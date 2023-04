Джерси в ближайшее время начнет применять Правила обязательного раскрытия информации ОЭСР

Положение (The Taxation (Implementation) (International Tax Compliance) (Mandatory Disclosure Rules for CRS Avoidance Arrangements and Opaque Offshore Structures) (Jersey) Regulations 2020) было утверждено Ассамблеей штата Джерси в 2020 году. Изначально предполагалось, что эти правила вступят в силу к концу того же года в качестве ответа на обязательство Джерси перед Группой ЕС по Кодексу поведения в июле 2018 года.