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Зарубежные налоги
Даниил Молостовский
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Финансовая отчетность и корпоративный налог в МакаоМатериал редакции

Макао — это небольшой специальный административный район Китая, расположенный на южном побережье страны, рядом с Гонконгом. Омываемый водами Южно-Китайского моря, он занимает стратегически важное положение, привлекая внимание инвесторов со всего мира. Национальная валюта Макао — патака (MOP), которая тесно связана с гонконгским долларом, что облегчает ведение бизнеса в этом регионе. Экономика Макао преимущественно основана на индустрии развлечений и туризма, однако правительство активно стремится диверсифицировать её, привлекая иностранные инвестиции и развивая финансовый сектор. Налоговая система Макао выгодна для бизнеса: корпоративный налог здесь относительно невысок, а правовые нормы благоприятствуют созданию компаний и международной торговле. Благодаря своей гибкой регуляторной системе, Макао становится привлекательной юрисдикцией для международных корпораций и инвесторов, предлагая прозрачную финансовую отчетность и удобную бизнес-среду.

Даниил Молостовский

Содержание

  1. Общие требования к финансовой отчетности и аудиту компаний в Макао
    1. Какие существуют группы компаний в Макао для целей составления финансовой отчетности?
      1. Группа A
        1. Группа B
        2. Из чего состоит финансовая отчетность компаний в Макао
          1. Финансовый и календарный период в Макао
            1. Бухгалтерский учет в Макао
              1. Корпоративный налог в Макао
                1. Консолидированная отчетность
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                  Общие требования к финансовой отчетности и аудиту компаний в Макао

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                  Согласно законодательству Макао компании, зарегистрированные в данной юрисдикции, не обязаны предоставлять финансовую отчетность в государственные органы. Однако организации обязаны подавать налоговую декларацию, заполненную на основе финансовой отчетности. Другими словами, требования по подаче финансовой отчетности компаний отсутствуют, но требуется подача отчетности в налоговые органы вместе с налоговой декларацией.

                  Что касается требований по аудиту для компаний в Макао – это зависит от группы, в которую попадает организация. Для целей налогообложения компании делятся на группы A и В. Описание каждой из данных групп будет представлено ниже в статье. Здесь стоит отметить, что компании группы А попадают под требования проведения независимого аудита своей финансовой отчетности.

                  В Макао действует двухуровневая система стандартов бухгалтерского учета. Она включает:

                  1. Общие стандарты финансовой отчетности (General Financial Reporting Standards – GFRS); и просто
                  2. Стандарты финансовой отчетности (Financial Reporting Standards - FRS).

                  Стандарты финансовой отчетности применяются к финансовым учреждениям, концессионерам и компаниям, c ограниченной ответственностью.

                  Компании, которые не попадают в эти категории и обязаны вести надлежащие бухгалтерские записи, могут выбрать применение Стандартов финансовой отчетности или Общих стандартов финансовой отчетности. Общие стандарты финансовой отчетности больше подходят малым и средним предприятиям.

                  Какие существуют группы компаний в Макао для целей составления финансовой отчетности?

                  Как было сказано ранее, компании подразделяются на группы А и В.

                  Группа A

                  Компании Группы A — это компании с капиталом более 1 млн MOP (~125 000 долларов США) или средней годовой налогооблагаемой прибылью за предыдущие три года более 1 млн MOP, а также акционерные компании с ограниченной ответственностью.

                  Другие компании, ведущие соответствующие бухгалтерские книги и записи, могут инициативно присоединиться к данной группе, подав заявление в Бюро финансовых услуг Макао до конца налогового года.

                  Компании, которые считаются конечными материнскими организациями (Ultimate Parent Entities - UPE) многонациональных групп, также классифицируются как компании Группы A.

                  Доход компаний Группы А оценивается на основе их финансовых отчетов, представленных с налоговой декларацией для целей налогообложения. Налоговые декларации должны быть подписаны местными бухгалтерами или аудиторами, зарегистрированными в Бюро финансовых услуг Макао.

                  Компании Группы А могут переносить налоговые убытки для компенсации налогооблагаемой прибыли в последующие три года.

                  Группа B

                  Все компании, не являющиеся компаниями Группы A, классифицируются как налогоплательщики Группы B.

                  Для компаний Группы B налог взимается на основе предполагаемой прибыли. Финансовая информация в налоговых декларациях, представленных компаниями Группы B, обычно служит только в качестве справочной информации для оценки налога.

