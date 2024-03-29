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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
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Великобритания обновляет руководство относительно онлайн-иммиграционного статуса для владельцев биометрических видов на жительство и других документов

21 марта 2024 года Служба виз и иммиграции Великобритании (UKVI) обновила руководство по онлайн-иммиграционному статусу (eVisas).

Ксения Шилкина
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Обновление было внесено, чтобы предоставить разъяснения лицам, имеющим физический документ, отличный от биометрического вида на жительство (BRP).

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Это произошло через три дня после того, как UKVI обновило то же руководство, предоставив разъяснения для владельцев BRP и то, как они смогут доказать свой статус с 1 января 2025 года. До конца 2024 года люди должны продолжать иметь при себе свои физические документы во время поездок за границу. С 1 января 2025 года они смогут использовать электронную визу для поездок в Великобританию, и им не нужно будет иметь при себе физический документ, кроме паспорта, который должен быть связан с их учетной записью UKVI. Замена физических документов электронной визой не повлияет на иммиграционный статус отдельных лиц или условия их разрешения на въезд или пребывание.

По материалам ey.com

#Великобритания#вид на жительство
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Ксения Шилкина (подробнее)
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+7 495 234 38 33
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Великобритания#вид на жительство