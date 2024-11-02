Макао — это небольшой специальный административный район Китая, расположенный на южном побережье страны, рядом с Гонконгом. Омываемый водами Южно-Китайского моря, он занимает стратегически важное положение, привлекая внимание инвесторов со всего мира. Национальная валюта Макао — патака (MOP), которая тесно связана с гонконгским долларом, что облегчает ведение бизнеса в этом регионе. Экономика Макао преимущественно основана на индустрии развлечений и туризма, однако правительство активно стремится диверсифицировать её, привлекая иностранные инвестиции и развивая финансовый сектор. Налоговая система Макао выгодна для бизнеса: корпоративный налог здесь относительно невысок, а правовые нормы благоприятствуют созданию компаний и международной торговле. Благодаря своей гибкой регуляторной системе, Макао становится привлекательной юрисдикцией для международных корпораций и инвесторов, предлагая прозрачную финансовую отчетность и удобную бизнес-среду.
Согласно законодательству Макао компании, зарегистрированные в данной юрисдикции, не обязаны предоставлять финансовую отчетность в государственные органы. Однако организации обязаны подавать налоговую декларацию, заполненную на основе финансовой отчетности. Другими словами, требования по подаче финансовой отчетности компаний отсутствуют, но требуется подача отчетности в налоговые органы вместе с налоговой декларацией.
Что касается требований по аудиту для компаний в Макао – это зависит от группы, в которую попадает организация. Для целей налогообложения компании делятся на группы A и В. Описание каждой из данных групп будет представлено ниже в статье. Здесь стоит отметить, что компании группы А попадают под требования проведения независимого аудита своей финансовой отчетности.
В Макао действует двухуровневая система стандартов бухгалтерского учета. Она включает:
Стандарты финансовой отчетности применяются к финансовым учреждениям, концессионерам и компаниям, c ограниченной ответственностью.
Компании, которые не попадают в эти категории и обязаны вести надлежащие бухгалтерские записи, могут выбрать применение Стандартов финансовой отчетности или Общих стандартов финансовой отчетности. Общие стандарты финансовой отчетности больше подходят малым и средним предприятиям.
Как было сказано ранее, компании подразделяются на группы А и В.
Компании Группы A — это компании с капиталом более 1 млн MOP (~125 000 долларов США) или средней годовой налогооблагаемой прибылью за предыдущие три года более 1 млн MOP, а также акционерные компании с ограниченной ответственностью.
Другие компании, ведущие соответствующие бухгалтерские книги и записи, могут инициативно присоединиться к данной группе, подав заявление в Бюро финансовых услуг Макао до конца налогового года.
Компании, которые считаются конечными материнскими организациями (Ultimate Parent Entities - UPE) многонациональных групп, также классифицируются как компании Группы A.
Доход компаний Группы А оценивается на основе их финансовых отчетов, представленных с налоговой декларацией для целей налогообложения. Налоговые декларации должны быть подписаны местными бухгалтерами или аудиторами, зарегистрированными в Бюро финансовых услуг Макао.
Компании Группы А могут переносить налоговые убытки для компенсации налогооблагаемой прибыли в последующие три года.
Все компании, не являющиеся компаниями Группы A, классифицируются как налогоплательщики Группы B.
Для компаний Группы B налог взимается на основе предполагаемой прибыли. Финансовая информация в налоговых декларациях, представленных компаниями Группы B, обычно служит только в качестве справочной информации для оценки налога.
Обычно считается, что компании Группы B получают прибыль за каждый год оценки, независимо от того, получили ли налогоплательщики доход или понесли убытки за год.
Компании Группы B обязаны подавать ежегодные налоговые декларации за предыдущий год в период с февраля по март. Сертификация налоговых деклараций зарегистрированными бухгалтерами или аудиторами не требуется.
Компании Группы B не могут переносить налоговые убытки.
Финансовая отчетность компаний в Макао обычно состоит из следующих основных документов:
Баланс (Balance Sheet) – это отчет, который отражает финансовое положение компании на определённую дату. Он показывает активы, обязательства и собственный капитал компании.
Отчет о прибылях и убытках (Income Statement или Profit and Loss Statement) – документ, который показывает финансовые результаты компании за определённый период. Он включает доходы, расходы и чистую прибыль или убыток.
Отчет о движении денежных средств (Cash Flow Statement) – отчет, который показывает источники и использование денежных средств компании за период. Он разделён на три основные части: операционная, инвестиционная и финансовая деятельность.
Отчет об изменениях в капитале (Statement of Changes in Equity) – этот отчет отражает изменения в собственном капитале компании за период, включая эмиссию акций, выплаты дивидендов и изменения накопленных прибылей.
Примечания к финансовой отчетности (Notes to the Financial Statements) – дополнительные пояснения и расшифровки к основным отчетам, которые дают более детализированную информацию о принципах учета, составе активов, обязательств и других ключевых элементах финансовой отчетности.