                  Обычно считается, что компании Группы B получают прибыль за каждый год оценки, независимо от того, получили ли налогоплательщики доход или понесли убытки за год.

                  Компании Группы B обязаны подавать ежегодные налоговые декларации за предыдущий год в период с февраля по март. Сертификация налоговых деклараций зарегистрированными бухгалтерами или аудиторами не требуется.

                  Компании Группы B не могут переносить налоговые убытки.

                  Из чего состоит финансовая отчетность компаний в Макао

                  Финансовая отчетность компаний в Макао обычно состоит из следующих основных документов:

                  Баланс (Balance Sheet) – это отчет, который отражает финансовое положение компании на определённую дату. Он показывает активы, обязательства и собственный капитал компании.

                  Отчет о прибылях и убытках (Income Statement или Profit and Loss Statement) – документ, который показывает финансовые результаты компании за определённый период. Он включает доходы, расходы и чистую прибыль или убыток.

                  Отчет о движении денежных средств (Cash Flow Statement) – отчет, который показывает источники и использование денежных средств компании за период. Он разделён на три основные части: операционная, инвестиционная и финансовая деятельность.

                  Отчет об изменениях в капитале (Statement of Changes in Equity) – этот отчет отражает изменения в собственном капитале компании за период, включая эмиссию акций, выплаты дивидендов и изменения накопленных прибылей.

                  Примечания к финансовой отчетности (Notes to the Financial Statements) – дополнительные пояснения и расшифровки к основным отчетам, которые дают более детализированную информацию о принципах учета, составе активов, обязательств и других ключевых элементах финансовой отчетности.

                  Финансовая отчетность составляется на китайском или португальском языках в валюте Патака (MOP), однако организация в праве самостоятельно определить валюту отчетности.

                  Эти элементы составляют полный набор финансовой отчетности, который позволяет анализировать финансовое состояние и результаты деятельности компании в Макао.

                  Финансовый и календарный период в Макао

                  Как финансовый, так и календарный год для организаций в Макао – это 12 месяцев или календарный год, сроки подачи налоговых деклараций различаются.

                  Для компаний Группы А срок подачи налоговой декларации является не позднее 30 июня, следующего за календарным годом. К налоговой декларации обязательно должна быть прикреплена аудированная финансовая отчетность. Документы подаются в Бюро финансовых услуг Макао.

                  Для компаний Группы Б дедлайн для подачи налоговой декларации – 31 марта, следующего за календарным годом. Документы также подаются в Бюро финансовых услуг Макао.

                  Уплата налога для обеих групп осуществляется после оценки налоговых органов в сентябре. Если налог более 3 000 МОР, то он оплачивается двумя равными платежами в сентябре и ноябре.

                  Штрафы за неподачу декларации, неуплату налога, нарушение сроков – от 100 до 20 000 МОР.

                  Бухгалтерский учет в Макао

                  Бухгалтерский учет компаний в Макао регулируется законодательством региона и направлен на обеспечение прозрачности и точности финансовой информации.

                  Все зарегистрированные компании в Макао обязаны вести бухгалтерский учет независимо от их размера или вида деятельности.

                  Ответственность за составление бухгалтерской отчетности лежит на компании. Обычно отчетность составляется бухгалтером компании или сторонней аудиторской фирмой, если в компании нет собственного отдела бухгалтерии.

                  Компании в Макао обязаны хранить все первичные бухгалтерские документы, которые служат доказательством хозяйственных операций. Основные документы, которые должны быть сохранены, включают:

                  1. Первичные документы:

                  • Счета-фактуры (Invoices)
                  • Квитанции (Receipts)
                  • Договоры (Contracts)
                  • Банковские выписки (Bank Statements)
                  • Чеки (Cheques)

                  2. Регистры бухгалтерского учета:

                  • Главная книга (General Ledger) – содержит записи всех финансовых операций компании
                  • Книга покупок и продаж (Sales and Purchase Ledger) – отражает информацию о покупках и продажах компании
                  • Кассовая книга (Cash Book) – отражает движение наличных денежных средств

                  3. Документы по заработной плате:

                  • Ведомости по заработной плате (Payroll Records)
                  • Налоги и взносы на социальное обеспечение (Tax and Social Security Contributions)

                  4. Документы по основным средствам:

                  • Реестр основных средств (Fixed Assets Register) – информация об активах компании, включая амортизацию и расходы на содержание.

