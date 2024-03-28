Тринидад и Тобаго вводит новые требования по бенефициарам

26 февраля Тринидад и Тобаго опубликовала Закон (Miscellaneous Provisions (Trustees, Exchequer and Audit Act, the Minister of Finance (Incorporation) Act, Proceeds of Crime, Income Tax, Companies, Partnerships, Securities, Tax Information Exchange Agreements, the Non-Profit Organisations and Mutual Administrative Assistance in Tax Matters) Act, 2024), содержащий ряд поправок и новых мер, направленных на борьбу с отмыванием денег и финансовыми преступлениями, включая новые требования в отношении бенефициаров.

Закон включает требование о том, что компания или любое лицо, действующее в рамках делегированных полномочий компании, должны вести и обновлять реестр всех своих бенефициаров, содержащий имя, гражданство или последний известный адрес, телефон, электронную почту и другие контактные данные, а также дату, когда любое лицо перестало быть бенефициаром.

Эта информация должна храниться не менее 6 лет после того, как лицо перестает быть бенефициаром или распадается компания.

Кроме того, предусматривается, что реестр бенефициаров должен быть доступен Совету по внутренним доходам, а также любому другому лицу, если это предписано каким-либо соглашением об обмене налоговой информацией, стороной которого является Тринидад и Тобаго. Для этих целей бенефициаром обычно является физическое лицо, которое владеет или контролирует 10% или более доли в компании или иным образом осуществляет окончательный эффективный контроль над компанией.

Если лицо не определено в соответствии с этими критериями или имеются какие-либо сомнения, то бенефициаром является физическое лицо, занимающее должность старшего управляющего.

Отсутствие реестра или непринятие разумных мер для получения требуемой информации считается правонарушением, за которое предусмотрен штраф в размере 10 000 TTD и возможное тюремное заключение на 3 года, а также дополнительный штраф в размере 300 TTD за каждый день продолжения правонарушения. Аналогичные требования предусмотрены также для трастов, партнерств, некоммерческих организаций и т. д.