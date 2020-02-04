Нидерланды отложили введение реестра бенецифиаров

Реестр должен был быть введен в соответствии с 5-й Директивой об отмывании (5AMLD) с января этого года.

Нидерланды отложили введение реестра бенецифиаров

Однако при том, что нижняя палата парламента Нидерландов приняла соответствующий законопроект еще 10 декабря 2019 года, верхняя палата решила пока отложить реализацию документа с тем, чтобы провести его «подготовительное расследование». Пока не ясно, сколько времени это займет, но ожидается, что реестр будет введен не ранее конца первого квартала 2020 года.

Все услуги по этой теме:

Реестр будет считаться частью Торгового реестра Торгово-промышленной палаты. Каждое юридическое лицо, зарегистрированное на территории юрисдикции, должно будет получать и регистрировать в реестре информацию о физических лицах, которые являются контролирующими для компании или ее конечными бенефициарами.

Часть информации о владельцах компаний, содержащаяся в реестре, будет общедоступна.

После того, как законодательство вступит в силу, у компаний будет 18 месяцев для регистрации своих владельцев.