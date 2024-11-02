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Финансовая отчетность и корпоративный налог в Макао Материал редакции

Макао — это небольшой специальный административный район Китая, расположенный на южном побережье страны, рядом с Гонконгом. Омываемый водами Южно-Китайского моря, он занимает стратегически важное положение, привлекая внимание инвесторов со всего мира. Национальная валюта Макао — патака (MOP), которая тесно связана с гонконгским долларом, что облегчает ведение бизнеса в этом регионе. Экономика Макао преимущественно основана на индустрии развлечений и туризма, однако правительство активно стремится диверсифицировать её, привлекая иностранные инвестиции и развивая финансовый сектор. Налоговая система Макао выгодна для бизнеса: корпоративный налог здесь относительно невысок, а правовые нормы благоприятствуют созданию компаний и международной торговле. Благодаря своей гибкой регуляторной системе, Макао становится привлекательной юрисдикцией для международных корпораций и инвесторов, предлагая прозрачную финансовую отчетность и удобную бизнес-среду.

Общие требования к финансовой отчетности и аудиту компаний в Макао

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Согласно законодательству Макао компании, зарегистрированные в данной юрисдикции, не обязаны предоставлять финансовую отчетность в государственные органы. Однако организации обязаны подавать налоговую декларацию, заполненную на основе финансовой отчетности. Другими словами, требования по подаче финансовой отчетности компаний отсутствуют, но требуется подача отчетности в налоговые органы вместе с налоговой декларацией.

Что касается требований по аудиту для компаний в Макао – это зависит от группы, в которую попадает организация. Для целей налогообложения компании делятся на группы A и В. Описание каждой из данных групп будет представлено ниже в статье. Здесь стоит отметить, что компании группы А попадают под требования проведения независимого аудита своей финансовой отчетности.

В Макао действует двухуровневая система стандартов бухгалтерского учета. Она включает:

Общие стандарты финансовой отчетности (General Financial Reporting Standards – GFRS); и просто Стандарты финансовой отчетности (Financial Reporting Standards - FRS).

Стандарты финансовой отчетности применяются к финансовым учреждениям, концессионерам и компаниям, c ограниченной ответственностью.

Компании, которые не попадают в эти категории и обязаны вести надлежащие бухгалтерские записи, могут выбрать применение Стандартов финансовой отчетности или Общих стандартов финансовой отчетности. Общие стандарты финансовой отчетности больше подходят малым и средним предприятиям.

Какие существуют группы компаний в Макао для целей составления финансовой отчетности?

Как было сказано ранее, компании подразделяются на группы А и В.

Группа A

Компании Группы A — это компании с капиталом более 1 млн MOP (~125 000 долларов США) или средней годовой налогооблагаемой прибылью за предыдущие три года более 1 млн MOP, а также акционерные компании с ограниченной ответственностью.

Другие компании, ведущие соответствующие бухгалтерские книги и записи, могут инициативно присоединиться к данной группе, подав заявление в Бюро финансовых услуг Макао до конца налогового года.

Компании, которые считаются конечными материнскими организациями (Ultimate Parent Entities - UPE) многонациональных групп, также классифицируются как компании Группы A.

Доход компаний Группы А оценивается на основе их финансовых отчетов, представленных с налоговой декларацией для целей налогообложения. Налоговые декларации должны быть подписаны местными бухгалтерами или аудиторами, зарегистрированными в Бюро финансовых услуг Макао.

Компании Группы А могут переносить налоговые убытки для компенсации налогооблагаемой прибыли в последующие три года.

Группа B

Все компании, не являющиеся компаниями Группы A, классифицируются как налогоплательщики Группы B.

Для компаний Группы B налог взимается на основе предполагаемой прибыли. Финансовая информация в налоговых декларациях, представленных компаниями Группы B, обычно служит только в качестве справочной информации для оценки налога.

Обычно считается, что компании Группы B получают прибыль за каждый год оценки, независимо от того, получили ли налогоплательщики доход или понесли убытки за год.

Компании Группы B обязаны подавать ежегодные налоговые декларации за предыдущий год в период с февраля по март. Сертификация налоговых деклараций зарегистрированными бухгалтерами или аудиторами не требуется.

Компании Группы B не могут переносить налоговые убытки.

Из чего состоит финансовая отчетность компаний в Макао

Финансовая отчетность компаний в Макао обычно состоит из следующих основных документов:

Баланс (Balance Sheet) – это отчет, который отражает финансовое положение компании на определённую дату. Он показывает активы, обязательства и собственный капитал компании.

Отчет о прибылях и убытках (Income Statement или Profit and Loss Statement) – документ, который показывает финансовые результаты компании за определённый период. Он включает доходы, расходы и чистую прибыль или убыток.

Отчет о движении денежных средств (Cash Flow Statement) – отчет, который показывает источники и использование денежных средств компании за период. Он разделён на три основные части: операционная, инвестиционная и финансовая деятельность.

Отчет об изменениях в капитале (Statement of Changes in Equity) – этот отчет отражает изменения в собственном капитале компании за период, включая эмиссию акций, выплаты дивидендов и изменения накопленных прибылей.

Примечания к финансовой отчетности (Notes to the Financial Statements) – дополнительные пояснения и расшифровки к основным отчетам, которые дают более детализированную информацию о принципах учета, составе активов, обязательств и других ключевых элементах финансовой отчетности.

Финансовая отчетность составляется на китайском или португальском языках в валюте Патака (MOP), однако организация в праве самостоятельно определить валюту отчетности.

Эти элементы составляют полный набор финансовой отчетности, который позволяет анализировать финансовое состояние и результаты деятельности компании в Макао.

