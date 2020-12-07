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Зарубежное право
Ольга Кутяева
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БВО приняли Правила об экономическом присутствии

9 октября на Британских Виргинских островах были приняты и опубликованы Правила об экономическом присутствии (Rules on economic substance in The Virgin Islands). Документ был разработан Международной налоговой службой (International Tax Authority, ITA) в соответствии с Законом БВО об экономическом присутствии (Economic Substance (Companies and Limited Partnership) Асе, 2018) и, по сути, разъясняет применение Закона. Первоначально документ разрабатывался как Кодекс (Economic Substance Code), и его принятие планировалось еще в мае этого года, а затем несколько раз переносилось. Правила не являются статичными, предполагается, что они будут время от времени обновляться по мере необходимости.

#economic substance#Британские Виргинские Острова
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#economic substance#Британские Виргинские Острова