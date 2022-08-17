Узбекистан снижает налоговую ставку для физических лиц-нерезидентов

Государственный налоговый комитет Узбекистана недавно выпустил серию релизов, в которых представлен обзор налоговых изменений, внесенных Законом № ORQ-785 от 26 июля.
В частности ряд мер, которые были объявлены ранее и введены в действие в апреле 2022 года различными постановлениями, включая снижение ставок или освобождение от налогов на дивиденды и проценты по облигациям, снижение ставки социального налога на 1% для различных квалифицированных предприятий, ставку налога с оборота в размере 1% для предприятий, связанных с туризмом, и другие.
Законом предусмотрены и некоторые другие меры, в том числе снижение ставки подоходного налога физических лиц-нерезидентов на доходы из источников в Узбекистане с 20% до 12% с 1 мая 2022 года. Ставка в размере 12% применяется к доходам, полученным по трудовым договорам и договорам гражданско-правового характера, а также к другим доходам, за исключением дивидендов, процентов и доходов от грузовых (транспортных) перевозок. Ставки налога на прочие исключаемые доходы сохраняются на прежнем уровне:
Следует отметить, что отдельно предусмотрено временное освобождение от подоходного налога на дивиденды по акциям с 1 апреля по 31 декабря 2024 года для физических лиц - резидентов и нерезидентов.
Другие меры включают:
По материалам Orbitax
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