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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
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Румыния объявляет о новых правилах, регулирующие синие карты и другие разрешения на работу

С 8 марта 2024 года Румыния внесла серьезные изменения в правила, регулирующие, среди прочего, синие карты ЕС и разрешения на трудоустройство для некоторых высококвалифицированных работников.

Ксения Шилкина
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20 октября 2021 года Европейский парламент предложил Директиву ЕС о Голубой карте 2021/1883, которая заменит старую Директиву 2009/50.

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Ключевые обновления новой Директивы включают снижение порога заработной платы; смягченные контрактные и квалификационные критерии, при этом соответствующий опыт заменяет требование наличия сертификатов о высшем образовании; и разрешение владельцам Голубой карты осуществлять предпринимательскую деятельность в других государствах-членах ЕС на срок до 90 дней в течение 180-дневного периода без получения разрешения на работу.

По материалам ey.com

#Иммиграция#миграционное законодательство#Румыния
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Иммиграция#миграционное законодательство#Румыния