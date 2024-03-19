Румыния объявляет о новых правилах, регулирующие синие карты и другие разрешения на работу

С 8 марта 2024 года Румыния внесла серьезные изменения в правила, регулирующие, среди прочего, синие карты ЕС и разрешения на трудоустройство для некоторых высококвалифицированных работников.

20 октября 2021 года Европейский парламент предложил Директиву ЕС о Голубой карте 2021/1883, которая заменит старую Директиву 2009/50.

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Ключевые обновления новой Директивы включают снижение порога заработной платы; смягченные контрактные и квалификационные критерии, при этом соответствующий опыт заменяет требование наличия сертификатов о высшем образовании; и разрешение владельцам Голубой карты осуществлять предпринимательскую деятельность в других государствах-членах ЕС на срок до 90 дней в течение 180-дневного периода без получения разрешения на работу.