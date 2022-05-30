Мальта пересмотрит режим корпоративного налогообложения к 2025 году

Новый режим корпоративного налогообложения, который отходит от существующей системы, будет принят к 2025 году. Об этом 25 мая сообщил министр финансов Мальты Клайд Каруана.

Каруана сообщил, что проект нового налогового режима уже готов и в настоящее время тестируется налоговыми органами, чтобы гарантировать, что Правительство не столкнется с недополучением доходов.

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Новый режим был разработан в ходе консультаций со всеми заинтересованными сторонами и является ответом на вопросы, которые Мальта получает от Европейской Комиссии и других иностранных организаций по поводу существующей системы.

Каруана не сообщил, какими будут новые ставки, но пообещал, что проект предложения будет опубликован в ближайшие недели для публичных консультаций.

Мальта была в центре внимания различных иностранных организаций и стран в связи с режимом корпоративного налогообложения, который часто используется иностранными компаниями для уплаты меньшего налога на доходы, полученные в других юрисдикциях.

Цель реформы состоит в том, чтобы новый режим корпоративного налога был введен в действие к 2025 году, чтобы дать время для обучения практикующих специалистов и государственных организаций.

Каруана сказал, что новый режим будет отходить от нынешней системы вменения, которая позволяет иностранным компаниям требовать возврата щедрых налоговых возмещений, фактически снижая ставку корпоративного налога до 5%, и переходить к более классической системе, отражающей то, что происходит в континентальной Европе.

Также он сказал, что изменение системы налогообложения для компаний не имеет никакого отношения к включению Мальты в "зеленый список" ФАТФ.