Инвестирование в недвижимость повсеместно зарекомендовало себя как один из лучших способов сохранения и увеличения капитала. Быстрорастущая экономика, благоприятные условия для ведения бизнеса, развитая инфраструктура, высокий уровень жизни, отсутствие налога на доходы физических лиц, мультикультурная и безопасная среда - все эти факторы привлекают в ОАЭ инвесторов и высококвалифицированных специалистов из разных стран мира. В этой статье мы рассмотрим особенности инвестирования иностранцем в недвижимость в Дубае.
Приобретение недвижимости в собственность физическими лицами-иностранцами в Дубае возможно исключительно в предусмотренных законодательством freehold зонах.
Freehold-зоны представляют собой специальные районы Дубая, в которых иностранцы могут приобрести недвижимость с правом полной частной собственности. Иностранцам доступно приобретение недвижимости в собственность или снятие недвижимости в долгосрочную аренду (на срок до 99 лет), в частности, на отдельных участках Dubai Marina, Business Bay, The Greens, Damac Hills, Emirates Hills, Downtown Dubai, Arabian Ranches, Jumeirah Park и Palm Jumeirah.
Пожалуй, одним из наиболее привлекательных «бонусов» от владения недвижимостью в Дубае является возможность получения резидентской визы для длительного проживания в ОАЭ.
В случае регистрации компании с деятельностью «купля-продажа или сдача в аренду недвижимости в ОАЭ», как правило, можно рассчитывать на получение резидентской визы инвестора, которая позволяет:
Добро пожаловать на наш канал, где мы путешествуем по миру и собираем информацию о том, куда лучше/проще/надежнее релоцироваться как бизнесу, так и физическим лицам. Отталкиваясь от практического опыта своих собеседников, канал освещает жизнь в различных странах в контексте следующих вопросов: == Получение ВНЖ/ПМЖ/Паспорта == Аренда / покупка недвижимости == Открытие банковского счета == Страхование == Образование == Вопросы безопасности == Стоимость жизни, цены, «продуктовая корзина» == Налогообложение физического лица, подача отчетности == Регистрация и налогообложение бизнеса == Здравоохранение, медицинское страхование == Перевод средств / валютные ограничения / курс / CRYPTA == Особенности социализации == Сложность языка и особенности национальной культуры, важные для репатриантов Подписывайтесь на наш канал и релоцирутесь осознанно! По вопросам участия в проекте: Продюсер Мария Маковеева тел.: +7 926 393-71-92 telegram: @MariaMwww.youtube.com
Наша компания предоставляет услуги по подбору банка в ОАЭ, сбору необходимых документов и составлению заявки на открытие счета и отправки ее в банки. Услуги по сопровождению на личную встречу с банкиром, по подготовке к собеседованию и дальнейшему взаимодействию с банком.gsl.org
Хотелось бы отметить некоторые нюансы, с которыми может столкнуться иностранный инвестор, если он планирует приобретение недвижимости, имея конечной целью получение резидентской визы ОАЭ.
В зависимости от размера инвестиций возможно получение двух типов виз:
При этом инвестировать можно:
В таком случае стоит учитывать три нюанса:
Во-первых, при инвестировании траншами, визу можно будет получить только при осуществлении инвестирования суммы, составляющей 50% от необходимого порога для получения визы (375 000 AED).
Во-вторых, строящийся объект должен быть на стадии завершающего строительства.
В-третьих, до тех пор, пока объект не будет достроен, инвестор сможет получить визу только на 1 год (с возможностью последующего продления).
В таком случае размер взноса со стороны каждого инвестора должен составлять не менее суммы порогового значения для получения визы (750 000 AED). Суммы инвестирования исчисляются пропорционально долям в праве на недвижимость.
В случае если собственник не планирует проживать в Дубае, он может сдать свою недвижимость в аренду. По общему правилу, сдавать недвижимость в Дубае в аренду могут:
Законодательством Дубая не предусмотрено ограничение вещных прав иностранцев на недвижимое имущество, приобретенное ими законно и на предусмотренных законодательством ОАЭ территориях.
Неоспоримым удобством для иностранца при сдаче собственной дубайской недвижимости в аренду является то, что для этого не требуется получать государственных разрешений. Единственным требованием является последующая регистрация заключенного договора аренды в Земельном Департаменте Дубая (Dubai Land Department, DLD).
Для размещения любой рекламы недвижимости в Дубае необходимо получить особое разрешение, Trakheesi permit, от Подразделения Dubai Land Department, RERA.
В целях предотвращения многократной сдачи одного и того же объекта недвижимости, при публикации объявления необходимо будет указать уникальный код данной недвижимости (Trakheesi number), что может сделать только обладатель Trakheesi permit. Возможность получения Trakheesi permit для физического лица законодательством не предусмотрена.
Таким образом, для размещения объявлений о сдаче недвижимости в аренду нужно:
Резюмируя, хотелось бы отметить, что приобретение недвижимости в Дубае – надёжный способ для вложения и сбережения средств, а также удачный инструмент для получения ВНЖ в ОАЭ
Ваш комментарий отправлен на модерацию!
После проверки администратором он появится здесь