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Зарубежные налоги
Ольга Кутяева
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Гонконг откладывает введение минимального глобального налога по Pillar 2

Секретарь по финансовым услугам и казначейскому бюро Гонконга (FSTB) опубликовал Письмо от 15 августа для заинтересованных сторон относительно прогресса в работе по внедрению глобального минимального налога (Pillar 2) и других соответствующих требований в соответствии с международным соглашением по двухкомпонентному решению ОЭСР.

Ольга Кутяева
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Когда в начале года был представлен бюджет на 2022-23 годы, было объявлено, что Правительство Гонконга планирует представить законодательное предложение во второй половине 2022 года для внедрения ставки глобального минимального налога и других соответствующих требований в соответствии с международным соглашением по двухкомпонентному решению ОЭСР (с предполагаемым вступлением в силу в 2023 году).

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Кроме того, было объявлено, что Правительство рассмотрит возможность введения внутреннего минимального налога на прибыль (DMT) в отношении крупных МНК (доход от 750 000 000 EUR), начиная с 2024-25 годов, чтобы обеспечить достижение их эффективных налоговых ставок до размера глобальной минимальной эффективной налоговой ставки 15% для защиты прав Гонконга на налогообложение.

Однако, учитывая, что большинство юрисдикций в настоящее время планируют вступление в силу Компонента 2 в 2024 году, Гонконг также планирует ввести Правило включения доходов (IIR) Компонента 2 не ранее 2024 года, при этом необходимое законодательное предложение будет внесено в Законодательный совет в 2023 году.

Что касается внедрения Правила об обеспеченных платежах (Undertaxed Payment Rule, UTPR), и, соответственно, предлагаемого DMT, Гонконг пересмотрит свой план с учетом целевых показателей внедрения в других юрисдикциях.

По материалам Orbitax

#Гонконг#налог на прибыль (Corporation Tax)#ОЭСР (OECD)
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Гонконг#налог на прибыль (Corporation Tax)#ОЭСР (OECD)