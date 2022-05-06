Свадьба не повод отменять стандартный вычет

Минфин ответил на запрос о предоставлении вычета «на детей», если ребенок вышел замуж/женился (Письмо Минфина РФ от 07.04.2022г. 03-04-05/29517). Министерство отмечает, что работник имеет право на рассматриваемые вычеты в соответствие со ст. 218 НК РФ. Так, п. 4 ст. 218 НК РФ установлено, что родитель/супруг родителя/усыновитель, который обеспечивает ребенка, при расчете НДФЛ имеет право на вычет на каждого ребенка при соблюдении условий. Размер такого вычета установлен п. 4 ст. 218 НК РФ и зависит от количества и возраста детей, наличия/отсутствия инвалидности, а также от формы его обучения. Так, в стандартной ситуации, вычет можно получить до восемнадцатилетия каждого ребенка, а если он обучается очно, то возраст увеличивается до 24 лет.