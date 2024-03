Подписан исторический Меморандум четырьмя государствами OECS, реализующими программы «гражданство за инвестиции»

Премьер-министр Сент-Китса и Невиса Терренс Майкл Дрю поблагодарил лидеров Антигуа и Барбуды, Доминики и Гренады за объединение усилий с Сент-Китс и Невис в подписании исторического Меморандума о соглашении по укреплению программ «гражданство за инвестиции»0 (Agreement to strengthen the Citizenship By Investment Programmes, CBIP) в этих государствах-членах Организации Восточно-карибских государств (OECS).