Распоряжаться сертификатом на материнский капитал станет легче

ПФ РФ обратился к Минтруду с законопроектом об уменьшении срока для решения вопроса о распоряжении сертификатом на маткапитал.
Поправки в Федеральный закон 256-ФЗ от 29 декабря 2006 г. нацелены на ускорение процедуры применения денежных сумм в рамках материнского капитала к погашению задолженности по ипотечному займу, в частности для оплаты первого взноса.
Предполагается также сократить срок с 30 до 15 дней на рассмотрение заявления о распоряжение маткапиталом. Кроме того, законопроект предусматривает снижение с 14 до 5 дней срока, дающегося ведомствам для ответов по запросам ПФР на предмет истинности документов и данных, предоставляемых держателями сертификатов на маткапитал. Владельцы сертификатов также смогут подать заявление на распоряжение маткапиталом и иные требующиеся документы напрямую через финансовое учреждение, предоставившее займ.
Ускорение процедуры использования маткапитала подразумевается, в частности, и за счет электронной коммуникации между ПФР и кредитными учреждениями, внесения в ЕГИССО информации о родителях и их правах, и взаимного обмена административными органами данными о кредитоспособности держателя сертификата и его права на распоряжение таковым.
«Упрощение процедуры использования материнского капитала, а также сокращение сроков рассмотрения заявления на распоряжения средствами, несомненно, - положительная инициатива. Но это не самое главное, что беспокоит молодые семьи. Например, в конце ноября были опубликованы данные опроса, где говорилось о том, что россияне считают необходимым расширить список применения маткапитала», - полагает Анастасия Сосновская, руководитель HR-отдела GSL Law & Consulting.
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