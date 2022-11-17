Исследование ООН показало, что почти 1 трлн USD прибыли переведен в налоговые гавани

В новом исследовании, опубликованном Всемирным институтом исследований экономики развития при Университете ООН (UNU-WIDER), приводятся первые глобальные оценки прибыли, переведенной в налоговые гавани в период 1975-2019 годов.

Отмечается значительное увеличение объемов перемещения прибыли, при этом в 2019 году в налоговые гавани было переведено около 1 трлн USD или 40% прибыли транснациональных корпораций.

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Даже учитывая меры Плана BEPS, который реализуется ОЭСР с 2015 года, эта доля выросла:

по всему миру: с 616 млрд USD (2015 год) до почти 1 трлн USD (2019 год);

в Российской Федерации - с 11,3 млрд USD (2015 год) до 20,3 млрд USD (2019 год).

В глобальном масштабе в результате этого потерялось 10% доходов от корпоративных налогов (в России - до 6%).

Следует учесть, что под налоговыми гаванями в документе понимаются среди прочих Бельгия, Ирландия, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Сингапур, Гонконг, Швейцария.

Перемещение прибыли транснациональными компаниями - относительно новое явление: в 1970-х годах менее 2% транснациональной прибыли перемещалось в налоговые гавани, а к 2019 году этот показатель составил почти 40%. В последние годы это явление привлекло значительное внимание экономистов и политиков, в связи с чем были приняты различные политические и нормативные акты, направленные на борьбу с уклонением от уплаты налогов. Несмотря на эти события, четкого представления о динамике глобального переноса прибыли нет.

Исследование UNU-WIDER представляет собой первый комплексный анализ исторической динамики вывода прибыли, который показывает, что через несколько лет после крупных политических инициатив ОЭСР и реформы корпоративного налогообложения в США глобальный вывод прибыли продолжал расти, и в 2019 году в налоговые гавани было выведено почти 1 трлн USD.