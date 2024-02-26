Долгое время оффшорные юрисдикции превосходствовали в списке удобных стран для регистрации компаний и ведения международного бизнеса. Такое решение всегда отличалось удобством – низкой стоимостью услуг, легкостью и скоростью организации юридического лица. Конечно, предприниматели по всему миру, так или иначе, когда-то взаимодействовали с оффшорными компаниями, получая доступ ко всем преимуществам, включая отсутствие налога на прибыль для оффшорных компаний, не работающих в стране регистрации.
Сейчас трудно в это поверить, но некоторое время назад оффшорные компании были нормой для предпринимательской среды и финансовых институтов, и имели возможность открывать счета за 1 день с предоставлением минимального пакета документов.
В текущих реалиях обслуживание компаний в оффшорных зонах усложняется вопросом возможности открытия счета на такие организации, особенно остро этот вопрос стоит перед гражданами России из-за действующих санкций и ограничений. Несмотря на все сложности, решения все же есть, сейчас разберем, какие.
Те тенденции, которые мы наблюдаем в последние несколько лет – активное проявление такого явления как «деоффшоризация». Процесс деоффшоризации набирает обороты на фоне ужесточения требований к финансовой прозрачности. Этот процесс описывает тенденцию к снижению использования оффшорных компаний и счетов для более эффективного контроля предотвращения налоговых уклонений.
К сожалению, оффшорные компании успели поучаствовать в мировых скандалах, связанных с уклонением от уплаты налогов и отмыванием денежных средств, из-за чего мы наблюдаем ужесточение налогового законодательства во многих странах, включая внедрение мер, таких как Общий стандарт отчетности (CRS) и Закон о налоговой отчетности об иностранных счетах (FATCA) и более строгие требования к финансовой прозрачности.
Европейские банки, реагируя на эти тренды, все чаще отказываются от обслуживания оффшорных компаний. Это связано с рисками нарушения законодательства по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, сложностями в проведении KYC процедуры и давлением со стороны регуляторов.
Банки-корреспонденты обеспечивают возможность межбанковских переводов и расчетов, особенно в случае международных транзакций, когда участвуют банки из разных стран. Это позволяет банкам и их клиентам осуществлять международную торговлю, инвестировать за границей и осуществлять другие виды финансовой деятельности.
Однако банки-корреспонденты также подвержены риску и регуляторным требованиям. В связи с ужесточением мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, банки все строже следят за тем, с кем они поддерживают корреспондентские отношения. Это является причиной того, что банки-корреспонденты часто диктуют условия банкам в силу нескольких факторов, включая регуляторные требования, риск соблюдения и стоимость обслуживания клиентов.
Многие банки-корреспонденты находятся в странах с жесткими регуляторными нормами, такими как США и Евросоюз. Они подчиняются требованиям, предъявляемым регуляторами США и ЕС. Эти нормы включают в себя требования к борьбе с отмыванием денег, борьбе с финансированием терроризма и соблюдению санкционных режимов. Банки-корреспонденты могут передавать эти требования своим контрагентам, чтобы обеспечить соответствие всей цепочки обработки платежей.
Поскольку банки-корреспонденты несут ответственность за соблюдение регуляторных требований, связанных с платежами, они стремятся сотрудничать только с банками, которые также строго следят за соблюдением этих требований. Это включает проверку клиентов на предмет возможных подозрительных операций, а также может быть причиной отказа в проведении платежей.
Обслуживание корреспондентских счетов может быть дорогостоящим процессом для банков-корреспондентов из-за необходимости обеспечения безопасности и соблюдения регуляторных требований. Это включает в себя затраты на технологические решения для мониторинга транзакций, обучение персонала по вопросам соблюдения и управление рисками. Поэтому банки-корреспонденты могут устанавливать строгие требования к своим клиентам, чтобы минимизировать риски и затраты, связанные с обслуживанием их счетов.
Исходя из вышесказанного, следует отметить, что на текущий момент список банков, готовых обслуживать оффшорные компании, существенно уменьшился по уже понятным нам причинам.
Поддерживая все требования регуляторов и стремясь обойти все нежелательные списки, ограничения и санкции, банки Азии на протяжении уже долгого периода обслуживают только резидентные компании. Кроме страны регистрации важным пунктов для банков является целесообразность открытия счета в Азии, поэтому юридическому лицу потребуется полная локализация и признание ее резидентной компанией.