Финансовый и календарный период в Макао

Как финансовый, так и календарный год для организаций в Макао – это 12 месяцев или календарный год, сроки подачи налоговых деклараций различаются.

Для компаний Группы А срок подачи налоговой декларации является не позднее 30 июня, следующего за календарным годом. К налоговой декларации обязательно должна быть прикреплена аудированная финансовая отчетность. Документы подаются в Бюро финансовых услуг Макао.

Для компаний Группы Б дедлайн для подачи налоговой декларации – 31 марта, следующего за календарным годом. Документы также подаются в Бюро финансовых услуг Макао.

Уплата налога для обеих групп осуществляется после оценки налоговых органов в сентябре. Если налог более 3 000 МОР, то он оплачивается двумя равными платежами в сентябре и ноябре.

Штрафы за неподачу декларации, неуплату налога, нарушение сроков – от 100 до 20 000 МОР.

Бухгалтерский учет в Макао

Бухгалтерский учет компаний в Макао регулируется законодательством региона и направлен на обеспечение прозрачности и точности финансовой информации.

Все зарегистрированные компании в Макао обязаны вести бухгалтерский учет независимо от их размера или вида деятельности.

Ответственность за составление бухгалтерской отчетности лежит на компании. Обычно отчетность составляется бухгалтером компании или сторонней аудиторской фирмой, если в компании нет собственного отдела бухгалтерии.

Компании в Макао обязаны хранить все первичные бухгалтерские документы, которые служат доказательством хозяйственных операций. Основные документы, которые должны быть сохранены, включают:

1. Первичные документы:

Счета-фактуры (Invoices)

Квитанции (Receipts)

Договоры (Contracts)

Банковские выписки (Bank Statements)

Чеки (Cheques)

2. Регистры бухгалтерского учета:

Главная книга (General Ledger) – содержит записи всех финансовых операций компании

Книга покупок и продаж (Sales and Purchase Ledger) – отражает информацию о покупках и продажах компании

Кассовая книга (Cash Book) – отражает движение наличных денежных средств

3. Документы по заработной плате:

Ведомости по заработной плате (Payroll Records)

Налоги и взносы на социальное обеспечение (Tax and Social Security Contributions)

4. Документы по основным средствам:

Реестр основных средств (Fixed Assets Register) – информация об активах компании, включая амортизацию и расходы на содержание.

5. Документы по налогам:

Налоговые декларации (Tax Returns)

Подтверждения уплаты налогов (Tax Payment Receipts)

Документы по НДС, если применимо (VAT Records)

6. Финансовая отчетность:

Годовые отчеты (Annual Financial Statements) – баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет о движении денежных средств и другие финансовые документы.

7. Документы, связанные с акционерами и капиталом:

Протоколы собраний акционеров (Minutes of Shareholder Meetings)

Документы по эмиссии акций (Share Issuance Documents)

Документы, согласно законодательству Макао, должны храниться в течение 10 лет по регистрационному адресу компании по общему правилу.

Корпоративный налог в Макао

C 2021 в Макао был отменен офшорный режим. Компании, зарегистрированные в Макао, уплачивают налог на прибыль (complementary tax) со своего мирового дохода. Исключение – арендный доход от недвижимости в Макао, который облагается особым имущественным налогом.

В общем, налог на прибыль уплачивается по прогрессивной ставке от 3 до 12 %, но порядок и ставки налогообложения в Макао могут меняться. Данная информация объявляется ответственным органом в годовом бюджете. Например, в 2023 году применялась ставка 12% на прибыль свыше 600 000 МОР (<74 000 USD). Прибыль до 600 000 МОР налогом не облагалась.

От налога освобождается доход, полученный из португалоговорящих стран (Португалия, Ангола, Бразилия, Мозамбик), при условии, что доход облагается в них.

Налоговые ставки согласно налоговому законодательству Макао:

Taxable profits (MOP) Tax rate (%) До 32 000 - От 32 000 до 65 000 3% От 65 001 до 100 000 5% От 100 001 до 200 000 7% От 200 001 до 300 000 9% Более 300 000 12%

В Макао также действуют ставки 0% на выплаты дивидендов, процентов и роялти.

Консолидированная отчетность

Консолидированная финансовая отчетность требуется от компаний, которые владеют дочерними предприятиями и контролируют их деятельность. В Макао консолидированная отчетность должна представлять финансовую информацию группы компаний как единой экономической единицы.

Компании в Макао не всегда обязаны готовить консолидированную отчетность группы. Обязанность составления консолидированной отчетности зависит от определённых факторов, таких как размер компании, наличие дочерних компаний и степень контроля над ними.

Компании готовят консолидированную при следующих условиях:

1. Наличие дочерних компаний: если материнская компания владеет контрольным пакетом акций в одной или нескольких дочерних компаниях и фактически контролирует их финансовую и операционную деятельность, она обязана готовить консолидированную отчетность. Это требование действует для компаний, чья деятельность осуществляется через несколько юридических лиц, образующих группу.

2. Размер компании и публичный статус: компании, которые соответствуют определённым порогам по обороту, активам или количеству сотрудников, а также публичные компании, обязаны составлять консолидированную отчетность. Особенно это актуально для крупных компаний, зарегистрированных на бирже или занимающихся международной деятельностью.

3. Финансовые учреждения и регулируемые организации: для компаний, работающих в финансовом секторе, таких как банки и страховые компании, часто существуют обязательства по составлению консолидированной отчетности в соответствии с международными стандартами.

Некоторые компании в Макао могут быть освобождены от подготовки консолидированной отчетности: