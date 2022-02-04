Зарплата даже на одинаковых должностях может быть разной

Суд отметил: работодатель самостоятельно определяет потребности в работниках и условия оплаты их работы.
В Москве суд рассмотрел дело, согласно которому работник обратился в суд с иском о признании размера его оклада дискриминирующим, установлении оклада в размере аналогичному ставки главного специалиста, доначислении и взыскании с работодателя зарплаты и выплате морального среда. Спор дошел до Апелляционного суда. Как выяснилось, истец сравнил оклады работников и определил, что ему платят слишком мало. Суд обратил внимание, что трудовые отношения устанавливаются между работниками и работодателями согласно ст. 15 ТК РФ, при этом условия оплаты устанавливаются в зависимости от нескольких факторов: квалификации работника, объема и сложности работы, условий труда и т.д. (ст. 129, 132 ТК РФ). Уровень зарплаты должен быть зафиксирован в трудовом договоре (ст. 135 ТК РФ). Согласно документам, представленным суду, между истцом и работодателем заключен трудовой договор, в допсоглашении к которому установлен оклад и надбавка к нему. Кроме того, размер оклада определен Положением об оплате труда, которое утверждено профсоюзом.
Суд не нашел нарушений, допущенных ответчиком. Кроме того суд первой инстанции отметил, что трудовой договор не признан недействительным. Действующее законодательство не дает суду полномочия по пересмотру условий трудового договора в части определения справедливости размера оклада (Апелляционное определение Московского городского суда от 24.12.2021г. № 33-50207/2021).
Ранее суды также отмечали, что даже на одной должности оклад может отличаться, если обязанности работников разные (Определение Шестого кассационного суда общей юрисдикции от 07.11.2019г. № 88-141/2019 по делу № 2-1480/2019).
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