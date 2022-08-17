News
Введите фразу для поиска...
Войти
Профиль
Черновики
Запланированные
Закладки
Настройки
Выход
Лента Материалы GSL
Новая запись
Зарубежное право
Зарубежные налоги
Российские налоги
Российское право
Медиатека GSL Комментарии GSL
О компании Редакция GSL Контакты
Telegram-канал
Зарубежные налоги
Ольга Кутяева
0

Узбекистан снижает налоговую ставку для физических лиц-нерезидентов

Государственный налоговый комитет Узбекистана недавно выпустил серию релизов, в которых представлен обзор налоговых изменений, внесенных Законом № ORQ-785 от 26 июля.

Ольга Кутяева
Обсудить

В частности ряд мер, которые были объявлены ранее и введены в действие в апреле 2022 года различными постановлениями, включая снижение ставок или освобождение от налогов на дивиденды и проценты по облигациям, снижение ставки социального налога на 1% для различных квалифицированных предприятий, ставку налога с оборота в размере 1% для предприятий, связанных с туризмом, и другие.

Законом предусмотрены и некоторые другие меры, в том числе снижение ставки подоходного налога физических лиц-нерезидентов на доходы из источников в Узбекистане с 20% до 12% с 1 мая 2022 года. Ставка в размере 12% применяется к доходам, полученным по трудовым договорам и договорам гражданско-правового характера, а также к другим доходам, за исключением дивидендов, процентов и доходов от грузовых (транспортных) перевозок. Ставки налога на прочие исключаемые доходы сохраняются на прежнем уровне:

  • дивиденды и проценты - 10%;
  • доходы от оказания транспортных услуг при международных перевозках (доходы от фрахта) - 6%.

Следует отметить, что отдельно предусмотрено временное освобождение от подоходного налога на дивиденды по акциям с 1 апреля по 31 декабря 2024 года для физических лиц - резидентов и нерезидентов.

Другие меры включают:

  • пониженную ставку социального налога в размере 1% при трудоустройстве женщин на предприятиях в регионах, включенных в реестр сельских районов с плотными трудовыми ресурсами, которая применяется с 1 сентября 2022 года до 1 января 2025 года;
  • снижение ставки акцизного налога на мобильную связь с 15% до 10%, которое применяется с 1 января 2022 года; и
  • налоговые льготы для гостиничных объектов и торговых комплексов площадью более 5 000 квадратных метров с 1 января 2022 года до 1 января 2027 года, в том числе: снижение налога на имущество и землю на 90%; и право на вычет стоимости зданий в качестве амортизационных расходов в течение 2 лет при расчете налога на прибыль.

По материалам Orbitax

#дивиденды#подоходный налог (НДФЛ)#Узбекистан
Обсудить
Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Комментариев нет
Популярные
По порядку

Ваш комментарий отправлен на модерацию!

После проверки администратором он появится здесь

Написать комментарий...
Написать комментарий...
Отменить
Отправить
Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Еще по теме
#дивиденды#подоходный налог (НДФЛ)#Узбекистан