News
Введите фразу для поиска...
Войти
Профиль
Черновики
Запланированные
Закладки
Настройки
Выход
Лента Материалы GSL
Новая запись
Зарубежное право
Зарубежные налоги
Российские налоги
Российское право
Медиатека GSL Комментарии GSL
О компании Редакция GSL Контакты
Telegram-канал
Российские налоги
Елена Курбатова
0

Свадьба не повод отменять стандартный вычет

Минфин пояснил порядок получения работниками «детских» стандартных вычетов после их свадьбы.

Елена Курбатова
Обсудить

Минфин ответил на запрос о предоставлении вычета «на детей», если ребенок вышел замуж/женился (Письмо Минфина РФ от 07.04.2022г. 03-04-05/29517). Министерство отмечает, что работник имеет право на рассматриваемые вычеты в соответствие со ст. 218 НК РФ. Так, п. 4 ст. 218 НК РФ установлено, что родитель/супруг родителя/усыновитель, который обеспечивает ребенка, при расчете НДФЛ имеет право на вычет на каждого ребенка при соблюдении условий. Размер такого вычета установлен п. 4 ст. 218 НК РФ и зависит от количества и возраста детей, наличия/отсутствия инвалидности, а также от формы его обучения. Так, в стандартной ситуации, вычет можно получить до восемнадцатилетия каждого ребенка, а если он обучается очно, то возраст увеличивается до 24 лет.

Все услуги по этой теме:
Нужна консультация онлайн?
Оставьте заявку, и наш консультант свяжется с Вами.
Получить

Ведомство отмечает, что важным условием является то, что ребенок находится на иждивении у работника-налогоплательщика. Каких-либо ограничений права на вычет в зависимости от семейного положения ребенка налоговым законодательством не предусмотрено. Следовательно, сам по себе замужества/женитьбы ребенка-учащегося не является основанием для прекращения предоставления родителю-работнику вычета. Если родитель продолжает обеспечивать ребенка и после свадьбы, то право на вычет сохраняется.

#налоговый вычет#НДФЛ#подоходный налог (НДФЛ)
Обсудить
Елена Курбатова (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Комментариев нет
Популярные
По порядку

Ваш комментарий отправлен на модерацию!

После проверки администратором он появится здесь

Написать комментарий...
Написать комментарий...
Отменить
Отправить
Елена Курбатова (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Еще по теме
#налоговый вычет#НДФЛ#подоходный налог (НДФЛ)