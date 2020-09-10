Налоговый орган переквалифицировал ремонт основных средств в реконструкцию

Поскольку в данном случае фактически произошло строительство нового объекта основных средств, суд встал на позицию инспекции.

Налоговый орган переквалифицировал ремонт основных средств в реконструкцию

Недавнее дело касалось железнодорожных путей. Налогоплательщик настаивал на том, что спорные работы относились к капитальному ремонту, поскольку их выполнение не повлекло какого-либо финансового результата для общества в связи с тем, что категория (класс) железнодорожных путей не изменился. В ходе работ использовались в том числе старогодные материалы (рельсошпальная решетка, полученная после демонтажа путей на другой железнодорожной станции), и в результате работ не произошла замена рельсов на улучшенную марку.

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Налоговый орган настаивал на том, что имела место реконструкция объекта основных средств, поэтому спорные затраты подлежат списанию через амортизацию.

Суд установил, что, согласно показаниям общества, отремонтированный объект был полностью изношен, находился в аварийном состоянии, и его дальнейшая эксплуатация была невозможна. Остаточная стоимость имущества была равна нулю.

Суд согласился с выводами налогового органа и указал, что на месте «морально устаревших, физически изношенных и непригодных для эксплуатации объектов основных средств» было построено новое железнодорожное полотно. То есть обществом была проведена реконструкция объекта ОС, а не его капитальный ремонт, как ошибочно посчитал налогоплательщик (Определение ВС РФ от 12.12.2019 № 303-ЭС19-22337).