                  5. Документы по налогам:

                  • Налоговые декларации (Tax Returns)
                  • Подтверждения уплаты налогов (Tax Payment Receipts)
                  • Документы по НДС, если применимо (VAT Records)

                  6. Финансовая отчетность:

                  • Годовые отчеты (Annual Financial Statements) – баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет о движении денежных средств и другие финансовые документы.

                  7. Документы, связанные с акционерами и капиталом:

                  • Протоколы собраний акционеров (Minutes of Shareholder Meetings)
                  • Документы по эмиссии акций (Share Issuance Documents)

                  Документы, согласно законодательству Макао, должны храниться в течение 10 лет по регистрационному адресу компании по общему правилу.

                  Корпоративный налог в Макао

                  C 2021 в Макао был отменен офшорный режим. Компании, зарегистрированные в Макао, уплачивают налог на прибыль (complementary tax) со своего мирового дохода. Исключение – арендный доход от недвижимости в Макао, который облагается особым имущественным налогом.

                  В общем, налог на прибыль уплачивается по прогрессивной ставке от 3 до 12 %, но порядок и ставки налогообложения в Макао могут меняться. Данная информация объявляется ответственным органом в годовом бюджете. Например, в 2023 году применялась ставка 12% на прибыль свыше 600 000 МОР (<74 000 USD). Прибыль до 600 000 МОР налогом не облагалась.

                  От налога освобождается доход, полученный из португалоговорящих стран (Португалия, Ангола, Бразилия, Мозамбик), при условии, что доход облагается в них.

                  Налоговые ставки согласно налоговому законодательству Макао:

                  Taxable profits (MOP)
                  Tax rate (%)
                  До 32 000
                  -
                  От 32 000 до 65 000
                  3%
                  От 65 001 до 100 000
                  5%
                  От 100 001 до 200 000
                  7%
                  От 200 001 до 300 000
                  9%
                  Более 300 000
                  12%

                  В Макао также действуют ставки 0% на выплаты дивидендов, процентов и роялти.

                  Консолидированная отчетность

                  Консолидированная финансовая отчетность требуется от компаний, которые владеют дочерними предприятиями и контролируют их деятельность. В Макао консолидированная отчетность должна представлять финансовую информацию группы компаний как единой экономической единицы.

                  Компании в Макао не всегда обязаны готовить консолидированную отчетность группы. Обязанность составления консолидированной отчетности зависит от определённых факторов, таких как размер компании, наличие дочерних компаний и степень контроля над ними.

                  Компании готовят консолидированную при следующих условиях:

                  1. Наличие дочерних компаний: если материнская компания владеет контрольным пакетом акций в одной или нескольких дочерних компаниях и фактически контролирует их финансовую и операционную деятельность, она обязана готовить консолидированную отчетность. Это требование действует для компаний, чья деятельность осуществляется через несколько юридических лиц, образующих группу.

                  2. Размер компании и публичный статус: компании, которые соответствуют определённым порогам по обороту, активам или количеству сотрудников, а также публичные компании, обязаны составлять консолидированную отчетность. Особенно это актуально для крупных компаний, зарегистрированных на бирже или занимающихся международной деятельностью.

                  3. Финансовые учреждения и регулируемые организации: для компаний, работающих в финансовом секторе, таких как банки и страховые компании, часто существуют обязательства по составлению консолидированной отчетности в соответствии с международными стандартами.

                  Некоторые компании в Макао могут быть освобождены от подготовки консолидированной отчетности:

                  • Малые и средние предприятия (МСП), которые не превышают установленные пороги по размеру активов, выручке или числу сотрудников, могут быть освобождены от обязательного составления консолидированной отчетности.
                  • Если материнская компания не осуществляет существенный контроль над дочерними предприятиями или если участие является временным или незначительным, консолидация может не требоваться.
                  #аудит#корпоративный налог#Макао#Материал редакции#финансовая отчетность
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                  Даниил Молостовский (подробнее)
                  Автор статьи,
                  Помощник бухгалтера GSL Law & Consulting
                  +7 495 234 38 33
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                  Даниил Молостовский (подробнее)
                  Автор статьи,
                  Помощник бухгалтера GSL Law & Consulting
                  +7 495 234 38 33
                  Задать вопрос
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