Швейцария начинает работу над центральным реестром бенефициаров

Федеральный департамент финансов Швейцарии получил указание разработать законопроект о введении центрального реестра бенефициарных владельцев юридических лиц к концу июня 2023 года.

Это указание последовало сразу за решением Федерального совета Швейцарии установить дату начала действия пересмотренного Закона о борьбе с отмыванием денег с 1 января 2023 года, который налагает на финансовых посредников новые обязательства по обеспечению должной осмотрительности и отчетности о бенефициарах, с некоторыми исключениями для адвокатов, нотариусов и фидуциариев. Эти поправки, одобренные швейцарским парламентом в марте 2021 года, реализуют большинство рекомендаций ФАТФ от 2016 года по реформированию системы борьбы с отмыванием денег (AML) в Швейцарии.

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Теперь Федеральный совет поручил департаменту финансов начать работу над новым законопроектом о повышении прозрачности и упрощении идентификации бенефициаров юридических лиц. В декабре 2021 года Федеральный совет сообщил Комитету по экономическим вопросам и налогообложению Швейцарского государственного совета, что в существующем режиме идентификации бенефициаров юридических лиц есть возможности для улучшения. Кроме того, Глобальный форум ОЭСР по прозрачности и обмену информацией в налоговых вопросах в 2020 году выпустил рекомендации для Швейцарии по дальнейшему повышению прозрачности в отношении бенефициарных владельцев юридических лиц.

Новый центральный реестр будет доступен для соответствующих государственных органов, но не для широкой общественности. Законопроект будет разработан совместно министерствами финансов и юстиции с целью достижения "максимально эффективного и действенного решения", а также укрепления "профилактики и преследования в области финансовых преступлений, и, в свою очередь, целостности и репутации Швейцарии как финансового центра и места ведения бизнеса".

Законопроект также ужесточит действующий режим AML. В частности, Федеральному департаменту финансов было поручено оценить необходимость внесения дополнительных изменений в обязанности юристов. Правительство заявило, что по этому вопросу будут проведены консультации с "соответствующими заинтересованными сторонами".