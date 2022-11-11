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Зарубежное право
Ольга Кутяева
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Новозеландские реформы в сфере AML смягчат правила проверки должной осмотрительности для трастов

Министерство юстиции Новой Зеландии объявило о предложениях по изменению режима борьбы с отмыванием денег (AML) в стране, в частности, о смягчении некоторых правил проверки должной осмотрительности трастов.

Ольга Кутяева
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Планы основаны на выводах, сделанных министерством в результате пересмотра Закона о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма 2009 года, который сам по себе последовал за отчетом о взаимной оценке ФАТФ в апреле 2021 года. В конце 2021 года были проведены общественные консультации, а отчет о пересмотре теперь представлен в парламенте.

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В отчете содержится более 200 рекомендаций по изменению законодательства, но пока конкретно были объявлены только несколько реформ. Среди них - смягчение требования к компаниям проверять адрес большинства клиентов, увеличение времени, отведенного компаниям на подачу предписанных отчетов об операциях (PTR), с 10 до 20 дней и освобождение зарегистрированных благотворительных организаций от обязательств по AML при предоставлении небольших кредитов.

Другие рекомендации, содержащиеся в отчете, включают: отмену общего требования об усиленной проверке должной осмотрительности клиентов для трастов; рассмотрение дополнительных исключений и кодекса практики для клиентов с высоким риском, чтобы решить проблемы, связанные с финансовой доступностью и снижением риска; расширение требований к политически значимым лицам (PEP) для включения внутренних PEP; и дальнейшее рассмотрение модели надзора за режимом, в частности, консолидации с единым надзорным органом.

В документе также предлагается включить поставщиков услуг виртуальных активов в категорию отчитывающихся субъектов в соответствии с определением ФАТФ и рекомендуется увеличить доступные штрафы за несоблюдение требований AML, а также ввести возможность ограничения, приостановления или отмены регистрации или лицензирования и иногда привлекать к ответственности директоров, старших менеджеров, сотрудников и агентов.

Правительство также должно рассмотреть вопрос о том, должен ли режим сообщений о подозрительной деятельности (SARs) иметь менее жесткие временные рамки и проводить различие между первичными подозрениями и наличием разумных оснований для подозрений.

По материалам STEP

#борьба с отмыванием (AML)#Новая Зеландия#траст
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#борьба с отмыванием (AML)#Новая Зеландия#траст