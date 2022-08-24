Работник может проводить свой перерыв так, как хочет

Роструд пояснил, что нельзя запрещать сотруднику покидать территорию работодателя во время обеда.
Федеральная служба по труду и занятости ответила на частный запрос о порядке использования сотрудниками своего обеденного времени. Работник жаловался, что ему запрещают покидать территорию завода в обеденный перерыв. Роструд пояснил, что, если перерыв не входит в рабочее время и, соответственно, не оплачивается, то это незаконно. Статья 108 ТК РФ обязывает работодателей предоставлять сотрудникам перерыв в течение рабочей смены, который составляет от получаса до двух часов. Если же рабочая смена длится не более четырех часов, то перерыва может и не быть.
Однако, если производственные условия не позволяют предоставить такие перерывы, то работодатель обязан обеспечить своим сотрудникам возможность пообедать и отдохнуть непосредственно в рабочее время. Такие особенности регулируются правилами внутреннего трудового распорядка организации. Если же права сотрудников в части обеденных перерывов нарушаются, то они имеют право обратиться с жалобой в местное отделение Роструда, в профсоюз, в прокуратуру и в суд. Такое право закреплено в ст. 352 ТК РФ. Следует иметь ввиду, что, обращаясь с иском в суд, обратиться впоследствии в госинспекцию по труду уже не получится (ч. 2 ст. 357 ТК РФ).
Ваш комментарий отправлен на модерацию!
После проверки администратором он появится здесь