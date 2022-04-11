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Российские налоги
Алла Коротина
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Обеспечиваете питанием вахтовиков? Нужно платить страхвзносы

Минфин настаивает, что при оплате (компенсации) питания вахтовикам, возникает база по страховым взносам.

Алла Коротина
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Минфин РФ снова рассмотрел частный запрос о порядке налогообложения страховыми взносами и порядке учета в расходах по налогу на прибыль компенсации питания для сотрудников, работающих вахтовым методом (Письмо от 16.03.2022г. № 03-15-06/19733). Как отмечается в запросе, питание организовано путем заключения договора со сторонней организацией и дифференцированного электронного учета его стоимости для каждого работника.

Касаемо страховых взносов, Ведомство отмечает, что действительно, обеспечение вахтовиков трехразовым горячим питанием закреплено в п. 6.1. Основных положений о вахтовом методе организации работ, утв. Постановлением Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС и Минздрава СССР от 31.12.1987г. N 794/33-82, однако законодательно не установлено, что такое питание предоставляется бесплатно. Следовательно, оплата (компенсация) питания производится организацией на основании локальных нормативных актах, а значит такие выплаты подлежат включению в налогооблагаемую базу по страхвзносам (пп. 1 п. 1 ст. 420 НК РФ).

В отношении учета рассматриваемых расходов для целей расчета налога на прибыль, Минфин отмечает, что, при условии, что такие расходы предусмотрены законодательством или же они учитываются в составе расходов на оплату труда, так как предусмотрены трудовыми/коллективными договорами, то они могут уменьшать налоговую базу. В иных случаях расходы на питание не могут быть учтены в расходах при исчислении налога на прибыль.

Следует отметить, что в отношении работников – не вахтовиком, суды придерживаются иной точки зрения, отмечая, что компенсация питания не относится к системе оплаты труда, а значит страхвзносы начислять не нужно.
Комментирует Елена Курбатова Ведущий аудитор GSL Law & Consulting
отвечает Комментирует Елена Курбатова
Ведущий аудитор GSL Law & Consulting
#Минфин#налог на прибыль#страховые взносы
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Автор статьи
+7 495 234 38 33
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Алла Коротина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Минфин#налог на прибыль#страховые взносы