Подписан исторический Меморандум четырьмя государствами OECS, реализующими программы «гражданство за инвестиции»

Премьер-министр Сент-Китса и Невиса Терренс Майкл Дрю поблагодарил лидеров Антигуа и Барбуды, Доминики и Гренады за объединение усилий с Сент-Китс и Невис в подписании исторического Меморандума о соглашении по укреплению программ «гражданство за инвестиции»0 (Agreement to strengthen the Citizenship By Investment Programmes, CBIP) в этих государствах-членах Организации Восточно-карибских государств (OECS).

Премьер-министр Дрю, который в настоящее время является председателем OECS, поддержал этот шаг, направленный на то, чтобы заверить международное сообщество в том, что группа из четырех государств-членов OECS, в которых действуют программы «гражданства за инвестиции», будет обмениваться передовым опытом, процессами должной осмотрительности и оперативной информацией, связанной с потенциальными рисками безопасности или соответствия нормативным требованиям. Цель Меморандума о соглашении - создать основу для сотрудничества и обмена информацией между четырьмя государствами-членами OECS в отношении их программ «гражданство за инвестиции».

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Премьер-министр также отметил, что «четыре малых островных развивающихся государства, подписавшие этот Меморандум, обязались увеличить и согласовать минимальный инвестиционный порог своих программ «гражданство за инвестиции» до инвестиционной суммы не менее 200 000 USD не позднее 30 июня 2024 года, и, что более важно, положить конец «заниженным продажам», подрывающим индустрию таких программ в недавнем прошлом. «Поэтому мы договорились, что минимальные пороги инвестиций для наших CBIP будут представлять собой фактическую сумму средств, полученных и использованных для квалификации заявителя в рамках наших соответствующих CBIP, а не общую сумму средств, уплаченных заявителем, из которой производятся вычеты, включая выплату комиссионных».

«Я благодарю своих коллег - премьер-министров за признание того, что программы «гражданство за инвестиции» слишком важны для наших экономик, чтобы действовать безответственно в своей деятельности. Этот шаг покажет всему миру, что наши четыре страны ответственно и серьезно относятся к реализации программ инвестиционной миграции, которые уважают верховенство закона, являются устойчивыми и не ущемляют интересы наших братьев и сестер в международном сообществе», - сказал премьер-министр Дрю.

Меморандум о соглашении, датированный 20 марта 2024 года, также предусматривает, что четыре страны обязуются:

обмениваться информацией о заявителях CBIP;

реализовывать меры по повышению прозрачности, такие как раскрытие информации о средствах, полученных CBIP, использование доходов CBIP и проведение независимых финансовых и операционных аудитов для оценки соответствия CBIP стандартам передовой практики;

назначить или создать региональный компетентный орган для установления стандартов в соответствии с международными требованиями и передовой практикой и для регулирования CBIP;

установить общие стандарты для управления коммуникациями и продвижением CBIP;

установить общие стандарты для регулирования деятельности агентов, работающих в CBIP; и

содействовать совместным программам обучения и инициативам по наращиванию потенциала для соответствующих должностных лиц и агентств, участвующих в управлении CBIP.

Меморандум о соглашении дополняет шесть принципов, согласованных между всеми государствами-членами CBIP и США, работающими в рамках CBIP, в марте 2023 года. Сент-Китс и Невис, где CBIP действует с 1984 года, внесла значительные изменения в Положение о CBIP в декабре 2022 года и июле 2023 года. В период с 2017 по 2022 год CBIP в OECS стали объектом пристального внимания со стороны международного сообщества, и в это время наблюдалась «гонка на понижение» в отношении вариантов инвестирования.

К июлю 2023 года минимальный размер инвестиций в CBIP Сент-Китса и Невиса был увеличен до 250 000 USD, «заниженные продажи» были устранены, и было внедрено множество других структур эффективного управления. Эти меры были высоко оценены международными партнерами и заинтересованными сторонами CBIP.