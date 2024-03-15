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Российское право
Карина Каримова
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Брачный договор и банкротство

Примеры из практики

Карина Каримова
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Лицо было признано несостоятельным, в связи с чем, была введена процедура реализации имущества. В ходе процедуры стал известен факт о наличии у должника брачного договора с женой, в котором установлены условия, в соответствии с которыми, купленное имущество будет собственностью лица, на чье имя оно зарегистрировано.

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Финансовый управляющий обратился в суд с требованием признать брачный договор недействительным. По мнению истца, спорный договор был заключен специально для вывода имущества должника из-под реализации.

С данной позицией суд не согласился, указав на факт заключения договора до признания лица банкротом. Обязанность уведомлять потенциальных контрагентов о том, что у лица имеется брачный контракт, законом не предусмотрена.

Суд, отказывая в иске, указал, что факт признания гражданина несостоятельным не влечет за собой автоматическую недействительность договора между супругами.

#банкротство#договор#судебная практика
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Карина Каримова (подробнее)
Автор статьи,
Помощник юриста GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
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Карина Каримова (подробнее)
Автор статьи,
Помощник юриста GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#банкротство#договор#судебная практика