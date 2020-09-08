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Зарубежные налоги
Ольга Кутяева
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Безналоговый режим для международных компаний на Сент-Винсенте закончится летом 2021 года

Международные коммерческие компании (IBCs) с начала июля 2021 года будут облагаться налогом на прибыль по полной ставке.

Ольга Кутяева
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Безналоговый режим для международных компаний на Сент-Винсенте закончится летом 2021 года
Безналоговый режим для международных компаний на Сент-Винсенте закончится летом 2021 года

После 30 июня 2021 года международные коммерческие компании (IBCs) автоматически будут признаны просто коммерческими компаниями (BCs) и будут облагаться налогом на прибыль по ставке 30% со всего мирового дохода (получаемого и в Сент-Винсент, и за пределами юрисдикции).

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Еще одним важным изменением станет обязанность по подаче сведений об акционерах и директорах компании в соответствующий реестр, который находится в ведении Управления по финансовым услугам (FSA).

Компания должна будет хранить в своем офисе некоторые сведения о бизнесе, а также определенную финансовую информацию. Крупные компании будут готовить и подавать финансовую отчетность, небольшие компании – декларацию о финансовой состоятельности (Declaration of Solvency).

Новый закон также отменяет право выпуска акций на предъявителя.

Ожидалось, что после вступления Закона в силу будут приняты поправки в Income Tax Act, предусматривающие территориальный принцип налогообложения, однако "чуда не случилось". В связи с чем получается, что компании, зарегистрированные с 2019 года, не подпадают под переходный период, и на них распространяется вся жесткость новых требований по уплате налога с общемирового дохода.

Основная причина принятия таких нововведений – угроза Евросоюза внести Сент-Винсент в «черный список» в случае, если налоговый режим юрисдикции не будет изменен соответствующим образом. Кроме того, необходимо было принять меры по присоединению к Плану BEPS (ОЭСР). Соответственно, в Закон о международных коммерческих компаниях (который действует в настоящее время) в декабре 2018 года были внесены изменения, которые вступят в силу 2021 года.

"В своих попытках соответствовать глобальным трендам и склоняясь под международным давлением, Сент-Винсент принял-таки целый пакет ухудшающих мер. Хотя, вероятно, тот факт, что Сен-Винсент никогда не был популярной юрисдикцией для регистрации международных компаний и что доля ВВП, приходящаяся на финансовый сектор, весьма незначительна, снизит негативное влияние данного пакета мер на экономику государства", - считает Александр Алексеев, Управляющий партнер GSL Law & Consulting.
отвечает
#иностранная компания#налог на прибыль (Corporation Tax)#Сент-Винсент#Список ОЭСР
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Автор статьи
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#иностранная компания#налог на прибыль (Corporation Tax)#Сент-Винсент#Список ОЭСР