более требовательными банками-корреспондентами. Это сказывается не только на требованиях к юрисдикции, но и на общих требованиях к клиенту, ограничении стран присутствия услуг финансового института и видов деятельности, принимаемых на обслуживание. есть и более лояльные учреждения, положительно относящиеся к оффшорным компаниям. Это не означает, что комплаенс процедура будет легкой, а платежная система как-то просто отнесется к представленным данным. Все проверки проводятся тщательно, в соответствии с международными требованиями проведения KYC процедуры. При этом сохраняется опция и для оффшоров при соблюдении определенных требований.

Возможно ли открытие счета, если бенефициар – гражданин России?

Ответ на этот вопрос: Да, это возможно при соблюдении определенных требований.

За последние два года отношение финансового сектора к заявителям из России сильно ужесточилось. Всему виной санкции в адрес страны и ее граждан, а также опасения самих финансовых институтов и банков-корреспондентов в ограничении их работы. Проще говоря, учитывая новые законы ряда стран зоны EEA и США, большинству банков проще сообщить об отказе в работе с гражданами России, чем непрерывно балансировать между соблюдением требований и постоянным ужесточением правил обслуживания таких клиентов.

Для любого банка или платежной системы клиент – это источник дохода. И получать доход от источников из регионов, находящихся под санкциями, является одним из запретов регуляторов, контролирующих работу всех финансовых организаций.

В связи с этим, банки отказывают клиентам, являющимися гражданами России и проживающими на территории Российской Федерации.

Однако, при получении доказательств того, что клиент не является резидентом России, банки и платежные системы сохраняют возможность предоставлять такому заявителю свои услуги.

А вот насколько строго это требование соблюдать, решает уже сам банк или платежная система, исходя из позиции страны регистрации банка, органа, которому подчиняется и которым контролируется банк, его аппетитов и общих предпочтений.

Так, оффшорные банки, следующие за всеми правилами регуляторов крупных стран, готовы рассмотреть в качестве клиентов граждан России, проживающих в одной из стран ЕС. Для этого необходимо подтвердить легальность нахождения в этой стране и разрешение на постоянное проживание, такое как ВНЖ, рабочая виза, паспорт (оформленное второе гражданство).

В дополнение к идентификационному документу из ЕС необходимо предоставить свежее подтверждение адреса (регистрацию по месту жительства) за пределами России. Дополнительно банк может запросить информацию о налоговом статусе клиента, его роде занятости в указанной стране и все подтверждающие документы, включая выписку по иностранному счету для подтверждения легальности его доходов именно в стране проживания. Хотелось бы сказать, что такую опцию предлагают не все банки, но рабочие варианты на текущий момент доступны.

Стоит выделить, что европейские банки, в редких случаях готовые рассмотреть открытие счета на оффшорную компанию, откажут в случае, если в структуре компаний назначены граждане России.

Платежные системы, отличающиеся более лояльным подходом, готовы рассмотреть клиентов из России при наличии у них вида на жительство или рабочей визы в любом стороннем государстве, не находящемся в санкционных списках.

Опять же, речь идет об узком списке финансовых институтов, которые старательно сохраняют возможность работы с гражданами России при определенных условиях, а не обо всех платежных системах, принимающих оффшорные компании.

Мы часто повторяем эту фразу, однако она четко отражает действительность: «правила и требования банков могут меняться ежедневно», а банки и платежные системы вынуждены подчиняться новым законам и требованиям регуляторов. По этой причине для граждан России мы особенно рекомендуем проходить процедуру предварительного согласования открытия счета сразу в нескольких финансовых институтах. Это позволит сэкономить средства и убережет от бессмысленной работы по подготовке документов, если банк будет не готов предоставить свои услуги.

Что нужно для открытия корпоративного счета на оффшор?

Конечно, каждый финансовый институт выдвигает свои требования к клиентам и всегда оставляет за собой право потребовать дополнительную информацию. Зачастую процесс KYC, проводимых комплаенс департаментом банка, включает в себя не только легальность бизнеса и прямую проверку самого клиента - владельца компании и управляющего счетом, но и логичность общей картины проекта, подтверждение благосостояния клиента и его опыта, подтверждая для себя тем самым возможность компании поддерживать заявленную деятельность и финансовые показатели.

KYC (Know Your Customer) – это процесс, который банки используют для проверки и установления подлинности личности своих клиентов. Эта важная мера безопасности позволяет банкам обеспечить соблюдение законодательства по борьбе с отмыванием денег и установить более прозрачные отношения с клиентами. Собирая и анализируя информацию о клиентах, их финансовой активности и целях банковских операций, банки оценивают потенциальные риски и принимают решение о предоставлении услуг.

