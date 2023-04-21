Джерси в ближайшее время начнет применять Правила обязательного раскрытия информации ОЭСР

В ближайшее время на Джерси вступят в силу правила, требующие от учредителей и поставщиков услуг раскрывать информацию о схемах, которые избегают Общего стандарта отчетности ОЭСР (CRS) и используют непрозрачные оффшорные структуры.

Положение (The Taxation (Implementation) (International Tax Compliance) (Mandatory Disclosure Rules for CRS Avoidance Arrangements and Opaque Offshore Structures) (Jersey) Regulations 2020) было утверждено Ассамблеей штата Джерси в 2020 году. Изначально предполагалось, что эти правила вступят в силу к концу того же года в качестве ответа на обязательство Джерси перед Группой ЕС по Кодексу поведения в июле 2018 года.

Вводится 30-дневное окно отчетности для учредителей или поставщиков услуг, чтобы раскрыть определенные договоренности об избежании CRS и непрозрачных оффшорных структур. Невыполнение требований может привести к штрафам в размере до 3 000 GBP и даже к тюремному заключению, если лицо препятствует расследованию или уничтожает документы.

Правила Джерси тесно связаны с правилами обязательного раскрытия информации ОЭСР (Mandatory disclosure rules, MDR), а не с Директивой ЕС 2018/822 (DAC-6).

Подлежащие отчетности схемы уклонения - это схемы, разработанные с целью обойти CRS или иным образом избежать точной отчетности, воспользовавшись отсутствием законодательных положений в CRS. Непрозрачные офшорные структуры определяются как пассивные офшорные юридические лица без экономического присутствия в юрисдикции их налогового резидентства. Они предназначены для сокрытия бенефициарного владения. Каждая юрисдикция, которая собирает эту информацию от посредников, будет автоматически передавать ее каждый год в юрисдикцию налогового резидентства налогоплательщиков.

Ответственность за предоставление информации возлагается преимущественно на посредников, хотя обязанность может перейти к самим налогоплательщикам, если посредник находится вне зоны действия нормативных актов. Раскрытие информации не будет обязательным, если она защищена профессиональной юридической привилегией. Оно также может быть необязательным, если посредник знает, что информация уже была раскрыта ранее на Джерси или в юрисдикции партнера.

Положения имеют значительную ретроспективную силу. Организаторы схем ухода от CRS, реализованных после 29 октября 2014, но до вступления в силу правил, будут обязаны раскрыть информацию в течение 180 дней после вступления в силу документа в силу, если стоимость ухода от CRS составляет 600 000 GBP или более. Посредники, классифицируемые как поставщики услуг, не обязаны представлять отчетность задним числом.