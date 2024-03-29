Великобритания обновляет руководство относительно онлайн-иммиграционного статуса для владельцев биометрических видов на жительство и других документов

21 марта 2024 года Служба виз и иммиграции Великобритании (UKVI) обновила руководство по онлайн-иммиграционному статусу (eVisas).
Обновление было внесено, чтобы предоставить разъяснения лицам, имеющим физический документ, отличный от биометрического вида на жительство (BRP).
Это произошло через три дня после того, как UKVI обновило то же руководство, предоставив разъяснения для владельцев BRP и то, как они смогут доказать свой статус с 1 января 2025 года. До конца 2024 года люди должны продолжать иметь при себе свои физические документы во время поездок за границу. С 1 января 2025 года они смогут использовать электронную визу для поездок в Великобританию, и им не нужно будет иметь при себе физический документ, кроме паспорта, который должен быть связан с их учетной записью UKVI. Замена физических документов электронной визой не повлияет на иммиграционный статус отдельных лиц или условия их разрешения на въезд или пребывание.
По материалам ey.com
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