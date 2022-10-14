News
Введите фразу для поиска...
Войти
Профиль
Черновики
Запланированные
Закладки
Настройки
Выход
Лента Материалы GSL
Новая запись
Зарубежное право
Зарубежные налоги
Российские налоги
Российское право
Медиатека GSL Комментарии GSL
О компании Редакция GSL Контакты
Telegram-канал
Зарубежное право
Ольга Кутяева
2

Швейцария начинает работу над центральным реестром бенефициаров

Федеральный департамент финансов Швейцарии получил указание разработать законопроект о введении центрального реестра бенефициарных владельцев юридических лиц к концу июня 2023 года.

Ольга Кутяева
Обсудить

Это указание последовало сразу за решением Федерального совета Швейцарии установить дату начала действия пересмотренного Закона о борьбе с отмыванием денег с 1 января 2023 года, который налагает на финансовых посредников новые обязательства по обеспечению должной осмотрительности и отчетности о бенефициарах, с некоторыми исключениями для адвокатов, нотариусов и фидуциариев. Эти поправки, одобренные швейцарским парламентом в марте 2021 года, реализуют большинство рекомендаций ФАТФ от 2016 года по реформированию системы борьбы с отмыванием денег (AML) в Швейцарии.

Все услуги по этой теме:
Хотите открыть банковский счет в Швейцарии?
Подробнее
Налоговая система Швейцарии: ставки, обзоры, законодательство.
Ознакомиться
Хотите открыть счет в швейцарском банке?
Банки, которые открывают счета в настоящее время
Подберем для Вас Банк

Теперь Федеральный совет поручил департаменту финансов начать работу над новым законопроектом о повышении прозрачности и упрощении идентификации бенефициаров юридических лиц. В декабре 2021 года Федеральный совет сообщил Комитету по экономическим вопросам и налогообложению Швейцарского государственного совета, что в существующем режиме идентификации бенефициаров юридических лиц есть возможности для улучшения. Кроме того, Глобальный форум ОЭСР по прозрачности и обмену информацией в налоговых вопросах в 2020 году выпустил рекомендации для Швейцарии по дальнейшему повышению прозрачности в отношении бенефициарных владельцев юридических лиц.

Новый центральный реестр будет доступен для соответствующих государственных органов, но не для широкой общественности. Законопроект будет разработан совместно министерствами финансов и юстиции с целью достижения "максимально эффективного и действенного решения", а также укрепления "профилактики и преследования в области финансовых преступлений, и, в свою очередь, целостности и репутации Швейцарии как финансового центра и места ведения бизнеса".

Законопроект также ужесточит действующий режим AML. В частности, Федеральному департаменту финансов было поручено оценить необходимость внесения дополнительных изменений в обязанности юристов. Правительство заявило, что по этому вопросу будут проведены консультации с "соответствующими заинтересованными сторонами".

По материалам STEP

#реестр бенефициаров#Швейцария
Обсудить
Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Комментариев нет
Популярные
По порядку

Ваш комментарий отправлен на модерацию!

После проверки администратором он появится здесь

Написать комментарий...
Написать комментарий...
Отменить
Отправить
Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Еще по теме
#реестр бенефициаров#Швейцария