Брачный договор и банкротство

Лицо было признано несостоятельным, в связи с чем, была введена процедура реализации имущества. В ходе процедуры стал известен факт о наличии у должника брачного договора с женой, в котором установлены условия, в соответствии с которыми, купленное имущество будет собственностью лица, на чье имя оно зарегистрировано.

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Финансовый управляющий обратился в суд с требованием признать брачный договор недействительным. По мнению истца, спорный договор был заключен специально для вывода имущества должника из-под реализации.

С данной позицией суд не согласился, указав на факт заключения договора до признания лица банкротом. Обязанность уведомлять потенциальных контрагентов о том, что у лица имеется брачный контракт, законом не предусмотрена.