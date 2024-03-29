Великобритания обновляет руководство относительно онлайн-иммиграционного статуса для владельцев биометрических видов на жительство и других документов

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Это произошло через три дня после того, как UKVI обновило то же руководство, предоставив разъяснения для владельцев BRP и то, как они смогут доказать свой статус с 1 января 2025 года. До конца 2024 года люди должны продолжать иметь при себе свои физические документы во время поездок за границу. С 1 января 2025 года они смогут использовать электронную визу для поездок в Великобританию, и им не нужно будет иметь при себе физический документ, кроме паспорта, который должен быть связан с их учетной записью UKVI. Замена физических документов электронной визой не повлияет на иммиграционный статус отдельных лиц или условия их разрешения на въезд или пребывание.