Комплаенс (Compliance) – это область управления рисками в банковской сфере, которая фокусируется на обеспечении соответствия банковской деятельности законодательству, регуляторным нормам, стандартам и внутренним политикам и процедурам. Комплаенс процедура включает в себя меры по выполнению требований, установленных законами о борьбе с отмыванием денег (AML) и финансированием терроризма (CFT), а также требований по защите личных данных клиентов. Роль комплаенс-отдела в банке состоит в обеспечении того, чтобы все действия соответствовали регуляторным требованиям и стандартам.

По причине такого тщательного подхода, перед выбором банка и составлением заявки на открытие счета, рекомендуется провести обязательный анализ проекта и оценить возможность открытия счета. Именно поэтому обращение в компании, которые имеют большой опыт работы с финансовыми институтами и прямые налаженные контакты в банках и платежных системах становится необходимым.

Наша команда следит за всеми тенденциями, получает последние обновления и постоянно актуализирует информацию, что позволяет иметь реальную картину на момент обращения в банк. Такая помощь поможет сэкономить время, средства и силы, направленные на открытие банковского счета.

Документы и данные, требуемые для открытия счета на оффшорную компанию

Мы приведем общий список документов и информации, необходимых для составления полноценной заявки в банк, но всегда учитываем особенности проекта, его историю и информацию о ее участниках. Для подготовки точного списка документов необходимо первоначально ознакомиться с будущим клиентом банка.

Свидетельство о регистрации компании (Certificate of Incorporation); Устав и Учредительный договор (Memorandum & Articles of Association);

Документ, подтверждающий адрес компании (Resolution of the Director);

Апостилированный комплект учредительных документов;

Документы, подтверждающие полномочия представителей организации – решения о назначении директора и акционера (Resolution of Subscriber to appoint the first Director, Resolution of Director to issue shares, Register of Directors, Register of Shareholders);

Генеральная доверенность с апостилем и трастовая декларация, если применимо согласно структуре компании (Power of Attorney and Declaration of Trust);

Справка о должностных лицах, выданная не ранее 3-х месяцев на момент открытия счета, с апостилем (Certificate of Incumbency);

Подробное описание деятельности компании с указанием основных партнеров/контрагентов, географии деятельности;

Подробное описание планируемого потока денежных средств;

Документы, подтверждающие личность каждого из участников компании: паспорт, подтверждение адреса проживания, Вид на жительство в стороннем государстве (для граждан России);

Документы, подтверждающие опыт, род занятости и образование управляющего по счету (резюме, диплом, описание рода занятости). В некоторых случаях управляющему по счету и бенефициару компании потребуется подтвердить свое благосостояние и предоставить для этого налоговые декларации и выписку по имеющимся банковским счетам;

Заполненные и подписанные банковские формы.



Для компаний, имеющих юридические лица в своей структуре, необходимо будет подготовить такой же пакет документов для каждого юридического лица, вплоть до раскрытия конечного бенефициара и его личности.

Процесс и сроки открытия счета на оффшорную компанию

Процедура мало чем отличается от процесса открытия счета в любом другом банке.

Наша команда соберет необходимый пакет документов вместе с подробным описанием проекта и направит официальную заявку в банк. После первичного ознакомления банк может вернуться за уточнениями. С этого момента начинается командная работа консультанта и клиента. После сбора нужных документов и справок и предоставления в банк всей необходимой информации мы ожидаем итоговое решение по открытию счета. Когда запрос одобрен, представитель банка направляет клиенту реквизиты для оплаты активационного платежа, с суммы которого позже будет вычтена комиссия банка за активацию счета. Далее банк связывается с клиентом напрямую для передачи деталей счета, инструкций по управлению счетом и ключей для входа в личный кабинет и пользования онлайн-банком. Сроки открытия счета часто зависят от сложности структуры и проекта, которые требуется изучить представителям банка. Большая часть времени затрачивается на подготовку ответов и дополнительных документов по требованию банка. Как правило, открытие счета в оффшорном банке занимает 1-1,5 месяца, открытие счета в платежной системе – 3-5 недель (около 1 месяца).

На определенном этапе сроки открытия счета «находятся» в руках самого клиента, и от того, как быстро он реагирует на комментарии и вопросы банка, зависит то, когда он сможет начать работу со счетом.

В любом случае, наши специалисты отслеживают этот процесс, помогают максимально ускорить его. Мы окажем содействие и помощь в заказе нужных документов, их переводе, заверении и легализации, а также в составлении емкого и информативного ответа на вопросы банка или платежной системы.