Данная категория банков никогда не славилась обслуживанием международного бизнеса и иностранных организаций. Банки стран Ближнего Востока продолжают придерживаться своих традиций и обслуживают только резидентов страны – физические и юридические лица.
Банки большинства стран Европы никогда не имели аппетитов для обслуживания нерезидентных компаний, тем более из оффшорных юрисдикций. Однако, долгое время приват-банкинг в наиболее развитых финансовых центрах Европы был доступен для разной категории клиентов, включая оффшорные компании.
Конечно, будучи автором многих законов, санкций и реформ, Европа уже не так гостеприимна к международным организациям, но желая поддерживать обширный список услуг, все еще может принимать компании из разных стран.
Банки этого региона имеют ряд требований к заявителям и основное требование заключается в том, чтобы компания-клиент была зарегистрирована в финансово-отчетной юрисдикции. Соответственно, оффшорные компании сразу выходят за список возможных клиентов европейского банка.
В редких случаях возможно согласование открытия счета для сберегательных целей с размещением внушительных депозитов и покупкой инвестиционных продуктов банка. Но даже в этом случае учитывается множество факторов, влияющих на прозрачность финансового контроля, поэтому такая опция сильно индивидуальна.
Оффшорные банки – это банки, зарегистрированные в любой стране классического оффшора. Несмотря на это, банки в оффшорных странах также вынуждены следовать последним тенденциям и отвечать требованиям международных организаций и банков-корреспондентов во избежании блокировки их работы. Каким бы странным это не казалось, среди оффшорных юрисдикций имеется большой список стран, банки которых также придерживаются принципа в обслуживании резидентов, отказывая любым иностранным заявителям.
Долгое время оффшорные банки «славились» облегченным процессом проведения комплаенс процедуры, широким спектром услуг и короткими сроками открытия счета. Сегодня картина иная. И она продолжает меняться. Сегодня комплаенс в оффшорных банках находится на том же уровне, что и в европейских, список услуг у оффшорных банков для нерезидентных заявителей сузился, а сроки открытия счета во всех юрисдикциях сравнялись до 1-2 месяца. Среди оффшорных банков, с которыми мы сотрудничаем, есть и те, которые стараются исключить работу с так называемыми shell companies, требуя предъявить договор аренды офиса в стране регистрации или в стране ведения деятельности.
Несмотря на все сложности, оффшорные банки все еще работают с оффшорными нерезидентными компаниями, доступные опции и их сравнение можно увидеть здесь:
Платежные системы отличаются от банков более облегченной лицензией. Такую лицензию выдает тот же орган, что регулирует банки и все финансовые услуги в стране. Однако данный тип лицензии позволяет платежным системах обслуживать расчетные счета, но не дает права предоставлять полный спектр банковских услуг (кредитование, страхование, инвестиционные счета и депозиты и пр.). Имея ограниченную лицензию, платежные системы могут похвастаться более гибким подходом к клиентам и менее тяжелым процессом проверки клиента (KYC).
Но все же, каждая такая организация дорожит своим именем и лицензией, поэтому также активно следит за всеми тенденциями и подчиняется всем правилам регуляторов. Отсюда мы можем наблюдать сильное различие между правилами работы разных платежных систем:
Ответ на этот вопрос: Да, это возможно при соблюдении определенных требований.
За последние два года отношение финансового сектора к заявителям из России сильно ужесточилось. Всему виной санкции в адрес страны и ее граждан, а также опасения самих финансовых институтов и банков-корреспондентов в ограничении их работы. Проще говоря, учитывая новые законы ряда стран зоны EEA и США, большинству банков проще сообщить об отказе в работе с гражданами России, чем непрерывно балансировать между соблюдением требований и постоянным ужесточением правил обслуживания таких клиентов.
Для любого банка или платежной системы клиент – это источник дохода. И получать доход от источников из регионов, находящихся под санкциями, является одним из запретов регуляторов, контролирующих работу всех финансовых организаций.
В связи с этим, банки отказывают клиентам, являющимися гражданами России и проживающими на территории Российской Федерации.
Однако, при получении доказательств того, что клиент не является резидентом России, банки и платежные системы сохраняют возможность предоставлять такому заявителю свои услуги.
А вот насколько строго это требование соблюдать, решает уже сам банк или платежная система, исходя из позиции страны регистрации банка, органа, которому подчиняется и которым контролируется банк, его аппетитов и общих предпочтений.
