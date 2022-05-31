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Зарубежное право
Ольга Кутяева
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Великобритания обновила Руководство по AML для бухгалтерского сектора

Казначейство Великобритании утвердило окончательную версию Руководства Консультативного комитета бухгалтерских органов (CCAB) по борьбе с отмыванием денег (AML) для бухгалтерского сектора на 2022 год.

Ольга Кутяева
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Новое Руководство включает в себя изменения, внесенные в Положения о борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и переводом денежных средств (информация о плательщике) 2017 года с января 2020 года, когда Пятая директива ЕС (5AMLD) была перенесена в законодательство Великобритании. Руководство предназначено для поставщиков услуг в области аудита, бухгалтерского учета, налогового консультирования, банкротства или трастов и компаний в Великобритании.

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Руководство основано на законодательстве по состоянию на 13 июля 2021 года и заменяет проект Руководства, опубликованный в сентябре 2020 года. Ссылки на законодательство были обновлены с учетом выхода Великобритании из ЕС, хотя большинство требований ЕС сохраняются, за исключением некоторых положений, относящихся к спискам стран с высоким уровнем риска. Руководство также содержит несколько толкований существующих инструкций по AML.

Компании, обнаружившие расхождения в реестре лиц, обладающих значительным контролем, теперь должны сообщать о них в Companies House в течение 15 рабочих дней, вместо ранее установленного 30-дневного периода. Это сделано для того, чтобы дать компании возможность обсудить потенциальное несоответствие с клиентом и установить, была ли допущена непреднамеренная ошибка, которую можно исправить без промедления.

Формулировка некоторых требований была изменена с "должен" на "обязан", чтобы упростить интерпретацию компанией данного руководства. Эти усиленные требования включают оценку рисков в масштабах всей компании; новые услуги, продукты или методы работы; проверку сотрудников; и определенные правила, касающиеся должной осмотрительности клиентов и политически значимых лиц. Руководство также разъясняет формулировку, касающуюся усиленной должной осмотрительности в отношении нерегулярных сделок, когда имеются связи с третьей страной с высоким уровнем риска.

Расширен список "красных флажков", которые помогут выявить операции по отмыванию денег и финансированию терроризма. Также приводятся новые примеры из практики по выявлению бенефициарных владельцев для проведения комплексной проверки клиентов, охватывающие различные типы клиентов и структуры.

По материалам STEP

#борьба с отмыванием (AML)#Великобритания
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#борьба с отмыванием (AML)#Великобритания