Зарплата даже на одинаковых должностях может быть разной

В Москве суд рассмотрел дело, согласно которому работник обратился в суд с иском о признании размера его оклада дискриминирующим, установлении оклада в размере аналогичному ставки главного специалиста, доначислении и взыскании с работодателя зарплаты и выплате морального среда. Спор дошел до Апелляционного суда. Как выяснилось, истец сравнил оклады работников и определил, что ему платят слишком мало. Суд обратил внимание, что трудовые отношения устанавливаются между работниками и работодателями согласно ст. 15 ТК РФ, при этом условия оплаты устанавливаются в зависимости от нескольких факторов: квалификации работника, объема и сложности работы, условий труда и т.д. (ст. 129, 132 ТК РФ). Уровень зарплаты должен быть зафиксирован в трудовом договоре (ст. 135 ТК РФ). Согласно документам, представленным суду, между истцом и работодателем заключен трудовой договор, в допсоглашении к которому установлен оклад и надбавка к нему. Кроме того, размер оклада определен Положением об оплате труда, которое утверждено профсоюзом.