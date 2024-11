Все услуги по этой теме:

Стандарты финансовой отчетности применяются к финансовым учреждениям, концессионерам и компаниям, c ограниченной ответственностью.

Отчет о прибылях и убытках (Income Statement или Profit and Loss Statement) – документ, который показывает финансовые результаты компании за определённый период. Он включает доходы, расходы и чистую прибыль или убыток.

Отчет об изменениях в капитале (Statement of Changes in Equity) – этот отчет отражает изменения в собственном капитале компании за период, включая эмиссию акций, выплаты дивидендов и изменения накопленных прибылей.