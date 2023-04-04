Инвестирование в недвижимость Дубая иностранными физическими лицами Материал редакции

Инвестирование в недвижимость повсеместно зарекомендовало себя как один из лучших способов сохранения и увеличения капитала. Быстрорастущая экономика, благоприятные условия для ведения бизнеса, развитая инфраструктура, высокий уровень жизни, отсутствие налога на доходы физических лиц, мультикультурная и безопасная среда - все эти факторы привлекают в ОАЭ инвесторов и высококвалифицированных специалистов из разных стран мира. В этой статье мы рассмотрим особенности инвестирования иностранцем в недвижимость в Дубае.

Покупка недвижимости в Дубае иностранцем

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Приобретение недвижимости в собственность физическими лицами-иностранцами в Дубае возможно исключительно в предусмотренных законодательством freehold зонах.

Freehold-зоны представляют собой специальные районы Дубая, в которых иностранцы могут приобрести недвижимость с правом полной частной собственности. Иностранцам доступно приобретение недвижимости в собственность или снятие недвижимости в долгосрочную аренду (на срок до 99 лет), в частности, на отдельных участках Dubai Marina, Business Bay, The Greens, Damac Hills, Emirates Hills, Downtown Dubai, Arabian Ranches, Jumeirah Park и Palm Jumeirah.

Пожалуй, одним из наиболее привлекательных «бонусов» от владения недвижимостью в Дубае является возможность получения резидентской визы для длительного проживания в ОАЭ. отвечает Святослав Красильников Юрисконсульт GSL Law & Consulting

В случае регистрации компании с деятельностью «купля-продажа или сдача в аренду недвижимости в ОАЭ», как правило, можно рассчитывать на получение резидентской визы инвестора, которая позволяет:

свободно проживать в стране;

открывать счета в местных банках;

получить статус налогового резидента ОАЭ (при соблюдении некоторых требований); оформить резидентские визы для членов своей семьи.

Хотелось бы отметить некоторые нюансы, с которыми может столкнуться иностранный инвестор, если он планирует приобретение недвижимости, имея конечной целью получение резидентской визы ОАЭ.

В зависимости от размера инвестиций возможно получение двух типов виз:

Двухлетняя виза (инвестиции в недвижимость в размере 750 000 AED). Для действительности данного типа визы необходимо въезжать в ОАЭ не менее 1 раза в 180 дней. По окончании срока действия визы она подлежит продлению на два года при условии, что недвижимость остается во владении лица;

(инвестиции в недвижимость в размере 750 000 AED). Для действительности данного типа визы необходимо въезжать в ОАЭ не менее 1 раза в 180 дней. По окончании срока действия визы она подлежит продлению на два года при условии, что недвижимость остается во владении лица; Десятилетняя виза (инвестиции в недвижимость в размере 2 000 000 AED). При получении данного вида визы отсутствуют требования о регулярном въезде в страну.



При этом инвестировать можно:

В несколько объектов недвижимости , стоимость которых составляет необходимую сумму для получения визы. Если сумма инвестиций во все объекты превысит пороговое значение, визу можно будет получить;

, стоимость которых составляет необходимую сумму для получения визы. Если сумма инвестиций во все объекты превысит пороговое значение, визу можно будет получить; В строящиеся объекты недвижимости



В таком случае стоит учитывать три нюанса:

Во-первых, при инвестировании траншами, визу можно будет получить только при осуществлении инвестирования суммы, составляющей 50% от необходимого порога для получения визы (375 000 AED).

Во-вторых, строящийся объект должен быть на стадии завершающего строительства.

В-третьих, до тех пор, пока объект не будет достроен, инвестор сможет получить визу только на 1 год (с возможностью последующего продления).

В один и тот же объект недвижимости нескольким лицам

В таком случае размер взноса со стороны каждого инвестора должен составлять не менее суммы порогового значения для получения визы (750 000 AED). Суммы инвестирования исчисляются пропорционально долям в праве на недвижимость.

Сдача в аренду недвижимости в Дубае иностранцем

В случае если собственник не планирует проживать в Дубае, он может сдать свою недвижимость в аренду. По общему правилу, сдавать недвижимость в Дубае в аренду могут:

собственники,

арендаторы,

брокеры.

Законодательством Дубая не предусмотрено ограничение вещных прав иностранцев на недвижимое имущество, приобретенное ими законно и на предусмотренных законодательством ОАЭ территориях.

При сдаче в аренду недвижимости физическим лицом НДФЛ уплачивается в зависимости от страны налогового резидентства (если лицо - налоговый резидент ОАЭ, ставка НДФЛ составляет 0%).

Неоспоримым удобством для иностранца при сдаче собственной дубайской недвижимости в аренду является то, что для этого не требуется получать государственных разрешений. Единственным требованием является последующая регистрация заключенного договора аренды в Земельном Департаменте Дубая (Dubai Land Department, DLD).

Однако есть подводный камень, о котором неискушенные инвесторы не задумываются - это невозможность размещения физическим лицом объявлений о сдаче недвижимости в аренду, в частности, на специализированных сайтах объявлений или в печатных изданиях.

Для размещения любой рекламы недвижимости в Дубае необходимо получить особое разрешение, Trakheesi permit, от Подразделения Dubai Land Department, RERA.

В целях предотвращения многократной сдачи одного и того же объекта недвижимости, при публикации объявления необходимо будет указать уникальный код данной недвижимости (Trakheesi number), что может сделать только обладатель Trakheesi permit. Возможность получения Trakheesi permit для физического лица законодательством не предусмотрена.

Таким образом, для размещения объявлений о сдаче недвижимости в аренду нужно:

либо зарегистрировать для этих целей компанию

либо обратиться к брокеру по сдаче недвижимости в аренду или иному посреднику, имеющему Trakheesi permit.

