Узбекистан снижает налоговую ставку для физических лиц-нерезидентов

Государственный налоговый комитет Узбекистана недавно выпустил серию релизов, в которых представлен обзор налоговых изменений, внесенных Законом № ORQ-785 от 26 июля.

В частности ряд мер, которые были объявлены ранее и введены в действие в апреле 2022 года различными постановлениями, включая снижение ставок или освобождение от налогов на дивиденды и проценты по облигациям, снижение ставки социального налога на 1% для различных квалифицированных предприятий, ставку налога с оборота в размере 1% для предприятий, связанных с туризмом, и другие.

Законом предусмотрены и некоторые другие меры, в том числе снижение ставки подоходного налога физических лиц-нерезидентов на доходы из источников в Узбекистане с 20% до 12% с 1 мая 2022 года. Ставка в размере 12% применяется к доходам, полученным по трудовым договорам и договорам гражданско-правового характера, а также к другим доходам, за исключением дивидендов, процентов и доходов от грузовых (транспортных) перевозок. Ставки налога на прочие исключаемые доходы сохраняются на прежнем уровне:

дивиденды и проценты - 10%;

доходы от оказания транспортных услуг при международных перевозках (доходы от фрахта) - 6%.

Следует отметить, что отдельно предусмотрено временное освобождение от подоходного налога на дивиденды по акциям с 1 апреля по 31 декабря 2024 года для физических лиц - резидентов и нерезидентов.

Другие меры включают:

пониженную ставку социального налога в размере 1% при трудоустройстве женщин на предприятиях в регионах, включенных в реестр сельских районов с плотными трудовыми ресурсами, которая применяется с 1 сентября 2022 года до 1 января 2025 года;

снижение ставки акцизного налога на мобильную связь с 15% до 10%, которое применяется с 1 января 2022 года; и

налоговые льготы для гостиничных объектов и торговых комплексов площадью более 5 000 квадратных метров с 1 января 2022 года до 1 января 2027 года, в том числе: снижение налога на имущество и землю на 90%; и право на вычет стоимости зданий в качестве амортизационных расходов в течение 2 лет при расчете налога на прибыль.