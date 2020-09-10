Налоговый орган переквалифицировал ремонт основных средств в реконструкцию

Поскольку в данном случае фактически произошло строительство нового объекта основных средств, суд встал на позицию инспекции.
Недавнее дело касалось железнодорожных путей. Налогоплательщик настаивал на том, что спорные работы относились к капитальному ремонту, поскольку их выполнение не повлекло какого-либо финансового результата для общества в связи с тем, что категория (класс) железнодорожных путей не изменился. В ходе работ использовались в том числе старогодные материалы (рельсошпальная решетка, полученная после демонтажа путей на другой железнодорожной станции), и в результате работ не произошла замена рельсов на улучшенную марку.
Налоговый орган настаивал на том, что имела место реконструкция объекта основных средств, поэтому спорные затраты подлежат списанию через амортизацию.
Суд установил, что, согласно показаниям общества, отремонтированный объект был полностью изношен, находился в аварийном состоянии, и его дальнейшая эксплуатация была невозможна. Остаточная стоимость имущества была равна нулю.
Суд согласился с выводами налогового органа и указал, что на месте «морально устаревших, физически изношенных и непригодных для эксплуатации объектов основных средств» было построено новое железнодорожное полотно. То есть обществом была проведена реконструкция объекта ОС, а не его капитальный ремонт, как ошибочно посчитал налогоплательщик (Определение ВС РФ от 12.12.2019 № 303-ЭС19-22337).
«Хотя общие критерии квалификации работ в качестве реконструкции даны в кодексе, на практике ошибки налогоплательщика в порядке отнесения затрат обусловлены неверным пониманием причин и последствий внесения изменений в основное средство. Иными словами, необходимо отталкиваться от технической стороны вопроса и возможно даже привлекать соответствующего специалиста компании. Он на основании ГОСТ, СНИП, ТУ и т.п. может дать свое заключение о характере выполняемых работ и пояснить их влияние на «производственные мощности, качество и номенклатуру продукции» – то есть то, что требует кодекс. В судебной практике критерии отнесения работ к капремонту или реконструкции разъяснил Президиум ВАС еще в 2011 по делу ПАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» (Постановление от 01.02.2011 № 11495/10, кейс № А40-7640/09-115-26). Исходя из выводов, сделанных судом, следует, что к капитальному ремонту относятся работы, выполненные в связи с технической неисправностью объекта, вызванной естественными причинами (авария, техническая неисправность, и т.п.) - происходит восстановление характеристик основного средства. В случае же изменений качественных показателей, работы следует относить к реконструкции, стоимость которой списывается через удорожание объекта», - поясняет Антон Труфанов, руководитель практики сопровождения налоговых споров GSL Law & Consulting.
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