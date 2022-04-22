ФАТФ увеличивает количество оценок и объем мер по борьбе с отмыванием денег

ФАТФ меняет методологию проведения взаимных оценок режимов юрисдикций по борьбе с отмыванием денег (AML).

Изменения вытекают из стратегического обзора результатов текущего раунда взаимных оценок, четвертого с момента введения процедур в 2013 году. Обзор показал, что большинство стран добились огромного прогресса в улучшая техническое соответствие рекомендациям ФАТФ, но многие все еще испытывают трудности. По словам ФАТФ, некоторые сталкиваются с «существенными проблемами» при принятии эффективных мер в соответствии с рисками. Особые трудности возникают при расследовании и судебном преследовании громких трансграничных дел, а также предотвращении использования анонимных подставных компаний и трастов в незаконных целях. Более того, постоянно развиваются новые угрозы, которым необходимо противодействовать изменениями в законодательстве и правоприменении.

«Страны добились значительного прогресса в реализации технических требований стандартов ФАТФ, но необходимы дополнительные усилия для обеспечения их эффективного внедрения», — говорится в отчете. «Многие страны продолжают придерживаться «галочного» подхода к принятию законов и нормативных актов и не ориентируются на результат. Для успешного достижения 11 непосредственных результатов экспертных оценок ФАТФ, основанных на эффективности, странам необходимо внести фундаментальные или существенные улучшения в свои системы отмывания денег и финансирования терроризма в ходе следующего раунда взаимных оценок. Этого можно достичь только в том случае, если страны удвоят свои усилия», — говорится в документе.

Таким образом, следующий пятый цикл оценок будет иметь структуру, отличную от структуры четвертого. Пятый раунд оценок будет проводиться в течение 6-летнего цикла, что значительно короче предыдущих раундов, которые в среднем длились 10 лет.

В оценках больше внимания будет уделяться основным рискам, чтобы страны и оценщики, проводящие их обзор, сосредоточили свое внимание на областях, где риски наиболее высоки, а не только на областях с низким уровнем риска, где сравнительно легче начать расследование и добиться вынесения обвинительных приговоров. Также будет уделяться больше внимания эффективности, чтобы гарантировать, что страны реализуют законы, правила и политику AML.

Рекомендации из отчетов о взаимной оценке будут в большей степени ориентированы на результаты и будут сосредоточены на конкретных действиях и сроках устранения недостатков.

Более того, сам процесс взаимной оценки будет увеличен на месяц, чтобы дать время для расширенного анализа рисков, а также привести его в соответствие с рисками, с которыми сталкивается каждая страна. Процесс оценки будет включать сотрудничество между оценочной группой и оцениваемыми странами для разработки ограниченного числа стратегических ключевых рекомендуемых действий (KRA) и дорожной карты KRA, чтобы направлять оцениваемую страну к более эффективному осуществлению мер. Когда отчет о взаимной оценке будет принят, ФАТФ направит письмо соответствующему министру, в котором будет представлена ​​дорожная карта KRA и ожидания ФАТФ в отношении улучшений, которые должны быть сделаны в ходе последующих действий.

Каждая юрисдикция должна будет отчитаться перед ФАТФ через 3 года после принятия отчета о взаимной оценке.

Ожидается, что следующий раунд взаимных оценок начнется в 2025 году с 6-7-летним циклом.