Финансовая отчетность составляется на китайском или португальском языках в валюте Патака (MOP), однако организация в праве самостоятельно определить валюту отчетности.
Эти элементы составляют полный набор финансовой отчетности, который позволяет анализировать финансовое состояние и результаты деятельности компании в Макао.
Как финансовый, так и календарный год для организаций в Макао – это 12 месяцев или календарный год, сроки подачи налоговых деклараций различаются.
Для компаний Группы А срок подачи налоговой декларации является не позднее 30 июня, следующего за календарным годом. К налоговой декларации обязательно должна быть прикреплена аудированная финансовая отчетность. Документы подаются в Бюро финансовых услуг Макао.
Для компаний Группы Б дедлайн для подачи налоговой декларации – 31 марта, следующего за календарным годом. Документы также подаются в Бюро финансовых услуг Макао.
Уплата налога для обеих групп осуществляется после оценки налоговых органов в сентябре. Если налог более 3 000 МОР, то он оплачивается двумя равными платежами в сентябре и ноябре.
Штрафы за неподачу декларации, неуплату налога, нарушение сроков – от 100 до 20 000 МОР.
Бухгалтерский учет компаний в Макао регулируется законодательством региона и направлен на обеспечение прозрачности и точности финансовой информации.
Все зарегистрированные компании в Макао обязаны вести бухгалтерский учет независимо от их размера или вида деятельности.
Ответственность за составление бухгалтерской отчетности лежит на компании. Обычно отчетность составляется бухгалтером компании или сторонней аудиторской фирмой, если в компании нет собственного отдела бухгалтерии.
Компании в Макао обязаны хранить все первичные бухгалтерские документы, которые служат доказательством хозяйственных операций. Основные документы, которые должны быть сохранены, включают:
1. Первичные документы:
2. Регистры бухгалтерского учета:
3. Документы по заработной плате:
4. Документы по основным средствам:
5. Документы по налогам:
6. Финансовая отчетность:
7. Документы, связанные с акционерами и капиталом:
Документы, согласно законодательству Макао, должны храниться в течение 10 лет по регистрационному адресу компании по общему правилу.
C 2021 в Макао был отменен офшорный режим. Компании, зарегистрированные в Макао, уплачивают налог на прибыль (complementary tax) со своего мирового дохода. Исключение – арендный доход от недвижимости в Макао, который облагается особым имущественным налогом.
В общем, налог на прибыль уплачивается по прогрессивной ставке от 3 до 12 %, но порядок и ставки налогообложения в Макао могут меняться. Данная информация объявляется ответственным органом в годовом бюджете. Например, в 2023 году применялась ставка 12% на прибыль свыше 600 000 МОР (<74 000 USD). Прибыль до 600 000 МОР налогом не облагалась.
От налога освобождается доход, полученный из португалоговорящих стран (Португалия, Ангола, Бразилия, Мозамбик), при условии, что доход облагается в них.
Налоговые ставки согласно налоговому законодательству Макао:
Taxable profits (MOP)
Tax rate (%)
До 32 000
-
От 32 000 до 65 000
3%
От 65 001 до 100 000
5%
От 100 001 до 200 000
7%
От 200 001 до 300 000
9%
Более 300 000
12%
В Макао также действуют ставки 0% на выплаты дивидендов, процентов и роялти.
Консолидированная финансовая отчетность требуется от компаний, которые владеют дочерними предприятиями и контролируют их деятельность. В Макао консолидированная отчетность должна представлять финансовую информацию группы компаний как единой экономической единицы.
Компании в Макао не всегда обязаны готовить консолидированную отчетность группы. Обязанность составления консолидированной отчетности зависит от определённых факторов, таких как размер компании, наличие дочерних компаний и степень контроля над ними.
Компании готовят консолидированную при следующих условиях:
1. Наличие дочерних компаний: если материнская компания владеет контрольным пакетом акций в одной или нескольких дочерних компаниях и фактически контролирует их финансовую и операционную деятельность, она обязана готовить консолидированную отчетность. Это требование действует для компаний, чья деятельность осуществляется через несколько юридических лиц, образующих группу.
2. Размер компании и публичный статус: компании, которые соответствуют определённым порогам по обороту, активам или количеству сотрудников, а также публичные компании, обязаны составлять консолидированную отчетность. Особенно это актуально для крупных компаний, зарегистрированных на бирже или занимающихся международной деятельностью.
3. Финансовые учреждения и регулируемые организации: для компаний, работающих в финансовом секторе, таких как банки и страховые компании, часто существуют обязательства по составлению консолидированной отчетности в соответствии с международными стандартами.
Некоторые компании в Макао могут быть освобождены от подготовки консолидированной отчетности:
Ваш комментарий отправлен на модерацию!
После проверки администратором он появится здесь