Так, оффшорные банки, следующие за всеми правилами регуляторов крупных стран, готовы рассмотреть в качестве клиентов граждан России, проживающих в одной из стран ЕС. Для этого необходимо подтвердить легальность нахождения в этой стране и разрешение на постоянное проживание, такое как ВНЖ, рабочая виза, паспорт (оформленное второе гражданство).
В дополнение к идентификационному документу из ЕС необходимо предоставить свежее подтверждение адреса (регистрацию по месту жительства) за пределами России. Дополнительно банк может запросить информацию о налоговом статусе клиента, его роде занятости в указанной стране и все подтверждающие документы, включая выписку по иностранному счету для подтверждения легальности его доходов именно в стране проживания. Хотелось бы сказать, что такую опцию предлагают не все банки, но рабочие варианты на текущий момент доступны.
Стоит выделить, что европейские банки, в редких случаях готовые рассмотреть открытие счета на оффшорную компанию, откажут в случае, если в структуре компаний назначены граждане России.
Платежные системы, отличающиеся более лояльным подходом, готовы рассмотреть клиентов из России при наличии у них вида на жительство или рабочей визы в любом стороннем государстве, не находящемся в санкционных списках.
Опять же, речь идет об узком списке финансовых институтов, которые старательно сохраняют возможность работы с гражданами России при определенных условиях, а не обо всех платежных системах, принимающих оффшорные компании.
Индивидуальный подбор банка/платежной системы. Составление подробной заявки на открытие счета. Сбор и анализ корпоративных и иных документов, обязательных для предоставления в банк/платежную систему. Взаимодействие с банком на ВСЕХ этапах.gsl.org
Конечно, каждый финансовый институт выдвигает свои требования к клиентам и всегда оставляет за собой право потребовать дополнительную информацию. Зачастую процесс KYC, проводимых комплаенс департаментом банка, включает в себя не только легальность бизнеса и прямую проверку самого клиента - владельца компании и управляющего счетом, но и логичность общей картины проекта, подтверждение благосостояния клиента и его опыта, подтверждая для себя тем самым возможность компании поддерживать заявленную деятельность и финансовые показатели.
По причине такого тщательного подхода, перед выбором банка и составлением заявки на открытие счета, рекомендуется провести обязательный анализ проекта и оценить возможность открытия счета. Именно поэтому обращение в компании, которые имеют большой опыт работы с финансовыми институтами и прямые налаженные контакты в банках и платежных системах становится необходимым.
Мы приведем общий список документов и информации, необходимых для составления полноценной заявки в банк, но всегда учитываем особенности проекта, его историю и информацию о ее участниках. Для подготовки точного списка документов необходимо первоначально ознакомиться с будущим клиентом банка.
Для компаний, имеющих юридические лица в своей структуре, необходимо будет подготовить такой же пакет документов для каждого юридического лица, вплоть до раскрытия конечного бенефициара и его личности.
Процедура мало чем отличается от процесса открытия счета в любом другом банке.
На определенном этапе сроки открытия счета «находятся» в руках самого клиента, и от того, как быстро он реагирует на комментарии и вопросы банка, зависит то, когда он сможет начать работу со счетом.
Несмотря на то, что оффшорные компании уходят в прошлое из-за новых тенденций и требований, бывают случаи, когда их использование действительно целесообразно и удобно. Сегодня мы имеем возможность работать с оффшорами и продолжать открывать на них счета, главное – это учитывать все новые правила и управлять бизнесом в соответствии с требованиями регуляторов. Полагаю, что оффшорные компании еще долгое время будут востребованы, а ужесточение требований банков просто заставит предпринимателей подстраиваться и немного расширять свои границы.
Обнадеживает то, что, несмотря на последние санкции и ограничения в работе с компаниями и клиентами из России, оффшорные банки и платежные системы все еще сохраняют небольшое поле для взаимодействия и возможности ведения международного бизнеса, понимая, что Россия – это достаточно существенный рынок, а международные проекты имеют право на существование в отдельных случаях.
Мы всегда рекомендуем иметь запасные варианты оплаты, открывать счета сразу в 2-3 финансовых институтах для сохранения возможности проведения платежей при любых обстоятельствах. Это особенно актуально сейчас, когда требования банков меняются крайне быстро, а отказ в обслуживании может быть озвучен постфактум.
Ваш комментарий отправлен на модерацию!
После проверки администратором он появится здесь