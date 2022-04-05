Правительство ввело временные правила труда

Правительство РФ ввело новые правила для работодателей и сотрудников на текущий год. Временные особенности трудового законодательства установлены Постановлением Правительства от 30.03.2022г. № 511 и действуют с момента его официального опубликования и до конца текущего года.

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Временные правила позволяют работодателю с согласия работника приостановить действие текущего трудового договора и передать его другому работодателю. Для осуществления такого временного перевода, работодатель должен сообщить в центр занятости информацию о приостановке производства. Центр занятости, в свою очередь, направляет работникам информацию об имеющихся вакансиях и предложение о временном переводе на другую работу. Если сотрудник готов перейти к другому работодателю, то он согласовывает это с текущим работодателем и заключает срочный трудовой договор с новым работодателем. При этом трудовой договор с текущим работодателем приостанавливается, а при расторжении/истечении срочного трудового договора, автоматически возобновляется.