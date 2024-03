Тринидад и Тобаго вводит новые требования по бенефициарам

26 февраля Тринидад и Тобаго опубликовала Закон (Miscellaneous Provisions (Trustees, Exchequer and Audit Act, the Minister of Finance (Incorporation) Act, Proceeds of Crime, Income Tax, Companies, Partnerships, Securities, Tax Information Exchange Agreements, the Non-Profit Organisations and Mutual Administrative Assistance in Tax Matters) Act, 2024), содержащий ряд поправок и новых мер, направленных на борьбу с отмыванием денег и финансовыми преступлениями, включая новые требования в отношении бенефициаров.