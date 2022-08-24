Работник может проводить свой перерыв так, как хочет

Роструд пояснил, что нельзя запрещать сотруднику покидать территорию работодателя во время обеда.

Федеральная служба по труду и занятости ответила на частный запрос о порядке использования сотрудниками своего обеденного времени. Работник жаловался, что ему запрещают покидать территорию завода в обеденный перерыв. Роструд пояснил, что, если перерыв не входит в рабочее время и, соответственно, не оплачивается, то это незаконно. Статья 108 ТК РФ обязывает работодателей предоставлять сотрудникам перерыв в течение рабочей смены, который составляет от получаса до двух часов. Если же рабочая смена длится не более четырех часов, то перерыва может и не быть.

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